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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сырьевой придаток Франции бьется за независимостьФото: Theo Rouby/AP/ТАСС
Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества – и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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          Британия нашла новый повод для подозрений в адрес России

          Аррон Бэнкс подозревается в сомнительных связях с русскими   5 ноября 2018, 17:35
          Фото: Rob Pinney/Zuma/Global Look Press
          Текст: Владимир Добрынин

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          Британские поиски «русского следа» в истории с Брекситом дошли до реального криминального расследования. Подозреваемым стал один из местных бизнесменов, финансировавших важную кампанию по выходу страны из Евросоюза – причем якобы на полученные из России деньги. И СМИ, и парламент Британии, похоже, плохо осознают абсурд происходящего.

          Национальное криминальное агентство Великобритании (National Crime Agency – NCA, аналог ФБР) начало расследование в отношении бизнесмена Аррона Бэнкса, который финансировал одну из главных кампаний по выходу страны из Евросоюза – Leave.EU.

          Бэнкс в июне уже представал перед специальной парламентской комиссией, пытавшейся наскрести против бизнесмена улики. А именно свидетельства о том, что деньги (суммы варьируются, называются два, шесть и восемь миллионов фунтов стерлингов), которые он выделил на инициацию Брексита партией UKIP Найджела Фараджа, якобы имеют «русское происхождение». UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства – United Kingdom Independence Party), если кто не помнит, и была инициатором проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского союза.

          Аррон Бэнкс подробно ответил депутатам, чем зарабатывает на хлеб насущный (страховой бизнес, а также добыча драгметаллов) и почему ему было не жалко своих средств на спонсирование «раскольнической деятельности» UKIP. Парламентарии не нашли в ответах опрашиваемого прямых указаний на следование им «указаниям, получаемым из Кремля» – и они решили продолжить копать.

          Кремль – дежурный стрелочник

          Тут важно напомнить о реальных политических причинах подобных претензий в адрес явно добропорядочного британского предпринимателя.

          Не будь Брексит выгоден консерваторам, находящимся у власти, референдум бы не состоялся. Нашли бы дюжину причин отказать инициаторам в его проведении. Активность людей Фараджа тори использовали в своих интересах, особо не засвечиваясь. Стоять над схваткой и извлекать из этого дивиденды, не неся потерь, – идеальная позиция. Особенно когда знаешь, что должна выиграть твоя ставка. Небольшая разница в результатах сторонников и противников Брексита – не доказательство равенства сил. Наоборот, свидетельства ощутимого превосходства одной из сторон, обладая которым она может себе позволить поиграть в «почти ничью», но все же выиграть.

          Рассчитывали Мэй и Кº быстро и большой выгодой провернуть и переговоры по выходу, но тут Брюссель неожиданно для Лондона встал в позу и стал защищать свои интересы, которые с британскими разошлись по всем пунктам. Поэтому срочно потребовался козел отпущения, на которого можно было бы списать все косяки.

          Москва в этом смысле – идеальный вариант. На нее обычно сваливают все: и катастрофу МН17, и хлор, которым кровожадный Асад травит мирную вооруженную оппозицию, и преждевременную кончину Березовского, и полониевый передоз Литвиненко, и устойчивого к боевым отравляющим веществам Скрипаля, и «русских хакеров», способных взломать любой сервер в мире, даже если он не подключен к интернету. Обвинение в финансировании Брексита лишним не будет, тем более что утомлять себя поиском улик не обязательно.

          Кстати, шум вокруг «руки Москвы», запущенной в виде Аррона Бэнкса в британский электорат, заодно позволит отвлечь внимание от роли в организации референдума Бориса Джонсона. Который, между прочим, составлял Бэнксу серьезную конкуренцию в гонке за лаврами брекситера – раскручивал тоже далеко не бесплатную кампанию за выход ЕС и организовал под это дело движение VoteLeave. Но Джонсон, как вы понимаете, это «наш (в смысле, Консервативной партии) сукин сын», и потому, как жена Цезаря, должен быть вне подозрений.

          Так что априори виноват Аррон. А значит, и Москва, и Кремль, и лично президент России.

          «Какие ваши доказательства?»

          «Доказательства», не требующие доказательств, собираются легко и просто.

          Во-первых, Бэнкс встречался с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. От одного до трех раз – версии британских СМИ единого мнения на этот счет не имеют.

          Во-вторых, некоторые английские газеты утверждают, что Бэнкс пытался получить в концессию шесть золотых приисков в России, ездил с этой целью в феврале 2016 года в Москву, но у него не получилось. По мысли анонимных экспертов, «Кремль откупился, дав денег, но с условием, что Бэнкс протащит их через офшоры в свои предприятия Better for the Country и Rock Holdings Limited, зарегистрированные «не то в Гибралтаре, не то на острове Мэн», которые и дотировали UKIP Найджела Фараджа.

          «У нас есть веские основания подозревать, что средства, полученные этими компаниями, происходят из неприемлемых источников», – сказал Боб Понсер, глава юридического отдела избирательной комиссии.

          «У избирательной комиссии на меня ничего нет, – ответил Бэнкс, комментируя новость. – Вот они и передали дело другой организации. Не то чтобы в расчете, что та накопает – скорее, чтобы избавиться самим от головной боли».

          Ну как это ничего нет, Аррон? Ты забыл о самой главной улике – ты же женат на русской. Екатерине Падериной. Разве можно придумать отягчающее обстоятельство сильнее этого?

          И давайте не будем в очередной раз про набивший оскомину термин «двойные стандарты». Стандарт на Западе один-единственный. И звучит он так: «существуют два мнения – мое и неправильное». Поэтому – вали все в кучу, что против противника, подтверждения подозрениям не требуется. Highly likely – уже гарантия. Джентльменам верят на слово.

          За время переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза настроения населения страны сильно изменились. Согласно статистике, опубликованной в октябрьском номере выпускаемого руководящими структурами ЕС бюллетеня социологических исследований Eurobarometer, «если бы референдум проводился сегодня, за Брексит проголосовало бы всего 35% жителей Альбиона».

          И в этом, естественно, тоже виновата Москва.

          Позвольте, но Кремль же только что был виноват в том, что британцы хотят выйти? А теперь – уже в том, что не хотят?

          Так русские же, что вы хотите с них? «Умом Россию не понять». Сами же про себя так говорят.


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