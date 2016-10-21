В Европе рухнул последний бастион консерватизма

Ирландия проголосовала за легализацию абортов, положив тем самым конец «старой доброй консервативной Европе». Еще недавно страна имела поистине средневековое законодательство на этот счет, оставаясь настоящим «островком патриархальности» западного мира. Причины, по которым либералы победили там, где умудрились пропустить даже сексуальную революцию, могут удивить многих.

На протяжении второй половины XX века Ирландия оставалась зеленым островком патриархальности в либеральной Европе. Под строгим присмотром Католической церкви нравы там царили чрезвычайно строгие.

В 1960-е ирландцы умудрились не заметить сексуальную революцию. Пока во всем западном мире «делали любовь, а не войну», власти Ирландии отсылали женщин, родивших вне брака, в специальные исправительные приюты – «прачечные Магдалины». Там «магдалинки» (как прозвали их в народе) годами жили впроголодь и трудились под присмотром монахинь, искупая свои «грехи».

В 1980-е, когда Запад накрыла уже третья волна феминизма, по итогам ирландского референдума был принят закон, постулировавший равные права на жизнь беременной женщины и ее еще нерожденного ребенка. Таким образом жизнь человека отсчитывалась с момента его зачатия. Это позволило сделать законодательный запрет на аборты одним из самых строгих в мире.

Даже разводы были разрешены в Ирландии всего двадцать лет назад. Для этого в стране опять провели всенародный референдум, на котором защитники права на развод выиграли с большим трудом и маленьким перевесом.

Ситуация стала меняться только на рубеже веков, когда ирландское правительство решило разогреть местную экономику по рецепту соседей-англичан. Суть была в том, чтобы заманить в страну штаб-квартиры крупнейших ТНК, предложив им льготное налогообложение. Зеленый остров начал постепенно превращаться в негласный офшор. Пока соседи по ЕС устанавливали налоги для корпораций на уровне 20–30%, Ирландия предложила ТНК платить всего 10%. Предложение особенно понравилось интернет-гигантам, и за считанные годы ирландским властям удалось заманить в страну всю первую пятерку IT-корпораций.

Появление в столице штаб-квартир ТНК означало прибытие огромного количества продвинутых и влиятельных экспатов, для которых консерватизм местного населения казался нездоровой экзотикой. Ирландским властям пришлось переформатировать образ своей страны.

Как ни странно, легче всего дело пошло по вопросу сексуальных меньшинств. Гей-парад проводится в Дублине с 1983 года и за последние десятилетия превратился в грандиозное мероприятие. Программа празднеств растягивается больше чем на неделю. В столицу Ирландии съезжаются сотни тысяч туристов.

Три года назад ирландцы провели референдум о легализации однополых браков. Так островок патриархальности стал первой в мире страной, одобрившей гей-браки всенародным голосованием.

А год назад страна получила образцово политкорректного премьер-министра. Политик индийского происхождения Лео Варадкар является открытым геем.

С либеральным имиджем новой Ирландии резко контрастирует ее законодательство о запрете абортов. Прерывание беременности запрещено даже в том случае, если беременность – результат изнасилования или инцеста. Если у эмбриона выявлены патологии развития, абортировать его все равно нельзя. Единственный шанс для женщины – доказать, что беременность может привести к ее самоубийству. Но на практике врачи не дают разрешения на аборт и в этом случае – боятся попасть под статью Уголовного кодекса, по которой им грозит до 14 лет лишения свободы. Такой же срок полагается за незаконное прерывание беременности и самим женщинам.

В 2012 году страну потрясла история Савиты Халапанавар. Ирландка индийского происхождения попала в клинику города Голуэя с замершей 17-недельной беременностью. Будучи врачом по образованию, она просила докторов сделать ей срочную операцию. Пациентку положили на лечение, но операцию делать не стали. Халапанавар говорила, что ее жизнь в опасности, в ответ врачи утверждали, что сердце эмбриона все еще бьется. Абортируя такой плод, они попадали под уголовное преследование.

Неделю Савита уговаривала врачей спасти ее. Вскоре у нее развился сепсис – заражение крови. Операцию все-таки сделали, но было уже поздно. Молодая женщина умерла в больнице от остановки сердца, вызванной сепсисом. Власти пытались выдать это за обычную медицинскую ошибку. Но всем было ясно, что врачи просто перестраховывались из-за чрезмерно жесткого законодательства. Савите поставили памятник, к которому регулярно возлагают цветы.

Тем не менее вопрос о легализации абортов расколол ирландское общество практически пополам. Страна митинговала в ожидании референдума с начала года. Сторонники отмены Восьмой поправки (так называется статья о репродуктивных правах в конституции страны) надели зеленые футболки со словом «Да». Их противники выбрали оранжевые жилетки с надписью «Нет».

Практически все СМИ страны в той или иной мере агитировали за разрешение абортов. Однако в отсутствие медиаподдержки защитники Восьмой поправки сумели организоваться на местах. Они создали свое движение «Спасем Восьмую поправку – Спасем жизнь», напечатали кучу литературы, послали своих пропагандистов обходить дома и квартиры, а в марте провели грандиозный стотысячный митинг в Дублине, используя в своей риторике все приемы либеральных противников.

Последние утверждали, что за разрешение абортов выступают молодые и образованные жители больших городов. Но ирландские пролайферы доказали обратное. На их акции приходили коренные дублинцы, молодежь, студенты. Там выступали преподаватели вузов и врачи с учеными степенями. Они развенчивали миф о том, что все медицинское сообщество страны якобы приветствует разрешение абортов.

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Активисты движения «Спасем Восьмую поправку» привлекли на свою сторону даже некоторых феминисток. В своей пламенной речи на дублинском митинге влиятельная активистка феминистского движения Дестини Херндон де ла Роса заклеймила аборты как «крайнюю степень эксплуатации женщины, символ ее предельного угнетения».

Огромную роль в защите Восьмой поправки сыграли родители детей с отклонениями в развитии. Новый закон позволит ирландкам делать аборт в том случае, если УЗИ и анализы выявят аномалии в развитии плода. И тысячи семей, где растут дети с синдромом Дауна, вышли на улицы с однотипными плакатами. На каждом из них располагались фото ребенка, его имя и слоган: «А теперь спросите меня, почему я выбираю «Нет». Эти ирландцы считают, что их страна – единственная в мире, где у детей с синдромом Дауна есть шанс на жизнь.

«Я не больная, – заявила активистка с синдромом Дауна Чарли Фин, выступая на дублинском митинге. – Я не страдаю, и мои друзья с синдромом Дауна тоже не страдают. У нас счастливая жизнь».

Сильным аргументом защитников Восьмой поправки стала демография Ирландии. На фоне многолетнего спада рождаемости по всей Европе население страны росло темпами 1% в год – то есть в четыре раза быстрее, чем население остальной Европы, наводняемой мигрантами. В 1951 году в Ирландии жили менее трех миллионов человек, теперь – 4 миллиона 800 тысяч, и это самая молодая страна ЕС. Причем продолжительность и качество жизни, а также уровень образования у ирландцев одни из лучших в Евросоюзе.

Правда, темпы эмиграции тоже впечатляют: ежегодно страну покидают десятки тысяч ирландцев.

За эту демографическую идиллию приходится расплачиваться ирландским женщинам. Каждый год тысячи из них отправляются в соседнюю Англию за искусственным прерыванием беременности. Официальная цифра – порядка 3,5 тыс. заграничных абортов в год, но реальные цифры могут быть на несколько порядков больше. Далеко не все пациентки указывают свои настоящие данные – ведь для ирландского законодательства они остаются преступницами.

Такие заграничные поездки остаются тяжелым и унизительным мероприятием. Женщины никому ничего не рассказывают на родине и боятся встретить знакомых в Англии. Операция вместе с билетом на самолет стоит около 1,5 тыс. фунтов (больше 120 тысяч рублей), одинокие матери и студентки вынуждены занимать у знакомых или брать кредиты, поэтому экономят на всем. Даже на том, чтобы провести ночь в клинике или гостинице: после операции они идут в зал ожидания или в кино, чтобы просто отдохнуть, и тем же вечером летят домой.

Лицемерная политика властей по вопросу абортов раздражает многих современных ирландок и создает по-настоящему нетерпимую общественную атмосферу, особенно в маленьких городках и деревнях.

В общем, закон об абортах оказался трудной темой и вызвал нешуточное кипение страстей. Многие ирландцы, работающие за рубежом, специально полетели на родину, чтобы прийти на референдум. В сети даже появился хэштег HomeToVote – «Домой, чтобы проголосовать».

По предварительным оценкам, около 68% ирландцев проголосовали за отмену Восьмой поправки. Это означает, что уже в ближайшее время страна получит современное либеральное законодательство: аборты по требованию будут разрешены на сроке до 12 недель, по медицинским показаниям – до 22 недель.

Тем временем в Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, наказанием за искусственное прерывание беременности остается пожизненное заключение – и для врача, и для пациентки.