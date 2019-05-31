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31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Азия предложила нанести удар по доллару

Азиатским странам предложили создать валютный союз Фото: Truth Leem/Reuters
Надо создать единую азиатскую валюту для торговли между странами. Такое предложение сделал премьер Малазийи. Пойдет ли на это главная экономика в регионе – Китай? И получится ли у азиатов сделать то, что пытались сделать европейцы – создать новую валютную систему в противовес доллару?  Подробности...
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Крупные федеральные проекты сделают Приамурье фасадом России

Орлов призвал амурчан совместно подготовить стратегию развития области на 16 лет впередФото: amur.info
Благодаря крупным проектам федерального масштаба Приамурье стоит на пороге экономического рывка. Об этом заявил губернатор Василий Орлов, выступая по итогам первого года своей работы. Символом успехов региона уже в пятницу должна стать смычка моста через Амур, который свяжет область с Китаем. Тем временем Орлов призвал амурчан принять участие в разработке стратегии развития области до 2035 года. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течении двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте: в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочая развесистая клюква. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...
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США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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            Трамп обратится к Москве за помощью

            В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течении двух месяцев   31 мая 2019, 08:28
            Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте: в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги.

            Встреча Трампа и Путина в японской Осаке должна пройти 28 или 29 июня – именно в эти дни там состоится саммит «большой двадцатки», главная ежегодная встреча мировых лидеров. И хотя на прошлом саммите, проходившем в ноябре в Аргентине, двум президентам так и не удалось обстоятельно поговорить (Трамп в последний момент отменил уже согласованную встречу, опасаясь всплеска обвинений в «русских связях»), сейчас ситуация изменилась.

            Завершение расследования спецпрокурора Мюллера, так и не нашедшего того, чего не было (то есть, связей штаба Трампа с Москвой), развязывает американскому президенту руки. И хотя в Кремле говорят, что никаких договоренностей о встрече в Осаке пока нет и все формально ограничивается высказанным в твиттере желанием Трампа, практически наверняка переговоры состоятся.

            Лишним подтверждением этого (как и того, что контакты Кремля и Белого дома не ограничиваются переговорами, о которых сообщают официально), стало известие о новой планируемой встрече помощника по национальной безопасности президента США Джона Болтона и секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

            Как заявил в среду Белый дом (а в четверг это подтвердили и в Кремле), их переговоры пройдут через месяц в Иерусалиме. Выбор места неслучаен: в этот раз Патрушев и Болтон будут обсуждать не просто ключевые международные проблемы, а вопросы региональной, то есть ближневосточной безопасности. И не в двухстороннем, а трехстороннем формате – к ним присоединится председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

            Израильский премьер Нетаньяху уже приписал себе заслугу появления нового формата:

            «Я предложил Трампу и Путину сформировать американо-российско-израильскую трехстороннюю комиссию, которая встретится в Иерусалиме для обсуждения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке, и оба согласились. Это беспрецедентно».

            Подобный трехсторонний формат действительно уникален, но Нетаньяху, мягко говоря, преувеличивает не только свое значение, но и место Израиля в мировой политике. Новая встреча важна в первую очередь как элемент американо-российских отношений и «большой игры» Трампа и Путина.

            На сегодняшний день формат Болтон-Патрушев является ключевым каналом переговоров Москвы и Вашингтона.

            Трамп получил Болтону российское направление прошлым летом. В июне помощник американского президента посетил Москву, где встречался с Путиным и по поручению Трампа обсуждал подготовку первой и пока что последней отдельной встречи двух президентов. Она прошла в июле в Хельсинки, а после нее как раз и возник формат Болтон-Патрушев. В ходе своего июньского визита Болтон не смог познакомится с секретарем Совбеза – Патрушев был в заграничной командировке. Но уже в августе они провели свою первую встречу: в Женеве два доверенных лица президентов в течении пяти часов обсудили все ключевые вопросы мировой повестки.

            Уже через два месяца состоялась их новая встреча. На этот раз Болтон приехал в Москву, и кроме обстоятельных переговоров с Патрушевым провел и встречу с Путиным. Она должна была подготовить разговор Трампа с Путиным в следующем месяце. Но хотя в ноябре два лидера и увиделись на саммите в Буэнос-Айресе, отдельной встречи у них так и не состоялось: все ограничилось разговорами в кулуарах вдалеке от прессы.

            Однако формат Болтон-Патрушев показал свою работоспособность. Не в том, смысле, что двум политикам удавалось о чем-то договорится (даже если бы и это было, мы бы об этом не узнали), но в том, что они могли подробно обсуждать все важные для двух стран проблемы. В условиях отсутствия нормальных даже не отношений, а возможностей для переговоров между Путиным и Трампом, важность подобного  формата трудно переоценить.

            Однако следующей встречи Патрушева и Болтона, вопреки ожиданиям, пришлось ждать не два-три месяца. Ни в конце зимы, ни даже весной этого года она не произошла. Возможно, Трамп ждал публикации доклада Мюллера и ему нечего было передать через Болтона Путину. Возможно, внутри администрации были разногласия по тактике в отношении Москвы. Так или иначе, в начале мая в Россию внезапно прилетел Майк Помпео.

            Госсекретарь до этого вообще не занимался российским направлением, даже встреча с Лавровым за целый год у него была всего одна. Его визит в Москву сразу же после телефонного разговора Трампа с Путиным (первого за очень долгое время) стал поводом для разговоров о том, что Болтона отстранили от российского направления и теперь им займется Помпео.

            Это казалось неубедительным: Помпео является чистым исполнителем воли Трампа, к тому же малоискушенным в международных делах, поэтому странно было бы отдавать ему столь сложный участок американской внешней политики. Но слухи подогревались еще и утечками о том, что Трамп якобы недоволен Болтоном, его ястребиной позицией по Ирану и КНДР.  Может и его позиция по России американскому президенту не нравится?

            На самом деле, разногласия Трампа с Болтоном – естественно, присутствующие – не имеют принципиального значения для поведения президента США на российском направлении. Болтон может быть сколь угодно ястребом или голубем по отношению к России.  Но в конечном счете все решает Трамп. И у него в команде просто нет никого, близко сопоставимого с Болтоном по знанию международных отношений и внешнеполитическому опыту (при том что советник по нацбезопасности в этом плане тоже не Киссинджер).

            Теперь разговоры о месте Болтона в отношениях с Россией можно прекратить – встреча в Иерусалиме, которая пройдет, как сказали в Москве, в конце июня (но понятно, что до 28-го, когда Путин и Трамп увидятся в Осаке) демонстрирует востребованность и безальтернативность формата Болтон-Патрушев. Да, она пройдет в трехстороннем формате (хотя наверняка будет и двухстороння встреча) и на ней будет обсуждаться только ближневосточная тематика. Но к ней относится добрая половина нынешней мировой повестки.

            Во-первых, это Иран, ситуация вокруг которого должна определится к началу июля. Приостанавливает ли Тегеран часть своих обязательств по ядерной сделке? Вводят ли США санкции против тех, кто продолжает торговать с Ираном, то есть в первую очередь Евросоюза? Начинается ли новый виток давления Штатов на Иран и так далее. Москва всячески отговаривает Вашингтон от эскалации ситуации вокруг Ирана, и понятно, что Патрушев снова перечислит Болтону основные угрозы, с которым столкнутся американцы в случае дальнейшего наращивания давления на Тегеран.

            Идти на какие-то компромиссы по иранской теме Россия не будет. Мало того, что персы кругом правы, так еще и предложенные нами в прошлом году Болтону варианты смягчения израильско-иранской напряженности (а ведь именно ей Вашингтон во многом объясняет давление на Иран), были им тогда же публично высмеяны. Хотя частично и реализованы: отвод иранских частей в Сирии из территорий, прилегающих к израильской границе, продемонстрировал добрую волю как Москвы, так и Тегерана. Впрочем, всем понятно, что «иранская угроза Израилю» для американцев лишь повод для ужесточения антииранских мер.

            Во-вторых, это Сирия. Хотя там, по-большому счету, все уже  решено и определено, американцы хотят демонстрировать свое участие в процессе, завязанном на не только на Иран, но и имеющим прямое влияние на их отношения с Турцией, на отношение к ним Саудовской Аравии, на ситуацию в Ираке, да и на репутацию американцев в арабском мире в целом.

            И в-третьих, это палестино-израильская и шире — арабо-израильская — проблема. Трамп готовится обнародовать свой план по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Документ был готов еще в апреле, но его публикация пока что откладывается. Ждали сначала выборов в Израиле, а потом и окончания рамадана. Хотя священный для мусульман месяц заканчивается 3 июня, теперь могут помешать новые, внеочередные израильские выборы. Хотя вряд ли Трамп будет ждать середины сентября, когда они пройдут, ведь после них может повторится все тот же внутриполитический кризис. И тогда план нужно будет переносить на конец года, когда в Штатах уже вовсю будет идти предвыборная кампания.

            Скорее всего, план будет обнародован в июле. И на встрече Болтона и Патрушева как раз и может произойти своеобразная презентация его российской стороне и попытка склонить Россию если не к поддержке (чего Трампу, естественно, очень бы хотелось), то хотя бы к отказу от активного противодействия ему.

            Впрочем, судя по тем утечкам, что сейчас есть о содержании «плана Трампа», России нужно будет просто наблюдать за тем гневом, с которым встретят план и в Израиле, и в арабском мире. Хотя план, очевидно, куда более выгоден еврейскому государству, его нынешние элиты не в состоянии принять его. Не только для евреев, но и для арабов будет принципиален вопрос о статусе Иерусалима. Его Трамп планирует разделить между Израилем и Палестиной, передав второй лишь арабские пригороды, а Старый город выделив в отдельную структуру, управляемую совместно и под надзором международных структур.

            Россия еще с советских времен имела огромный авторитет в арабском мире (завоеванный, в том числе, и благодаря последовательной поддержке палестинцев), который нам удалось практически восстановить в последние годы. И хотя наша страна заинтересована в урегулировании 70-летнего конфликта, подыгрывать Трампу просто ради его пиара (в том числе и внутриполитического) никто не будет. Если у его плана появится поддержка ощутимой части палестинцев и арабов и хотя бы относительные шансы на воплощение в жизнь, Москва, конечно, всячески поможет и поддержит.

            Но для попытки реального прорыва в палестино-израильском урегулировании нужен план Трампа-Путина – сейчас невозможный далеко не только в силу существования специальных отношений между США и Израилем.


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