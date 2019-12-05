Как контрразведка НАТО выследила «базу ГРУ» в Альпах

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?. Напоминает как по мощи доказательной базы - она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...

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Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
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              Как контрразведка НАТО выследила «базу ГРУ» в Альпах

              Вот по этим паспортам западные разведки и идентифицировали «российских шпионов»   5 декабря 2019, 17:15
              Фото: defensie.nl
              Текст: Евгений Крутиков

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              Западная пресса выдала новую утечку с фамилиями «сотрудников российской разведки», выполнявшими специальные задания в Европе. Речь идет даже о некоей «базе ГРУ» в Альпах. Что все эти люди делали в центре Европы, где они останавливались и как западной контрразведке удалось всех их вычислить и идентифицировать?

              Одно из ведущих французских СМИ, газета Le Monde, опубликовала скандальный материал. Речь идет о том, что французская контрразведка в сотрудничестве с англичанами, голландцами, бельгийцами и швейцарцами обнаружила в Альпах в департаменте Верхняя Савойя, а также на побережье и Лазурном берегу «базу спецотряда ГРУ», «ответственного за убийства» на территории Западной Европы, включая Скрипалей. Удивительным образом эта публикация по времени совпала со скандалом в Берлине вокруг «дела Хангошвили». Таким образом, перед встречей в нормандском формате и Германия, и Франция оказались шокированы заявлениями прессы о якобы активности на их территории российской разведки.

              Публикация Le Monde традиционно основана на анонимных источниках. Газета пишет, что с 2014 по 2018 год «офицеры ГРУ» приезжали во Францию из Лондона, Москвы, Испании или Швейцарии — некоторые один-два раза, некоторые чаще. Они регулярно останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони, а также в более изолированных населенных пунктах. Этот регион граничит с Италией и Швейцарией. Кроме того, французы упоминают также Марсель и собственно Швейцарию, что важно для понимания этой истории.

              Французская контрразведка считает, что эти места могли стать резервной и материально-технической базой для специального подразделения ГРУ. Подобный выбор объясняется легким доступом, границей со Швейцарией, а также тем, что здесь часто бывают русские, отметил неназванный высокопоставленный сотрудник французской разведки. По его словам, это место может быть «тыловой базой для всех тайных операций подразделения 29155 (это номер воинской части в Измайлово, где были ранее расположены учебные курсы разведки – ВЗГЛЯД) в Европе».

              В то же время никаких следов работы этих «шпионов» во Франции не обнаружили: контрразведка не нашла ни тайников с оружием, ни соучастников среди местного населения. Однако, как отмечает Le Monde, спецслужбы могут определить, где сотрудники ГРУ жили, отдыхали, а также покупали одежду и другие предметы. По данным западных спецслужб, во время пребывания во Франции россияне не контактировали с другими ячейками разведуправления.

              То есть, это просто какие-то россияне, приехавшие побыть в курортный район, катавшиеся на лыжах, покупавшие сувениры, бравшие машины напрокат и жившие в живописных отелях.

              Le Monde пишет о 15 «сотрудниках ГРУ», но большинство этих фамилий уже мелькали в связи с «делами» Скрипалей, болгарского бизнесмена Гебрева и «попыткой госпереворота» в Черногории. Здесь Le Monde просто повторяет старые мифы, включая и так называемую воинскую часть 29155, история о которой оказалась чистой фальшивкой. Новых фамилий в списке в списке французского СМИ пять: Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур (наверно, все-таки Тимур) Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс. Последний, скорее всего, все-таки Швец, а в загранпаспорте у него латиницей написано «ts». Это важно для понимания, откуда французы эти фамилии взяли.

              То есть, это чистой воды бездоказательный материал, в котором даже анонимные источники признаются, что ничего не нашли. Тем не менее, некая подоплека у этой истории все-таки есть.

              Началось все в 2016 году в Марселе, когда французская контрразведка взяла в оборот тогдашнего российского вице-консула Сергея Желтикова. Их подозрения вызвала неактивность вице-консула «по профилю»: он практически не участвовал в публичных мероприятиях, не встречался с местной русскоязычной общиной, членами Франко-российского альянса и близкого к консульству двуязычного журнала «Перспектива», а также принципиально не попадал в кадр: в региональной прессе нет ни одной его фотографии. В Марселе есть специальное Управление по международным и европейским отношениям города, которое контактирует со всеми консульствами, и в его списке Желтиков тоже не значился. Нельзя быть настолько ленивым, подумали в DGSI, и установили за Желтиковым плотную слежку.

              Тут с ужасом выяснилось, что вообще никакого вице-консула Сергея Желтикова нет, поскольку он не зарегистрирован среди российского дипломатического персонала по линии МИДа Французской республики. Вообще непонятно, на каком основании он находится в Марселе.

              Это уже был скандал, но DGSI убедило МИД Франции не высылать его, а дать им поработать.

              В сентябре 2016 года Желтиков встречает двух прибывших из Москвы россиян – Евгения Серебрякова и Дмитрия Моренца. Втроем они отправились из Марселя в Швейцарию на машине как раз проездом через департамент Верхняя Савойя. Побыв немного в Женеве, они повернули обратно в Верхнюю Савою и расположились в курортном Эвиане. Чисто минеральной водички попить. Там они разделились: Серебряков и Моренец на кораблике поплыли в Женеву, а Желтиков поехал на машине вокруг Женевского озера. На этом этапе к слежке подключились швейцарцы.

              19 сентября все трое воссоединились в большом отеле в Лозанне, где в тот момент проходила конференция антидопингового агентства ВАДА, на которой должен был быть рассмотрен доклад Макларена «о государственном допинге в России». Западные спецслужбы утверждают, что Серебряков и Моренец – это «кибершпионы», которые должны были проникнуть в систему wi-fi отеля и следить за работой ВАДА.

              Евгений Серебряков, Дмитрий Моренец и еще двое россиян (Олег Сотников и Андрей Минин) были задержаны в Гааге в апреле 2018 года, и их обвинили в попытке хакерского проникновения в систему Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). У них были дипломатические паспорта, да и за руку их никто не поймал. Потому их просто выслали, но скандал был крупный.

              Попутно выяснилось, что Серебряков летал в Малайзию, что на Западе связали с расследованием о сбитом над Донбассом «Боинге». Параллельно возникли анекдотичные выяснения о «роли отчетности в бухгалтерии»: в документах Моренца голландцы нашли квитанцию на московское такси от Несвижского переулка до аэропорта Шереметьево и географически привязали ее к расположенному рядом, на Комсомольском проспекте одному из объектов ГРУ. Газета ВЗГЛЯД тогда подробно разбирала эту ситуацию.

              В Голландии Серебряков и Моренец были идентифицированы как раз по результатам французско-швейцарской слежки в Верхней Савойе за Желтиковым. Французы поделились этими данными с англичанами, а те с голландцами. Так возникла «совместная операция западных спецслужб против агентов ГРУ», о которой теперь с гордостью рассказывают едва ли не все разведки НАТО.

              Желтиков тихо исчез из консульства в Марселе, а российском посольстве за запросы французов отвечали, что у него истек срок командировки. Через пару месяцев он появился в Швейцарии также на консульской должности. После случая в Гааге швейцарцы насторожились. Местная разведка обратилась в МИД Конфедерации и в Федеральный совет страны с просьбой лишить Желтикова дипломатической неприкосновенности. МИД в соответствии с процедурой уведомил об открытии дела в отношении Желтикова российское посольство. Но когда через пару дней швейцарцы решили допросить Желтикова, он уже был в Москве.

              Теперь французы принялись просто записывать в тетрадку всех россиян, посещающих департамент Верхняя Савойя, особенно в сопровождении дипломатических работников.

              Это крайне неприятная новость для всех любителей горнолыжных удовольствий и тихого туризма. Переписывали они паспортные данные, отсюда и «Шветс» вместо «Швеца». Таким нехитрым методом можно любой курортный район записать в «базу ГРУ» или любой другой разведки любой страны, было бы желание.

              А желание было, поскольку было же объявлено о крупномасштабной международной операции против «боевого отряда убийц из ГРУ». Соответственно, нужны результаты посерьезней, чем двухлетняя погоня по всей Западной Европе за двумя зайцами. Вернее – оленями, которые перемещались под своими настоящими паспортами, не будучи способными обнаружить за собой слежку.

              Все, кто в этом участвует, особенно напирают на международный статус этой операции, поскольку это должно продемонстрировать сплоченность западного мира после «дела Скрипалей». Отсюда же и подчеркивание роли Великобритании, которая в реальности никакого участия в слежке во французских Альпах не принимала. Французы намекают, что именно британцы помогли им идентифицировать Серебрякова и Моренца, хотя каким образом и в чем эта помощь заключалась – не ясно.

              В принципе, на столь бездоказательный материал, как опубликованный в Le Monde, можно было бы и вовсе не обращать внимания, если бы не его синхронность с высылкой российских дипломатов из Берлина и нависающую над нами над всеми встречу в понедельник в нормандском формате. Общий эмоциональный фон создается как в Германии и Франции. Мы все крайне далеки от любых теорий заговора, но это уж слишком бросающееся в глаза совпадение.

              Да, DGSI делает свою работу, но зачем лохматить бабушку именно сейчас? Подождите еще пару дней, а там хоть весь Лазурный берег базой ГРУ объявите. Все равно никаких реальных доказательств не то что у французской газеты, но и французской контрразведки нет.


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