Почему Киев передумал по поводу договора о дружбе с Россией

Взгляд
29 августа, среда  |  Последнее обновление — 00:50  |  vz.ru
Разделы

Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
Перейти а раздел…

Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
Перейти а раздел…

Министерство обороны возьмется за информационные войны

Андрей Манойло, профессор МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ
На момент весны 2014 года у России не было ни собственной системы информационного противоборства, ни специалистов в области психологических операций. А у США они были. Однако теперь ситуация может существенно измениться. Подробности...

Помочь «викингам» преодолеть пенсионный рубеж

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
С точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

    Сколько стоят разводы богатых и знаменитых?

    Как банки зарабатывают на пенсионерах?

      Перейти а раздел…

      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
      Подробности...
      Обсуждение: 43 комментария

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:«Школьное» перемирие вступило в силу в Донбассе
          Дуров заявил о приверженности решению не сотрудничать с российскими спецслужбамиРаскрыты детали отдыха Путина в ТувеМедведев появился на публике впервые за две неделиОбъявлено время показа телеобращения Путина по пенсионной системе
          Климкин назвал сроки расторжения договора о дружбе с РоссиейВ ответ на претензии к покупке С-400 Турция спросила США про ЗРК PatriotШпионивший за Россией самолет НАТО едва не спровоцировал крупную авиакатастрофуСтали известны подробности о банде, устроившей массовое избиение прохожих в Петербурге
          США принуждают Китай к военному союзу с РоссиейПоявились подробности атаки на воинский эшелон в ЗабайкальеВ Telegram обсудили вероятность удара США по СирииПобоище в Германии показало, что терпение немцев на исходе

          неожиданная реакция


          Вьетнамский тюремщик Маккейна опечалился смертью сенатора

          «канал связи»


          Пентагон высказался о секретности переговоров с Генштабом РФ

          «наверстать можно»


          Власти Крыма дали обещание по поводу качества услуг

          «проблема с переводами»


          Украинский чиновник борется в ООН с нормами русского языка

          звездный развод


          Адвокат Петросяна раскрыл тайный замысел Степаненко

          «неправильно ведем себя»


          Российские цыгане объяснили рост негативного отношения к ним

          территория ссср


          Молдавия приближается к исчезновению

          «промежуточный этап»


          Глава Генштаба Украины обесценил «самый страшный разгром» украинских военных

          Похвала Маккейну


          Сергей Худиев: Вера, которую утверждал сенатор, разрушается самими американскими элитами

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          «печально смотреть»


          Максим Ваганов: Новых образцов техники на Армии 2018 нет. Зато очень много макетов

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Почему Киев передумал по поводу договора о дружбе с Россией

          Борис Ельцин и Леонид Кучма в 90-е пытались заложить правовые основы для русско-украинской дружбы   28 августа 2018, 22:01
          Фото: Reuters
          Текст: Михаил Мошкин,
          Юрий Зайнашев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Украина наконец заметила, что выглядит политическим шизофреником – она обзывает Россию «агрессором» в одних своих документах и при этом сохраняет с Москвой «договор о дружбе». И вот Порошенко анонсировал разрыв договора. Почему же Киев изменил свою официальную позицию – и как должна на это реагировать Москва?

          Президент Украины Петр Порошенко во вторник поручил МИДу подготовить расторжение договора о дружбе с Россией.

          «Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу – прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», – заявил Порошенко и потребовал от министерства «необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса». 

          Как известно, «Большой договор» (как принято называть этот документ) заключили 31 мая 1997 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма. Документ вступил в силу в 1999 году, в 2008 году договор был продлен еще на 10 лет. Если одна из сторон не хочет продлевать договор после 1 апреля 2019 года, то до 1 октября этого года, то есть за полгода, она должна уведомить другую.

          Добавим, что за несколько часов до заявления Порошенко его «полпред в Крыму» Борис Бабин анонсировал отмену и другого договора с Россией – по Азовскому морю (это соглашение подписали уже Кучма и Владимир Путин в 2003 году), а заодно и соглашение 1993 года по рыболовству в этом море.

          На первый взгляд, Москве выгодно подобное саморазрушительное поведение Киева – теперь Россия снова получает свободу маневра в вопросе границы, например как на участке Донбасса, так и на акватории Азовского моря и в Керченском проливе. Это море сразу перестает быть акваторией свободного совместного хозяйствования, и украинские рыбаки, например, сразу потеряют право ловить рыбу где вздумается.

          «Порошенко продолжает свою миссию разрушителя: он объявил о начале разрыва договора 1997 года о дружбе с Россией. Киев вновь действует себе в ущерб: в договоре признаются территориальная целостность и границы Украины, – написал сенатор Алексей Пушков в своем «Твиттере».

          – В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств».

          Примечательно, что по обоим пунктам в киевских коридорах власти возник раздрай. Накануне замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что «о денонсации договора с Россией по Азовскому морю не может быть и речи, так как это даст возможность РФ заявить о территориальном споре – мы используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос».

          Когда в начале года радикалы в Верховной раде громко потребовали расторгнуть «Большой договор», то и МИД, и даже полпред Порошенко на минских переговорах Ирина Геращенко выступили против. Их вполне устраивал тот факт, что в договоре признается вся прежняя территория Украины, включая Донбасс и Крымский полуостров. В защиту договора выступил и глава МИД России Сергей Лавров. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сложилась уникальная ситуация, когда киевские и московские дипломаты заговорили в унисон. В тот момент Порошенко встал на сторону Геращенко и не стал спешить с разрывом.

          «Сохранение договора позволяет им трактовать сегодняшнее положение вещей как «нарушение» Россией обязательств по соблюдению границ Украины на момент подписания документа», – напомнил газете ВЗГЛЯД логику Геращенко и ее сторонников первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

          По его мнению, Москве и самой давно следовало бы денонсировать договор, по крайней мере те его статьи, которые касаются границ. «Договор носит пакетный характер – если нет «дружбы и сотрудничества», то нет и признания границ», – пояснил Затулин. Увязка взаимного сотрудничества и признания границ была выгодна только Киеву, подчеркивает собеседник.

          «В Киеве понимали, что мы не готовы признать безо всяких условий произвольные границы, которые сравнительно недавно были всего лишь административными, внутренними границами РСФСР и УССР, границами, которые подразумевали нахождение Крыма, Севастополя, да и других сомнительно украинских территорий в составе Украинской ССР», – заметил Затулин.

          Затулин перечислил причины, по которым Порошенко теперь передумал и решил, что договор ему больше не пригодится. Первая – осталось всего полгода до президентских выборов, на которые он, скорее всего, будет выдвигаться. «Порошенко уже вступил в жесткую конкуренцию с другими «суперпатриотами Украины» за «суперпатриотический» электорат. На этом поле уже большой затор претендентов на звание главного борца с «российской агрессией», – напомнил собеседник.

          Вторая причина: в октябре истекает срок уведомления о выходе из этого договора. «Если этого не сделать, договор автоматически продлевается на 10-летний срок. Порошенко засуетился еще и поэтому», – отметил депутат.

          Впрочем, в Москве не выказали особого злорадства по поводу мазохистских телодвижений Киева. По мнению Затулина, на позицию Москвы сиюминутные предвыборные трюки Порошенко не влияют.

          «Мы в данном случае смотрим дальше, чем просто сроки пребывания Порошенко у власти, нам не нужно суетиться. Мы думаем о перспективе: как развивать отношения с людьми, живущими на Украине. С этой точки зрения мы против того, чтобы рвать связи: железнодорожное, авиасообщение или все другие формы связи. Мы хотим их удержать, но не любой ценой», – подытожил депутат.

          «Порошенко и его сообщники живут в своем мире, отдельно от остальной Украины. Именно поэтому он режет по живому, как неквалифицированный хирург: там, где нужно работать зажимом и иглой, чтобы зашить открытую рану, он работает топором и пилой. Россия ничего не потеряет от разрыва договора, кроме 300-летней совместной истории, а это чувства наших людей, – сказал RT другой депутат Госдумы, избранный от Крыма Руслан Бальбек. – История двух наших стран знает гетманов-предателей, гетманов-созидателей, но Порошенко получит титул гетмана-карателя».

          В самом же Киеве заявление президента уже, видимо, так давно ожидали, что особых эмоций оно не вызвало ни у политологов, ни у депутатов.

          «Порошенко решил продемонстрировать хоть какое-то действие в период бездействия, – пояснил газете ВЗГЛЯД председатель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. – Это очень громкий, но ни к чему не обязывающий шаг. Сделан некий шаг, специально для того, чтобы о нем неделю говорили в прессе. На сегодня этот договор и так, по сути, не действует».

          Первый зампред фракции Блока Петра Порошенко в Верховной раде Алексей Гончаренко тоже воспринял решение своего лидера спокойно. При этом он не считает, что расторжение договора предвещает собой и полный разрыв дипотношений с Москвой. «Расторжение договора никак не скажется на уровне дипотношений. Отношения и без того находятся на минимальном уровне, – подчеркнул Гончаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Послов нет ни в Киеве, ни в Москве, отношения поддерживаются на том уровне, чтобы вести переговоры в рамках нормандского формата».

          Вечером на требование президента наконец отозвался и МИД. Причем по тону его главы Павла Климкина было заметно, что к решению Порошенко он готов не был. Похоже, министр до последнего надеялся на продление соглашения.

          «Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано: до 30 сентября», – добавил Климкин в интервью агентству «Украинские новости». Он признался: ранее этот вопрос не рассматривался на более высоком уровне, так как были некие «юридические вопросы». «Но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией», – согласился шеф украинской дипломатии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............