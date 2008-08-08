Почему Киев передумал по поводу договора о дружбе с Россией

Украина наконец заметила, что выглядит политическим шизофреником – она обзывает Россию «агрессором» в одних своих документах и при этом сохраняет с Москвой «договор о дружбе». И вот Порошенко анонсировал разрыв договора. Почему же Киев изменил свою официальную позицию – и как должна на это реагировать Москва?

Президент Украины Петр Порошенко во вторник поручил МИДу подготовить расторжение договора о дружбе с Россией.

«Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу – прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», – заявил Порошенко и потребовал от министерства «необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса».

Как известно, «Большой договор» (как принято называть этот документ) заключили 31 мая 1997 года президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма. Документ вступил в силу в 1999 году, в 2008 году договор был продлен еще на 10 лет. Если одна из сторон не хочет продлевать договор после 1 апреля 2019 года, то до 1 октября этого года, то есть за полгода, она должна уведомить другую.

Добавим, что за несколько часов до заявления Порошенко его «полпред в Крыму» Борис Бабин анонсировал отмену и другого договора с Россией – по Азовскому морю (это соглашение подписали уже Кучма и Владимир Путин в 2003 году), а заодно и соглашение 1993 года по рыболовству в этом море.

На первый взгляд, Москве выгодно подобное саморазрушительное поведение Киева – теперь Россия снова получает свободу маневра в вопросе границы, например как на участке Донбасса, так и на акватории Азовского моря и в Керченском проливе. Это море сразу перестает быть акваторией свободного совместного хозяйствования, и украинские рыбаки, например, сразу потеряют право ловить рыбу где вздумается.

«Порошенко продолжает свою миссию разрушителя: он объявил о начале разрыва договора 1997 года о дружбе с Россией. Киев вновь действует себе в ущерб: в договоре признаются территориальная целостность и границы Украины, – написал сенатор Алексей Пушков в своем «Твиттере».

– В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств».

Примечательно, что по обоим пунктам в киевских коридорах власти возник раздрай. Накануне замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что «о денонсации договора с Россией по Азовскому морю не может быть и речи, так как это даст возможность РФ заявить о территориальном споре – мы используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос».

Когда в начале года радикалы в Верховной раде громко потребовали расторгнуть «Большой договор», то и МИД, и даже полпред Порошенко на минских переговорах Ирина Геращенко выступили против. Их вполне устраивал тот факт, что в договоре признается вся прежняя территория Украины, включая Донбасс и Крымский полуостров. В защиту договора выступил и глава МИД России Сергей Лавров. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сложилась уникальная ситуация, когда киевские и московские дипломаты заговорили в унисон. В тот момент Порошенко встал на сторону Геращенко и не стал спешить с разрывом.

«Сохранение договора позволяет им трактовать сегодняшнее положение вещей как «нарушение» Россией обязательств по соблюдению границ Украины на момент подписания документа», – напомнил газете ВЗГЛЯД логику Геращенко и ее сторонников первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его мнению, Москве и самой давно следовало бы денонсировать договор, по крайней мере те его статьи, которые касаются границ. «Договор носит пакетный характер – если нет «дружбы и сотрудничества», то нет и признания границ», – пояснил Затулин. Увязка взаимного сотрудничества и признания границ была выгодна только Киеву, подчеркивает собеседник.

«В Киеве понимали, что мы не готовы признать безо всяких условий произвольные границы, которые сравнительно недавно были всего лишь административными, внутренними границами РСФСР и УССР, границами, которые подразумевали нахождение Крыма, Севастополя, да и других сомнительно украинских территорий в составе Украинской ССР», – заметил Затулин.

Затулин перечислил причины, по которым Порошенко теперь передумал и решил, что договор ему больше не пригодится. Первая – осталось всего полгода до президентских выборов, на которые он, скорее всего, будет выдвигаться. «Порошенко уже вступил в жесткую конкуренцию с другими «суперпатриотами Украины» за «суперпатриотический» электорат. На этом поле уже большой затор претендентов на звание главного борца с «российской агрессией», – напомнил собеседник.

Вторая причина: в октябре истекает срок уведомления о выходе из этого договора. «Если этого не сделать, договор автоматически продлевается на 10-летний срок. Порошенко засуетился еще и поэтому», – отметил депутат.

Впрочем, в Москве не выказали особого злорадства по поводу мазохистских телодвижений Киева. По мнению Затулина, на позицию Москвы сиюминутные предвыборные трюки Порошенко не влияют.

«Мы в данном случае смотрим дальше, чем просто сроки пребывания Порошенко у власти, нам не нужно суетиться. Мы думаем о перспективе: как развивать отношения с людьми, живущими на Украине. С этой точки зрения мы против того, чтобы рвать связи: железнодорожное, авиасообщение или все другие формы связи. Мы хотим их удержать, но не любой ценой», – подытожил депутат.

На эту тему

«Порошенко и его сообщники живут в своем мире, отдельно от остальной Украины. Именно поэтому он режет по живому, как неквалифицированный хирург: там, где нужно работать зажимом и иглой, чтобы зашить открытую рану, он работает топором и пилой. Россия ничего не потеряет от разрыва договора, кроме 300-летней совместной истории, а это чувства наших людей, – сказал RT другой депутат Госдумы, избранный от Крыма Руслан Бальбек. – История двух наших стран знает гетманов-предателей, гетманов-созидателей, но Порошенко получит титул гетмана-карателя».

В самом же Киеве заявление президента уже, видимо, так давно ожидали, что особых эмоций оно не вызвало ни у политологов, ни у депутатов.

«Порошенко решил продемонстрировать хоть какое-то действие в период бездействия, – пояснил газете ВЗГЛЯД председатель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. – Это очень громкий, но ни к чему не обязывающий шаг. Сделан некий шаг, специально для того, чтобы о нем неделю говорили в прессе. На сегодня этот договор и так, по сути, не действует».

Первый зампред фракции Блока Петра Порошенко в Верховной раде Алексей Гончаренко тоже воспринял решение своего лидера спокойно. При этом он не считает, что расторжение договора предвещает собой и полный разрыв дипотношений с Москвой. «Расторжение договора никак не скажется на уровне дипотношений. Отношения и без того находятся на минимальном уровне, – подчеркнул Гончаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Послов нет ни в Киеве, ни в Москве, отношения поддерживаются на том уровне, чтобы вести переговоры в рамках нормандского формата».

Вечером на требование президента наконец отозвался и МИД. Причем по тону его главы Павла Климкина было заметно, что к решению Порошенко он готов не был. Похоже, министр до последнего надеялся на продление соглашения.

«Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано: до 30 сентября», – добавил Климкин в интервью агентству «Украинские новости». Он признался: ранее этот вопрос не рассматривался на более высоком уровне, так как были некие «юридические вопросы». «Но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией», – согласился шеф украинской дипломатии.