Пенсионерам США предлагают работать до смерти

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24 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:40  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Молдавия развязала пиар-войну вокруг Приднестровья

Разжигание антироссийских настроений в Молдавии ставит под угрозу военную ситуацию в ПриднестровьеФото: mod_russia/ twitter.com
Принятая Генассамблеей ООН резолюция с требованием к России вывести миротворцев из Приднестровья ожесточила дискуссию в Молдавии. Президент Додон назвал произошедшее антироссийским демаршем в преддверии выборов. А в Москве заявили о заинтересованности США помочь румынским унионистам взять реванш в отношении ПМР. Как появление скандальной резолюции отразится на ситуации на Днестре и итогах предстоящих парламентских выборов? Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...
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Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Пенсионерам США предлагают работать до смерти

          Кризис пенсионной системы угрожает не только экономике страны, но и всему американскому укладу жизни   24 июня 2018, 11:00
          Фото: Shannon Stapleton/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

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          Пожилым гражданам США грозит такая же нищета, как и во времена Великой депрессии. Деньги на государственные пенсии заканчиваются, а самостоятельно накопить на старость американцы больше не могут. Что же произошло с некогда идеальной системой, брать пример с которой неоднократно советовали России?

          Еще недавно пенсионная система США считалась одной из лучших в мире. Загорелый и бодрый старичок, который делит свое время между пляжами Флориды и круизами по Карибам, – таким представлялся миру американский пенсионер. Но время шло, состарилось многочисленное поколение беби-бумеров – и вроде бы отлаженная система дала сбой.

          У американской пенсии три источника, три составных части. Это, во-первых, выплаты из Social Security – 600-800 долларов в месяц, получить которые работник может в том случае, если его работодатель платил страховые взносы не менее десяти лет. Вторая часть – накопления, сделанные работником совместно с работодателем, обычно их называют план «401 (к)» (имеется в виду, что за период трудовой деятельности нужно скопить себе на старость, а забрать эти деньги со счета можно будет после 59 лет). Наконец, это индивидуальные накопления граждан – вложения в акции, в недвижимость или наличные под подушкой.

          Когда на пенсию начало выходить крайне многочисленное послевоенное поколение, оказалось, что в системе Social Security банально не хватает денег. Только за прошлый год дефицит составил порядка триллиона долларов. Оптимисты считают, что социальные пенсии будут радикально сокращены к 2034 году. Пессимисты настаивают, что система обанкротится уже через восемь лет. Та же судьба ждет и систему медицинской страховки Medicare.

          С планом «401 (к)» тоже произошла накладка. В 1970-е годы коммерческие компании предлагали своему штату пенсионный план с «установленными выплатами», то есть, работодатели вносили деньги за сотрудников, что помогало им облегчить налоговое бремя. Но в начале 1980-х осознали, что для них гораздо выгоднее план с «установленными взносами», которые должен был делать сам работник.

          Если в 1980 году 38% работающих американцев пользовались пенсионным планом с установленными выплатами, то к 2008 году таких счастливчиков осталось только 13%. По планам с установленными взносами статистика прямо противоположная, но многие попросту не смоги его осилить. Аналитики предписывают накопить к 60 годам как минимум семь годовых зарплат, но для большинства американцев это невыполнимая задача. Сегодня медианные накопления 40-45-летних по этому плану составляют всего 14,5 тысяч долларов – этих денег будущему пенсионеру не хватит даже на год.

          Многие пенсионные планы рухнули во время рецессии 2008-2010 годов. Фирмы банкротились, сотрудники оказывались на улице, заодно исчезали и их пенсионные накопления, вносившиеся работодателями. Только за вторую половину 2008 года система «401 (к)» не досчиталась 2,4 триллионов долларов.

          Что же касается индивидуальных накоплений, здесь трудящихся тоже поджидали проблемы. Вложения в акции часто оказывались рискованными – чего стоил хотя бы крах доткомов в 2000 году. После обрушения акций интернет-компаний будущие пенсионеры поспешили вложиться в недвижимость. Стоимость домов резко взлетела, на рынке образовался очередной «пузырь», и в конечном счете все это привело к Великой рецессии. Дома стали распродавать, терпя при этом серьезные убытки.

          На сегодняшний день сытая старость не светит и половине американских домохозяйств. Вызвано это стагнацией роста зарплат, которых едва хватает на жизнь, и уходом работодателей от всякой ответственности за своего работника. Прекариат зарабатывает фрилансом, а о социальном пакете эти новые люмпены даже мечтать не могут. В итоге 35% взрослых американцев имеют накоплений меньше чем на тысячу долларов, а у 34% накоплений нет вообще.

          Отдельной опасностью стала резко возросшая стоимость медицинских услуг и лекарств. Попав в больницу, пожилые американцы часто бывают вынуждены отдать клинике все, что сумели накопить за жизнь. Надеяться им остается только на помощь детей, но у миллениалов свои трудности с работой, содержать стариков им подчас просто не на что.

          Особняком среди пенсионеров стоят бюджетники – полицейские, учителя, пожарные, судьи. Набрав стаж, эти госслужащие могут рассчитывать на действительно хорошую государственную пенсию – от 2000 долларов в месяц. Однако 22 миллиона бюджетников составляют всего 14% трудящегося населения США. Большинство граждан работают на частные фирмы, и в возрасте 65-67 лет (время выхода на пенсию в США зависит не от пола, а от года рождения) близки к полному банкротству.

          Истории пожилых американцев, пытающихся выжить в условиях кризиса пенсионной системы, стали популярной темой для репортажей. Так, 76-летняя Роберта Гордон из Калифорнии рассказала журналу The Atlantic, что трудилась почти всю жизнь, перепробовав самые разные профессии – она была уборщицей, сиделкой, распространителем, библиотекарем. Зачастую ее работодатели не делали выплат в систему Social Security, и теперь она получает всего 915 долларов в месяц. За пределами США это весьма неплохая сумма, но высокая стоимость калифорнийской жизни делает Роберту практически нищей. Одна только аренда квартиры обходится ей в 1040 долларов ежемесячно.

          Если Роберта заболеет, ей придется выплатить за лечение из собственных накоплений больше восьми тысяч прежде, чем начнет действовать ее страховка. Поэтому она «старается не болеть», а по субботам подрабатывает в местном продуктовом магазине, получая 50 долларов в день. Кроме того, в продуктовом банке при местной церкви ей выдают бесплатную еду.

          67-летняя Дебора Белло, тридцать лет проработавшая официанткой, получает из Social Security и того меньше – 778 долларов. Она до сих пор вынуждена работать полный рабочий день, но ей не хватает денег даже на то, чтобы купить себе телевизор.

          Пенсионный кризис Америки особенно сильно ударил по женщинам. Небольшие, не всегда белые зарплаты и годы, потраченные на воспитание детей, привели к тому, что на старости лет им приходится буквально выживать. Дети и рады бы помочь, но им самим ощутимо не хватает денег.

          Выход пенсионеры видят в том, чтобы трудиться после выхода на пенсию. Если в 2000 году в США быдло всего 3% работающих пенсионеров, то теперь таких уже 12,4%. Впрочем, от резкого снижения уровня жизни это не спасает – старикам предлагают только низкооплачиваемые и нестабильные вакансии.

          Эксперты предсказывают: если нынешний тренд сохранится, треть пенсионеров из поколения беби-бумеров вскоре окажется за чертой бедности. Это повторит ситуацию времен Великой депрессии.

          Далеко не всем пожилым людям удается сохранить даже крышу над головой. Если в 1990-м только 11% американских бездомных были старше 50 лет, к 2016 году их доля увеличилась до 50%.

          Стареющее население не только нищает само, но и тянет за собой на экономическое дно последующие поколения. Вместо того, чтобы вкладываться в своих детей, американцы вынуждены тратить все свободные деньги на своих предков. Это угрожает не только экономике страны, но и всему американскому укладу жизни. Работай, пока не помрешь – так выглядит для большинства современная версия пенсионной системы Соединенных Штатов Америки.


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