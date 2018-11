Британцы добавили "делу Хашогджи" новый оттенок скандальности Британия нашла новый повод для подозрений в адрес России 5 ноября 2018, 17:35

Фото: Rob Pinney/Zuma/Global Look Press

Текст: Владимир Добрынин

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • Британские поиски «русского следа» в истории с Брекситом дошли до реального криминального расследования. Подозреваемым стал один из местных бизнесменов, финансировавших важную кампанию по выходу страны из Евросоюза – причем якобы на полученные из России деньги. И СМИ, и парламент Британии, похоже, плохо осознают абсурд происходящего. Национальное криминальное агентство Великобритании (National Crime Agency – NCA, аналог ФБР) начало расследование в отношении бизнесмена Аррона Бэнкса, который финансировал одну из главных кампаний по выходу страны из Евросоюза – Leave.EU. Бэнкс в июне уже представал перед специальной парламентской комиссией, пытавшейся наскрести против бизнесмена улики. А именно свидетельства о том, что деньги (суммы варьируются, называются два, шесть и восемь миллионов фунтов стерлингов), которые он выделил на инициацию Брексита партией UKIP Найджела Фараджа, якобы имеют «русское происхождение». UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства – United Kingdom Independence Party), если кто не помнит, и была инициатором проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. Аррон Бэнкс подробно ответил депутатам, чем зарабатывает на хлеб насущный (страховой бизнес, а также добыча драгметаллов) и почему ему было не жалко своих средств на спонсирование «раскольнической деятельности» UKIP. Парламентарии не нашли в ответах опрашиваемого прямых указаний на следование им «указаниям, получаемым из Кремля» – и они решили продолжить копать. Кремль – дежурный стрелочник Тут важно напомнить о реальных политических причинах подобных претензий в адрес явно добропорядочного британского предпринимателя. Не будь Брексит выгоден консерваторам, находящимся у власти, референдум бы не состоялся. Нашли бы дюжину причин отказать инициаторам в его проведении. Активность людей Фараджа тори использовали в своих интересах, особо не засвечиваясь. Стоять над схваткой и извлекать из этого дивиденды, не неся потерь, – идеальная позиция. Особенно когда знаешь, что должна выиграть твоя ставка. Небольшая разница в результатах сторонников и противников Брексита – не доказательство равенства сил. Наоборот, свидетельства ощутимого превосходства одной из сторон, обладая которым она может себе позволить поиграть в «почти ничью», но все же выиграть. На эту тему Рассчитывали Мэй и Кº быстро и большой выгодой провернуть и переговоры по выходу, но тут Брюссель неожиданно для Лондона встал в позу и стал защищать свои интересы, которые с британскими разошлись по всем пунктам. Поэтому срочно потребовался козел отпущения, на которого можно было бы списать все косяки. Москва в этом смысле – идеальный вариант. На нее обычно сваливают все: и катастрофу МН17, и хлор, которым кровожадный Асад травит мирную вооруженную оппозицию, и преждевременную кончину Березовского, и полониевый передоз Литвиненко, и устойчивого к боевым отравляющим веществам Скрипаля, и «русских хакеров», способных взломать любой сервер в мире, даже если он не подключен к интернету. Обвинение в финансировании Брексита лишним не будет, тем более что утомлять себя поиском улик не обязательно. Кстати, шум вокруг «руки Москвы», запущенной в виде Аррона Бэнкса в британский электорат, заодно позволит отвлечь внимание от роли в организации референдума Бориса Джонсона. Который, между прочим, составлял Бэнксу серьезную конкуренцию в гонке за лаврами брекситера – раскручивал тоже далеко не бесплатную кампанию за выход ЕС и организовал под это дело движение VoteLeave. Но Джонсон, как вы понимаете, это «наш (в смысле, Консервативной партии) сукин сын», и потому, как жена Цезаря, должен быть вне подозрений. Так что априори виноват Аррон. А значит, и Москва, и Кремль, и лично президент России. «Какие ваши доказательства?» «Доказательства», не требующие доказательств, собираются легко и просто. Во-первых, Бэнкс встречался с российским послом в Лондоне Александром Яковенко. От одного до трех раз – версии британских СМИ единого мнения на этот счет не имеют. Во-вторых, некоторые английские газеты утверждают, что Бэнкс пытался получить в концессию шесть золотых приисков в России, ездил с этой целью в феврале 2016 года в Москву, но у него не получилось. По мысли анонимных экспертов, «Кремль откупился, дав денег, но с условием, что Бэнкс протащит их через офшоры в свои предприятия Better for the Country и Rock Holdings Limited, зарегистрированные «не то в Гибралтаре, не то на острове Мэн», которые и дотировали UKIP Найджела Фараджа. «У нас есть веские основания подозревать, что средства, полученные этими компаниями, происходят из неприемлемых источников», – сказал Боб Понсер, глава юридического отдела избирательной комиссии. «У избирательной комиссии на меня ничего нет, – ответил Бэнкс, комментируя новость. – Вот они и передали дело другой организации. Не то чтобы в расчете, что та накопает – скорее, чтобы избавиться самим от головной боли». Ну как это ничего нет, Аррон? Ты забыл о самой главной улике – ты же женат на русской. Екатерине Падериной. Разве можно придумать отягчающее обстоятельство сильнее этого? И давайте не будем в очередной раз про набивший оскомину термин «двойные стандарты». Стандарт на Западе один-единственный. И звучит он так: «существуют два мнения – мое и неправильное». Поэтому – вали все в кучу, что против противника, подтверждения подозрениям не требуется. Highly likely – уже гарантия. Джентльменам верят на слово. За время переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза настроения населения страны сильно изменились. Согласно статистике, опубликованной в октябрьском номере выпускаемого руководящими структурами ЕС бюллетеня социологических исследований Eurobarometer, «если бы референдум проводился сегодня, за Брексит проголосовало бы всего 35% жителей Альбиона». И в этом, естественно, тоже виновата Москва. Позвольте, но Кремль же только что был виноват в том, что британцы хотят выйти? А теперь – уже в том, что не хотят? Так русские же, что вы хотите с них? «Умом Россию не понять». Сами же про себя так говорят. Популярные материалы Израиль отказался от самостоятельных атак по Сирии из-за С-300 Почему феминистки простили Доренко эксплуатацию женщин Свердловская чиновница заявила детям об их ненужности для государства

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях