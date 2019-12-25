Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

Взгляд
25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 08:25  |  vz.ru
Разделы

Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
Перейти а раздел…

Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
Перейти а раздел…

Русский трансгендер довел до самоубийства несуществующего мальчика

Русско-французский психолог Рэйда Линн спровоцировала настоящую битву в соцсетяхФото: facebook.com/reyda.linn
Семья трансгендеров из России довела до самоубийства мальчика, за что оппозиционное и ЛГБТ-сообщество в интернете решило их по-своему наказать. Но оказалось, что несчастного ребенка изображала взрослая психически нестабильная женщина, а интернет-общественность столкнулась с альтернативной реальностью, где можно имитировать свою смерть, менять пол, возраст и род занятий, и находятся те, кто и это считает вариантом нормы. Подробности...
Перейти а раздел…

Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

Тед Круз − это не Джон Маккейн. Он гораздо хуже МаккейнаФото: Joshua Roberts/Reuters
Санкции США против «Северного потока − 2» вступили в силу и обернулись неприятными последствиями для Газпрома. А пока компания ищет выход, следует вспомнить, что за всем этим стоит один конкретный человек, которого теперь называют «новым Маккейном» и «самым эффективным врагом России». Этот человек − сенатор от Техаса Тед Круз. Но что толкнуло интеллигентного профессора на борьбу с Россией?  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые необычные проекты советских вооружений

    Как Крымский мост открывали для поездов

    Следы стрелка с Лубянки ведут на Украину

      Перейти а раздел…

      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
      Подробности...

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?
          • Как победу России

          • Как победу Украины

          • Как победу обеих стран

          Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?
          • Да

          • Нет

          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Первый поезд в Крым прибыл в Симферополь
              Путин потребовал лучшего в мире оружияПутин назвал «антисемитской свиньей» посла Польши в Германии 1930-х годовЖурова: Наши атлеты уже не успеют выступить в Токио под белорусским флагомВосстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки
              Лукашенко пообещал не пропустить «танки на Москву»Украина заявила об имитации российскими самолетами атаки на американский эсминецПутин: Сталин не запятнал себя прямым общением с ГитлеромУкраинцы высказались против переноса Рождества
              Турция направила России «жесткое» послание по ситуации в ИдлибеВ России начали разработку двух новых боевых роботовНазвано число мужчин среди жертв домашнего насилияРоссийская пианистка погибла в Венгрии во время приема душа

              «простой вариант»


              Лукашенко предложил России войти в состав Белоруссии

              заработок на трубе


              На Украине начали считать миллиарды за транзит российского газа

              спасатель челюскинцев


              Убитого нацистами и посмертно «расстрелянного» в СССР летчика Пивенштейна реабилитировали

              Видео

              контроль над проливами


              Эрдоган приступает к разрушению важнейшей для России конвенции

              законспирированная организация


              Следы стрелка с Лубянки привели на Украину

              поиск подрядчиков


              Санкции оставили «Северный поток – 2» наедине с «Фортуной»

              памятник Богдану Хмельницкому


              Исконно русская Украина не сможет отречься от своей истории

              битва за науку


              США начали массовую травлю китайских ученых

              Болельщики поддержали


              Андрей Манчук: Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

              Гуманистическая целесообразность


              Алексей Алешковский: Меньшинства отправляются в крестовые походы

              Новый договор


              Геворг Мирзаян: Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?

              Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

              Чаушеску использовал коммунистические лозунги только как прикрытие румынских интересов, как он их понимал   25 декабря 2019, 08:22
              Фото: Diether Endlicher/AP/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              30 лет назад, 25 декабря 1989 года после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве. Единственная кровавая революция в Восточной Европе закончилась «победой демократии». Истоки этих событий обросли множеством мифов - и давно пора разоблачить их.

              Банальности сводятся к тому, что Чаушеску был кровавым коммунистическим диктатором, расставившим по ключевым постам своих  родственников и пытавшийся маневрировать между СССР, Западом и Китаем. Он спонсировал международный терроризм, осуждал Москву за ввод войск в Чехословакию и Афганистан, брал миллиардные кредиты на Западе, притеснял национальные меньшинства и в итоге довел румын до жуткой нищеты.

              В той или иной степени все эти ярлыки – правда. Сейчас модно говорить о том, что именно в декабре 1989 года в Румынии первыми были опробованы технологии «цветных революций», хотя это все-таки некоторое смещение во времени. Попытка покрасить чау-чау под панду.

              Например, «протестный» слоган «я\мы - тоже кто-то» впервые действительно появился в Румынии, но не в декабре 1989 года, а несколькими годами позже, когда с помощью организованных банд шахтеров свергали уже правительство Иона Илиеску – главного «революционера» 1989 года, оказавшегося недостаточно прозападным. Он неосторожно назвал громящих Бухарест шахтеров «хулиганами» («golani»), что было тут же подхвачено и обращено против него. Самый известный румын современности, драматург-абсурдист Эжен Ионеско прислал из Парижа короткую телеграмму: «si eu sunt golan» («и я – хулиган»), породив этим волну однообразных телеграмм от известных людей со всего мира. Так что современным пользователям этого слогана следует задуматься об авторских правах и не выдавать себя за выдающихся молодежных креативщиков.

              Тогда ж в обиход были пущены ритмичные песенки, заводившие молодежь на площадях Бухареста, и ритуальные массовые обряды типа скачек на месте. Все это в деталях предваряет украинские события 2004 и 2013-14 годов с их незатейливой песенкой «Разом нас богато» и «Хто не скаче, тот москаль». Технология действительно одинаковая, повторяющаяся с тех пор во многих странах, но к событиям декабря 1989 года отношения не имеющаяся.

              Там все было не так. Да и чтобы понять происходившее, придется окунуться в события куда более ранние. Очень издалека.

              Все тридцатые годы ХХ века руководители коммунистических партий Румынии и ее соседа-антагониста Венгрии сидели в местных тюрьмах. Давно и надолго.

              Местные коммунистические движения были разгромлены и перспективы не имели. Москве надо было что-то делать хотя бы с вызволением проверенных кадров, ибо других венгров и румын в распоряжении сперва Коминтерна, а затем и просто СССР было очень мало.

              Национализм и патриотизм венгров – штука малоизученная, болезненная, но достойная уважения. Именно на них и решили сыграть в попытке вызволить из будапештской тюрьмы тогдашнего лидера местной компартии Матьяша Ракоши (Розенфельда), впоследствии известного как «венгерский Сталин». В Москве хранились знамена венгерской повстанческой армии времен национальной революции 1844 года, подавленной российским экспедиционным корпусом «жандарма Европы» императора Николая I. Именно на эти знамена и обменяли коммуниста Матьяша Ракоши. Для самосознания венгров возвращение знамен XIX века было важнее удержания какого-то коммунистического лидера, да еще и еврея.

              Теперь стоит вспомнить еще одно событие, теперь касающееся Румынии. Весной 1943 года на берегах Волги и Дона перестали существовать как явление две румынские армии. А их красивые знамена, копировавшие значки римских легионов, достались СССР. Возникла идея повторить трюк и обменять эти знамена на румынских коммунистов, годами томившихся в концлагере Тыргу-Жиу. И в первую очередь их лидера Георге Георгиу-Дежа, сидевшего в концлагере уже десять лет.

              Не тут-то было.

              Ни королю Михаю Гогенцоллерну, ни диктатору-националисту Иону Антонеску, ни вообще румынской элите и общественному мнению знамена оказались не нужны. Пришлось искать более традиционные способы вызволения лидеров румынской компартии из концлагеря. НКВД осознало, что в общении с румынскими контрагентами ключевой момент не патриотизм и национализм, а что-то более приземленное.

              Тут очень кстати пришелся молодой уголовник, с одиннадцати лет многократно гремевший в румынские тюрьмы и в тот же концлагерь Тыргу-Жиу за мелкие кражи. В Тыргу-Жиу он познакомился с Георге Георгиу-Дежем и проникся коммунистическими идеями, но что гораздо важнее – он знал там всех охранников и саму систему работы лагеря. В том числе и «кому занести». На него вышли и предложили ему подкупить охрану лагеря и организовать побег коммунистических лидеров. В итоге, согласно официальной версии событий, в 1944 году Георгиу-Деж и еще несколько коммунистических лидеров невероятным образом сбежали из концлагеря Тыргу-Жиу.

              Георгиу-Деж остался должен молодому уголовнику, который к тому же очень быстро учился и демонстрировал хорошие способности в овладении коммунистической риторикой. Георгиу-Деж обласкал его и стал быстро продвигать по партийной лестнице. Так человечество получило Николае Чаушеску.

              Чаушеску не первый настроил Румынию «на особый путь» внутри соцлагеря. Он просто довел до крайности направление, на которое встал его покровитель Георге Георгиу-Деж. Именно при Деже были выведены с территории Румынии советские войска и началось заигрывание с Западом на почве румынского нефтекомплекса. Георгиу-Деж вошел в противовес с Хрущевым и на этой основе начал сближение с маоистским Китаем. Все это требовало какой-то идеологической подоплеки - и выход был найден в новом изводе национализма.

              Чаушеску довел румынский национализм до фантастических высот, изобретая мифическое «римское» прошлое. Его культ личности был сравним с королевским, и он даже держал в руках скипетр. Уничтожение венгерских и немецких деревень в Трансильвании было поставлено на промышленную основу: крестьян из нацменьшинств переселяли в многоквартирные дома, что уничтожало традиционный сельский уклад жизни венгров-секеев. Преподавание венгерского языка было сведено к минимуму, а протестантские кирхи массово закрывались.

              Советский «комитет Литвинова», отвечавший за послевоенное устройство мира, вынужден был слать протесты, а советские войска даже применять силу, чтобы прекратить погромы венгров и немцев. При этом Венгрия считалась побежденной стороной, поскольку не капитулировала в 1944 году, а сражалась до последнего, а Румыния вовремя капитулировала, и в 1945 году официально считалась членом антигитлеровской коалиции, то есть ей полагались территориальные и экономические преференции за счет не сдавшихся венгров.

              Чаушеску не был в чистом виде коммунистическим диктатором, как, например, Пол Пот. Он использовал в своих целях собственный извод румынского национализма, что в целом его власть и надорвало.

              В один исторический период он в гигантских масштабах брал западные кредиты, которые пускал на развитие нефтяной инфраструктуры, коллективизацию и закупки продовольствия за рубежом. А в другой – уже при Горбачеве в СССР – решил полностью погасить огромный внешний долг, чтобы ликвидировать опасную зависимость Румынии от внешней конъюнктуры. Реальных денег на это уже не было, потребовалось вводить так называемый «режим экономии», выразившийся в отказе от закупок продовольствия и оборудования за рубежом и ограничения на внутреннем рынке вплоть до введения карточек. Всю вторую половину 1980-х годов уровень жизни румын резко падал. В особой зоне риска оказались как раз нацменьшинства, в первую очередь, венгры, еще десятилетие до этого потерявшие основу своего национального образа жизни.

              Для Трансильвании и Баната местами притяжения венгров стали кирхи, а глашатаями – протестантские пасторы. Одним из них и был орадьский (город Орадя, венгерское название – Надьварад) кальвинистский епископ Ласло Текеш, с осады дома которого в Тимишоаре (Темешвар) все и началось. Изначально пастор Текеш протестовал против сноса частных домов этнических венгров в Банате и переселения их во многоквартирные дома в «деревнях нового типа». В отместку власти Тимишоары постановили снести и его дом тоже. Все началось после того, как этнические венгры окружили живой цепью дом епископа, чтобы не допустить его выселения и сноса строения. То, что изначально начиналось как исключительно национальное противостояние локального масштаба, очень быстро переросло в общерумынские события, лишенные первоначальной подоплеки.

              Все это дает резонные основания подозревать Венгрию в провоцировании мятежа.

              Да, с территории Венгрии вещали радиостанции на венгерском языке, ориентированные на секеев. Застарелый межнациональный конфликт, помноженный на унизительные условия мира, которые были навязаны Венгрии и после 1918, и после 1945 годов, добавлял керосина в костер. Есть и множество конспирологических теорий о якобы секретных соглашениях между Горбачевым и Рейганом на Мальте о судьбе Румынии. А сами события тех полутора недель дают повод рассуждать и о роли тайной полиции «Секуритате», и о мифических палестинских и иранских снайперах, и о лагерях подготовки боевиков в той же Венгрии.

              В реальности же режим Чаушеску подорвался на радикальном национализме, который выражался даже не в притеснении венгерского меньшинства, а в идеологической смеси бандитско-кланового коммунизма и «великодержавности». Никакие «венгерские спецназовцы» в странных боях в Бухаресте не участвовали. Движущей силой переворота в какой-то момент стали несколько опальных генералов армии и той же Секуритате. Самоубийство или убийство министра обороны генерала Миля стало спусковым крючком для открытого выступления верхушки армии против своего верховного главнокомандующего.

              Весь ХХ век в Румынии при всех режимах – от королевского до коммунистического - создавалась ксенофобская, по сути, идеология, а при Георгиу-Деже и Чаушеску она лишь обросла внешними атрибутами коммунистического строя. Режим Чаушеску имел к тому же все признаки полуазиатской диктатуры, в которой бывший уголовник распределял национальные богатства среди своей родни. Построив государство на историческом унижении Венгрии, нельзя было рассчитывать на лояльность крупнейшей нерумынской этнической группы, а экономические ужасы режима Чаушеску стали лишь дополнительным провоцирующим обстоятельством.

              Да, революция в Румынии образца декабря 1989 сопровождалась типичными для такого рода событий иллюзиями: слепой верой в наступление золотого века после присоединения к «свободному миру Запада», в демократию, идеализацией странных личностей, которых выплескивала наверх гражданская война.

              Все эти стереотипы пора уже пересматривать. И в первую очередь, речь должна идти о самом характере внутрирумынской идеологической мифологии, до сих пор представляющей собой мину замедленного действия в регионе. Проблема Трансильвании и Баната никуда не делась, в Венгрии открыто носят секейские флаги. Молдавия постоянно висит на угрозе «демократической аннексии». А главное - структуры НАТО готовы закрывать на все это глаза, пока Бухарест всему поддакивает и размещает на своей территории новый позиционный район ПРО.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............