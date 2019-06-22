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22 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:21  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Призывы НАТО к защитите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Зеленский вызвал истерику среди украинских «креаклов» и «либералов»

Новый президент Украины все меньше нравится украинской интеллигенцииФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новый президент Украины, оказывается, виноват в том, что запрещает подкидывать наркотики и слишком вяло репрессирует несогласных. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из сообщений, которыми кипят в последнее время украинские соцсети, особенно представителей «креативного класса». И в этом украинские либералы почти идеально сошлись с российскими.  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Зеленский вызвал истерику среди украинских «креаклов» и «либералов»

            Новый президент Украины все меньше нравится украинской интеллигенции   22 июня 2019, 19:30
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Николай Стороженко

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            Новый президент Украины, оказывается, виноват в том, что запрещает подкидывать наркотики и слишком вяло репрессирует несогласных. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из сообщений, которыми кипят в последнее время украинские соцсети, особенно представителей «креативного класса». И в этом украинские либералы почти идеально сошлись с российскими.

            Как раз когда в России уже догорал скандал с Иваном Голуновым, об этой ситуации внезапно высказался украинский журналист Вахтанг Кипиани. Да так, что его высказывание оказалось крайне яркой иллюстрацией происходящего сегодня в голове так называемой свидомой украинской интеллигенции.

            Широкому кругу российских читателей он вряд ли знаком, хотя на Украине это персона довольно известная. Скажем, это такой украинский Шендерович. Тоже знаковая фигура для журналистики. Тоже входит в шорт-лист, когда местному посольству США приспичивает пообщаться с отфильтрованной общественностью. Тоже либерал – в постсоветском значении этого термина, разумеется.

            Нет, о самом Голунове пан Кипиани в общем-то и не писал, а написал, что проблема Украины «...не только в том, что Медведчуки покупают телеканалы [как раз накануне СМИ сообщили, что украинский политик Виктор Медведчук стал владельцем западно-украинского телеканала ZIK - ВЗГЛЯД], а том, что у них есть на это деньги. И ни один из десятка антикоррупционных органов не имеет претензий… Сотни тысяч людей в погонах, а патрон или пакетик с белым синтетическим веществом подкинуть некому». Такая вот история.

            У этих двоих давняя нелюбовь, а объяснять почему – слишком долго, да и незачем. Но можно просто кого-то не любить. А можно одобрять в отношении него фабрикацию уголовных дел и фальсификацию доказательств. Причём не в кругу друзей, а публично. Да в позе ещё: во какой я!

            Симптоматично, что практически одновременно нечто подобное случилось и с еще одним украинским интернет-персонажем – Мирославом Гаем. «Я злюсь на Порошенко за то, что Медведчук скупает телеканалы, а Зеленский нарушает конституцию. Это бессильный гнев, что Порошенко не рейдерил эти телевизионные каналы и радио, не закрывал беззаконно пророссийские СМИ, не дал команды спецназу перестрелять пророссийскую сволочь по городу, не национализировал предприятия олигархов, не ввел военное положение на год, не возглавил суды...».

            И так без остановки.

            Буквально одними словами, правда? Не хватает только «Я злюсь, что Порошенко не подкинул оппонентам наркоту и патроны».

            Когда падает планка

            Медведчук – личность для Украины тоже знаковая. Как Березовский, примерно. Правда если российские либералы БАБа были готовы облизывать с головы до ног, то их украинские коллеги Медведчуку готовы вцепиться в глотку. От этой дикой ненависти у них падают все защитные механизмы и они начинают транслировать своё самое потаённое. Показывать, каковы они на самом деле, за пределами мирка уютных офисов, студий, эфиров, бложиков, редакций, грантов и рассуждений о свободе слова.

            Ух, какое чудовище из-за этой завесы показывается! Причём чудовище, бьющееся в истерике.

            Нет, не из-за Медведчука. Вернее, через запятую. Их впервые за пять лет лишили власти. То есть не их конкретно конечно, а их идейных руководителей. У которых они были верной клиентеллой. И готовы были до последней капли крови защищать режим, давший им право унижать своих не-таких сограждан. Любых, кто не согласен с тем, что Бандера –герой, а Россия – агрессор.

            И вот всё это рушится. Сперва Порошенко проигрывает президентские выборы. Теперь – есть риск пролететь и мимо парламента: однозначных гарантий его партии социология пока не даёт. Ну и тут уже через запятую можно: Медведчук каналы скупает, один из проспектов Харькова – снова проспект имени маршала Жукова, один из знаковых пропагандистов (Дмитрий Тымчук) самоубился...

            В результате у украинских креаклов коллективная истерика. Отсюда эти обвинения в недостаточной узурпации власти и недостаточных репрессиях. Одобрение заведомых преступлений «во имя благой цели» в всё прочее.

            Причём новый президент ведь ещё даже ничего не сделал. Но экс-клиентелле достаточно уже того, что спираль украинского политического безумия и русофобии перестала закручиваться с прежней скоростью. 

            Ты виноват уж тем...

            Ну и кроме того – у Зеленского есть неизбывный, первородный грех перед всеми этими кровожадными и склонными к уголовке украинскими псевдолибералами. Они никогда не простят ему того, что не они его выбрали. А выбрало быдло – в их понимании. Народ, который традиционно не тот.

            И тут сразу же на ум приходят едкие шуточки последних лет о 86% – шуточки уже российских псевдолибералов. Они тоже никак не могут смириться с тем, что не они выбирают власть. А выбирает обычный народ. Последние 20 лет взгляды этого народа и псевдолибералов на то, какой быть власти в России, трагически не совпадают.

            Псевдолибералы народу говорят: «Вот за этого голосуй, он против коррупции и на митингах красиво зажигает». Народ чешет тыковку, идёт голосовать – и у псевдолибералов ровно такая же истерика, что у их украинских коллег. Правда, до идеи подбрасывать своим оппонентам наркотики они, кажется, пока не додумались.

            «Никогда мы не будем братьями», – юродствовала после Евромайдана Анастасия Дмитрук. Да как же «не будем», если практически близнецы? По крайней мере, в среде тех, кто называет себя «либералами» и «креативным классом».

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