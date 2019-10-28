Победа перонистов в Аргентине выгодна России

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28 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Победа перонистов в Аргентине выгодна России

Кристина Киршнер возвращается в большую политикуФото: Zuma/ТАСС
На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Добиться успеха ему удалось лишь в дуэте с предпоследним президентом страны Кристиной Киршнер, в свое время наладившей диалог с Владимиром Путиным. Фернандес, в отличие от проигравшего Маурисио Макри, не является проамериканским политиком. Как изменится внешнеполитический курс Аргентины и чего ждать Москве от Буэнос-Айреса? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Зачем Лукашенко воюет с войной

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
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Полезное должно стать дешевым

Антон Крылов, журналист
Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
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Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
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      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Победа перонистов в Аргентине выгодна России

              Кристина Киршнер возвращается в большую политику   28 октября 2019, 14:46
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Добиться успеха ему удалось лишь в дуэте с предпоследним президентом страны Кристиной Киршнер, в свое время наладившей диалог с Владимиром Путиным. Фернандес, в отличие от проигравшего Маурисио Макри, не является проамериканским политиком. Как изменится внешнеполитический курс Аргентины и чего ждать Москве от Буэнос-Айреса?

              В минувшее воскресенье жители Аргентины выбрали нового президента страны. По итогам обработки 96,5% голосов экс-премьер министр и перонист Альберто Фернандес набрал 48,06% голосов, а действующий президент страны Маурисио Макри – 40,4%.

              Отметим, что для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо было набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит не менее 10 процентных пунктов. Таким образом Фернандес уже 10 декабря должен вступить в должность президента, с чем его досрочно поздравил Макри, пригласив на встречу для обсуждения передачи дел.

              Победа Фернандеса уже вызвала шок в аргентинской экономике, которая долгие годы находится в зависимости от МВФ. Как пишет телеграм-канал «ЛАТАМ», «аргентинцы уже сняли депозиты на сумму более 12 млрд долларов (36,4% от общего объема). И только в пятницу, за два дня до выборов, Центральный банк потерял еще 1,8 млрд долларов своих резервов, чтобы сдержать обесценивание национальной валюты». По мнению авторов канала, зарубежные инвесторы и кредиторы опасаются, что будущее правительство Фернандеса «вернется к активному вмешательству государства в экономику».

              Отметим, что при Макри, который во внешней политике ориентировался на Вашингтон, положение дел в аргентинской экономике стало совсем плохим. Как пишут эксперты РСМД, внешний долг страны вырос до 278 млрд долларов, что на 72,5% выше, чем в начале президентства Макри. Инфляция по итогам прошлого года достигла 47% и продолжает расти, а уровень бедности вырос до 34% – это почти 16 млн жителей Аргентины. Самого же Макри аргентинцы признали самым худшим президентом в истории.

              Потому победа Фернандеса в таком случае неудивительна. Но она была бы невозможной без Кристины Киршнер, которая по итогам выборов займет кресло вице-президента страны. Напомним, в годы ее президентства (2007-2015) отношения между Москвой и Буэнос-Айресом буквально расцвели, что диктовалось не только экономическим прагматизмом, но теплыми отношениями между Киршнер и президентом России Владимиром Путиным.

              Что касается взаимоотношений Киршнер и Фернандеса – их объединяет не только давнее знакомство (Фернандес был премьером страны во времена президентства Нестора Киршнера – покойного мужа Кристины), но и общая идеологическая платформа, имя которой – перонизм.

              Это левая аргентинская идеология, связанная с политикой Хуана Перона (возглавлял страну в 1946-1955 и 1973-1974 годах), и которая является альтернативой неолиберализму. Сегодня перонистами называют себя не только местные марксисты, но и либералы-прогрессисты. Любопытно, что еще в 1972 году сам Перон говорил о политических настроениях в обществе так:

              «Десять процентов – социалисты, тридцать процентов – радикалы, пять процентов – коммунисты... А перонисты? – спросил его журналист. А перонисты все мы»– ответил он.

              Объединяет перонистов разных эпох и склонность к протестам в случае поражений на выборах. Как справедливо заметило издание Би Би Си, «до сих пор все политические противники перонистов досрочно теряли власть – то военный переворот, то кризис. Макри может войти в историю первым исключением из этого правила».

              С этим согласна и ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН, кандидата исторических наук Наиля Яковлева. «Как мы знаем, та же Киршнер, когда проиграла выборы в 2015 году, отказывалась передать власть и всячески избегала этой процедуры», – напомнила Яковлева газете ВЗГЛЯД. По ее мнению, нынешние выборы отодвинули социальный взрыв, происходящий сейчас в соседних странах Латинской Америки.

              Но исторический опыт подсказывает, что Аргентина – страна нестабильная, потому «там может произойти все, что угодно». «В стране есть очень много неформальных организаций, которые держат улицу под контролем. Но пока все выглядит очень цивилизованно и есть надежда, что все будет нормально», – сказала эксперт.

              Говоря о результатах выборов, Яковлева отметила, что из 47% голосов, полученных Фернандесом, большая часть принадлежит сторонникам Киршнер. «Перонисты обладают мощными избирательными рычагами и скрытым избирательным андеграундом, где Киршнер плавает, как рыба в воде. Так что победа Фернандеса – это ее победа», – подчеркнула эксперт.

              В то же время главный специалист Института Латинской Америки РАН Владимир Травкин считает, что успех перонистов обусловлен прежде всего ошибками, которые допустил Макри.

              «Макри проиграл потому, что проводил неолиберальную экономическую и финансовую политику. Идя на выборы, он говорил о большом уклонении «влево», которое случилось в Аргентине при Киршнер. Однако простой уход в противоположную сторону и

              применение на практике праволиберальных рецептов не дали положительных результатов.

              Это явление наблюдается и в других странах региона», – сказал Травкин газете ВЗГЛЯД.

              Говоря о российско-аргентинских отношениях, Травкин констатировал, что при президенте Макри сильного охлаждения между странами удалось избежать, потому что российская внешняя политика «не строится на идеологической основе». «Но у нас традиционно хорошие отношения с левоориентированными режимами. Мы исходим из прагматических соображений: там, где это выгодно, отношения развиваются», – отметил собеседник.

              «Еще с советских времен Аргентина остается импортером продовольствия на российский рынок. А мы им продаем, например, технику, которая необходима для работы в суровых условиях южных районов страны, граничащих с Антарктидой. Потому главное, что характеризует наши отношения – это стабильность», – подчеркнул Травкин.

              При этом эксперты опровергли домыслы либеральных СМИ на тему того, что без пяти минут вице-президент Аргентины Кристина Киршнер является чуть ли не «подругой Путина».

              «Да, у них хорошие отношения. Благодаря диалогу Путина и Киршнер между Россией и Аргентиной сформировались отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Они нашли общий язык, а это очень важно и выгодно для нас. Но что касается дружбы – я думаю, это какие-то придумки. Она же не проводит отпуск в Сочи», – заключила Яковлева.


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