Убийство Гитлера не спасало Германию от тотального поражения

75 лет назад случилось последнее по счету покушение на Адольфа Гитлера, «заговор генералов», «операция Валькирия». Самым известным участником этих событий суждено было стать графу Клаусу фон Штауффенбергу, одноглазому и однорукому начальнику штаба армии резерва (21 июля 1944 года он был расстрелян). Однако то, как сегодня в Германии воспринимают участников заговора, исторической правде не соответствует.

Об этих событиях написаны тонны бумаги и снято несколько фильмов, и их фабула в целом известна. Организаторами заговора была группа генералов, в основном аристократического происхождения, собиравшаяся устранить Гитлера и Гиммлера (как возможного преемника) и начать переговоры с западными державами с целью заключения сепаратного мира и продолжения войны с СССР. В переходном правительстве президентом должен был генерал-полковник Людвиг Бек, канцлером Карл Герделер (единственный гражданский в этой кампании), верховным главнокомандующим – генерал-фельдмаршал Эрвин фон Витцлебен.

Главным мотором заговора был генерал-майор Хеннинг фон Тресков, племянник фельдмаршала Федора фон Бока. Еще с начала 1942 года, находясь на Восточном фронте, фон Тресков планировал и несколько раз пытался осуществить покушение на Гитлера. Почти удавшейся попыткой можно посчитать подложенную в самолет Гитлера бомбу в Смоленске 13 марта 1943 года. Взрыватель не сработал из-за резкого перепада температур при наборе высоты в багажном отделении.

Именно фон Тресков познакомился со Штауффенбергом, который по должности (начальник штаба армии резерва) регулярно бывал на совещаниях у Гитлера, делал там доклады, и потому беспрепятственно проносил в помещение чемодан. Сложность была только в том, что увечному Штауффенбергу было сложно привести бомбу в боевое состояние. Однажды он отказался от взрыва, потому что на совещании не было Гиммлера, а во второй раз – потому что не смог тремя пальцами (кисти правой руки у его не было, а на левой оставалось только три пальца) раздавить ампулу для детонатора. И только с третьего раза эти манипуляции ему удались - и то не до конца.

Бомба состояла из двух блоков взрывчатки, для каждого из которых был отдельный детонатор. Штауффенберг смог снарядить только один взрыватель, и потому второй блок взрывчатки просто выбросил. Сила взрыва оказалась в два раза меньше планировавшейся. Специалисты впоследствии рассчитали, что если бы ему удалось снарядить оба блока, то шансов ни у Гитлера, ни вообще ни у кого в этом помещении в «Вольфешантце» не было. Штауффенберг поставил портфель около стола и, сославшись на срочный разговор с Берлином, вышел из помещения, после чего сразу же отправился на аэродром и улетел в столицу. Он не знал о том, что Гитлер выжил, вплоть до того момента, как попытался организовать мятеж в столице по плану «Валькирия».

Когда фон Тресков подкладывал бомбу в самолет Гитлера в 1943 году, он (вернее, его адъютант) попросил взять на борт «пакет с коньяком» полковника Хайнца Брандта – штабного офицера, всеобщего любимца, франта и олимпийского чемпиона 1936 года по конкуру. Именно он невольно мог бы стать виновником гибели Гитлера. А 20 июля 1944 он, также ни о чем не ведая, спас Гитлеру жизнь: портфель с бомбой мешал ему делать доклад и Брандт ногой задвинул его глубоко под дубовый стол. Эту ногу ему и оторвало. Гитлер посмертно произвел его в генерал-майоры. Такая вот ирония судьбы.

Главной бедой заговорщиков оказался, как ни странно, их аристократизм. Командуя танковыми дивизиями, армиями и фронтами, они не имели никакого навыка в организации переворотов и заговоров. Некоторые исследователи специально отмечают тот факт, что в Пруссии вообще никогда не было ни одной попытки переворотов против правителей и уж тем более ни одного убийства первых лиц государства, как бы оно не называлось. Идейный и предельно мотивированный фон Тресков в это время находился на фронте в Польше (его не пускали в штабы, отлично зная о его антигитлеровских настроениях), а старые генералы не понимали, что им делать, даже имея на руках «план Валькирия» - разработанный фон Тресковым и фон Штауффенбергом план захвата власти в Берлине и Париже.

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Подняв части резервной армии и берлинского гарнизона, они некоторое время просто держали солдат на плацу без единого приказа. Затем в Берлин прилетел энергичный Штауффенберг и приказал занять штабы, правительственный квартал и здание радио. Радио заняли, но никто не знал, что с ним делать дальше, потому офицеры просто слонялись по этажам. Фон Витцлебен прибыл в Генеральный штаб в полном облачении и с маршальским жезлом в руках и некоторое время даже производил новые назначения в армии. Но, узнав о том, что Гитлер выжил, просто тихо ушел из Генштаба, никому ничего не сказав. Его «верховное главнокомандование» продлилось 45 минут. За это его просто расстреляли, а не мучили часами медленным удушением струной от фортепьяно, как остальных.

Штаффенберга и Бека второпях расстрелял генерал-полковник Фридрих Фромм, командующий резервной армией, знавший о заговоре, но занимавший выжидательную позицию. Солдаты лейб-штандарта Гитлера принялись расстреливать всех подряд, пока это не остановил главный диверсант Германии Отто Скорцени, прибывший в Берлин официально разбираться с заговором. Генерала Фромма его поведение не спасло. Несмотря на то, что следствие не доказало прямого участия Фромма в заговоре, его все равно расстреляли в марте 1945 года. Всего говорят о 5 тысячах казненных и 7 тысячах арестованных, причем некоторые, например, начальник абвера адмирал Канарис и его люди были повешены буквально за 20 дней до реальной смерти Гитлера.

Генерал фон Тресков имитировал гибель в бою, подорвав себя гранатой под Белостоком и был с почестями похоронен в Польше. Но по приказу Гитлера его тело вырыли, привезли в Берлин и положили на стол в комнате, где допрашивали его близких. Гитлер приказал реанимировать Sippenhaft - якобы «древнегерманский» закон о кровной вине, по которому в концлагеря отправились все родные участников заговора, а дети в – приюты.

И все же самые главные споры, ведущиеся вокруг этого события, связаны не с его конкретными деталями и обстоятельствами. Куда интересней вопрос о степени вины и формулировки предательства. В современной Германии участники заговора возведены в статус национальных героев без учета их собственной политической позиции или общего поведения. Канцлер Меркель отдает им почести, им поставлены памятники и их именами названы улицы.

Памятник фон Штауффенбергу, правда, при этом очень показателен для понимания когнитивного диссонанса, присущего германской исторической памяти. Штауффенберг изображен абсолютно голым со всеми анатомическими подробностями, к тому же с рукой и двумя глазами. Скульптор утверждает, что он не хотел изображать Штауффенберга в военном мундире, со знаками отличия гитлеровского вермахта и с гитлеровскими же наградами, да и с увечьями, которые он получил, воюя в Северной Африке против англичан – теперешних союзников. Получился вроде бы как абсолютно голый, то есть «чистый» борец с Гитлером.

Есть версия, что провал заговора послужил благом для Германии и для ее полного очищения от фашизма и нацизма. Согласно этой теории, если бы заговор удался, то Германию в целом ожидал бы унизительный, но мирный договор. Император Вильгельм II довел Германию до версальского унижения, а Гитлер - до безоговорочной капитуляции, полного разрушения страны, оккупации, денацификации и раздела. А если бы Штауффенберг его бы вовремя подорвал, то немцам как нации удалось бы выйти относительно сухими из воды.

Потому, кстати, англичане еще в году 1943 прекратили всякие попытки ликвидировать Гитлера, хотя изначально функционировало целое подразделение Службы специальных операций, которое только покушения на фюрера и планировало. Вставшему на путь безоговорочной капитуляции Черчиллю Гитлер нужен был живым.

Теория спорная, хотя частично она основана на политических и идейных взглядах самих участников заговора.

Сознательными антифашистами никто из заговорщиков, кроме фон Трескова, не был, и их посмертное причисление к германскому движению Сопротивления немного лукаво. Они были немецкими патриотами, как сами для себя это понимали, но вполне могли бы ужиться с Гитлером, возьми он Москву, Каир и разбомби Лондон.

Некоторые из них планировали восстановление монархии (Бек), некоторое были ярыми прусскими националистами и мистиками (Штауффенберг), и все до единого отрицательно относились к веймарской республике и демократическому строю государства в принципе. Они действительно считали, что Гитлер ведет германское государство к краху, но в основном отталкиваясь от положения на фронтах, а не от его идей и политической практики гитлеризма.

Единственный «идейный» заговорщик – фон Тресков был в этой компании белой вороной. Теоретическое допущение, что убийство Гитлера могло бы привести к сепаратному миру (который был бы для Германии как государства на порядок лучше, нежели то, что случилось в 1945-м), возможно принять только в жанре фэнтези. Нет никаких оснований полагать, что Черчилль стал бы договариваться с правительством заговорщиков. Ну а СССР в этот момент оставался только один бросок к Висле («операция Багратион»), разрушивший всю оборону немецкого Восточного фронта.