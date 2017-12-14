Образ России как врага связан не столько с самой Россией

Взгляд
10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
Разделы

Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
Перейти а раздел…

«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
Перейти а раздел…

Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Почему мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть? Подробности...

Образ России как врага связан не столько с самой Россией

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Западе стали набирать силу «популисты», недовольные политикой разрушения национальных суверенитетов. Это побудило глобалистскую элиту прибегнуть к приему, который считался характерным для «коррумпированных авторитарных режимов». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

Владимир Можегов, публицист
Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Спецпредставитель Путина оценил вероятность военного столкновения России и США в Сирии
          Россия предупредила США о тяжелых последствиях в случае удара по СирииРоссийские дипломаты сделали срочное заявление о Юлии СкрипальГлава Нафтогаза: Надеюсь, Россия никогда не запустит «Северный поток-2»Набиуллина не увидела рисков для финансовой стабильности
          Спрогнозирована сила удара США по СирииПознер ответил на вопрос о совете ПутинуСи Цзиньпин объявил о снижении импортных пошлинГлава Укрэнерго взгрустнул о крымских пансионатах
          Кремль рассказал о любви Запада к навешиванию ярлыковВ Госдуме удивились базарному лексикону постпреда США в ООНПушков ответил Порошенко на предложение увеличить транзит газа через УкраинуРоссия развернула в Арктике глубоководную дивизию

          Главная тема


          Дроны в России перестали быть игрушками

          «если СБ ООН не может»


          США собрались вершить в Сирии «справедливость»

          100 км от Тартуса


          Над эсминцем ВМС США у берегов Сирии пролетели российские самолеты

          «перешел границы»


          Небензя обвинил Запад в невиданном хамстве в адрес России

          «появлялись сложности»


          Опубликовано пессимистичное пророчество Черномырдина об Украине

          «эпоха 14+»


          России предсказаны столетия геополитического одиночества

          «Посылка доставлена»


          Стало известно о перехваченном «российском» сообщении после отравления Скрипалей

          минимум полтриллиона


          Россия потребовала от Британии вернуть деньги

          оплот боевиков


          Опубликовано видео танкового штурма сирийской Думы

          «новая имперская ось»


          Владимир Можегов: Черты «нового мирового порядка» просматриваются во встрече России, Турции и Ирана

          провокация спецслужб


          Дмитрий Дробницкий: Если Трап не выведет войска из САР то «Вашингтонское болото» поглотит его

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?


          Сергей Худиев

          Образ России как врага связан не столько с самой Россией

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 10 апреля 2018, 11:14

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Обострение вокруг Сирии и новые санкции США на фоне продолжающегося «дела Скрипалей» вызывают определенные призывы изнутри страны – образумиться и покориться мировому сообществу, перестать быть такими плохими парнями и присоединиться к цивилизованному миру.

          Я боюсь, такой возможности просто не существует. Образ России как врага связан не столько с самой Россией, сколько с внутренними потребностями западной элиты. 

          Запад нуждается в России как в объединяющем враге перед лицом внутренних трений, что стало особенно очевидным после победы Трампа на выборах в США. Глобалистская элита, уже почти построившая дивный новый мир, столкнулась с неожиданно реальным сопротивлением в самих США и других западных странах.

          Тяжелым шоком оказалась неудача Клинтон, британцы проголосовали за Брекзит, в других европейских странах стали набирать силу «популисты», недовольные политикой стирания границ и разрушения национальных суверенитетов.

          Это побудило глобалистскую элиту прибегнуть к простому и очевидному приему, который раньше считался характерным для «коррумпированных авторитарных режимов»: отождествлению внутренней оппозиции с внешними врагами.

          Фото: Kyle Mazza/ZUMA/Global Look Press

          Вся антирусская кампания в США очевиднейшим образом имеет целью не столько Россию, сколько Трампа. Если бы Трампа можно было бы атаковать, обвиняя в связях с кулаками, масонами, рептилоидами и еще кем угодно, использовали бы кого угодно еще. Просто лучше всего подошли русские.

          Джереми Корбин, один из внутренних критиков британских властей, уже не просто не прав – он агент России.

          Собственно, обвинения России в том, что она вмешивается в выборы, поддерживает популистов и ведет настойчивую пропаганду, направлены не столько на Россию, сколько вовнутрь – и просто означают, что любой внутренний оппонент может быть обвинен в том, что его выбрали в результате вмешательства России, или он исполняет ее волю, или зомбирован русской пропагандой.

          Объединение против внешнего врага, подлого, коварного, злобного, жестокого, невероятно опасного, – за это почти инстинктивно хватаются люди, власть которых нуждается в консолидации. Как сказал поэт,

          Ползут по оврагам, несут изуверы

          наганы и бомбы, бациллы холеры...

          В этом отношении обвинения в адрес врагов и не должны быть слишком хорошо обоснованными – согласие с ними должно требовать определенного усилия.

          Трудно поверить в то, что американскую демократию можно серьезно шатать при помощи троллей в интернете. Трудно поверить Борису Джонсону, когда он – и это точно установлено – солгал.

          Но преданность и не должна быть слишком легкой. Согласиться с доказанным обвинением – это всякий сможет, а вот совершить некое жертвоприношение здравого смысла и интеллекта, чтобы показать свою преданность общему делу, – это действие по-настоящему закрепляет покорность.

          Объективные доказательства просто мешают там, где от людей требуется никоим образом не объективность, а преданность. 

          То, что Борис Джонсон просто солгал, сказав, что специалисты из лаборатории «Портон-Даун» установили русское происхождение яда (причем солгал как британской общественности, так и лидерам союзных стран, которые на основании этой лжи приняли решения о высылке дипломатов), скорее помогает, а не мешает установлению прочного единства «перед лицом российской агрессии».

          Лидеры других стран могли бы возмутиться и поставить Джонсону на вид, что лгать им в лицо – нехорошо и вредно для союзнических отношений. Но они предпочли проглотить этот неприятный момент и перейти на следующую ступень единства и преданности, где принимать от «своих» несомненную ложь и действовать исходя из нее – уже принятая практика.

          А чем дальше люди зашли, тем труднее отыграть назад. Даже если завтра явятся какие-то совершенно непробиваемые свидетельства, что отравление Скрипалей не было делом рук России, это ничего не изменит. То, что нам уже рассказывают, и так выглядит весьма зыбко, но это мало кого беспокоит.

          Нам рассказывают, что невероятно хитрый северный тиран, который со сверхчеловеческой изощренностью втирается в доверие к западной публике и тратит бешеные деньги на пропаганду, вдруг не придумал ничего лучшего, чем отравить восемь лет назад выпущенного и с тех пор никому не нужного перебежчика.  

          Нам рассказывают про жуткое коварство и профессионализм русских убийц, вооруженных зловещим газом novichok, ядом настолько сильным, что от одного его упоминания у людей начинаются страшные конвульсии, так что даже сотрудники полиции вынуждены осматривать место происшествия в защитных скафандрах.

          Сердобольный друг семьи даже предлагает дать Скрипалям умереть, чтобы не мучились.

          Потом оказывается, что пораженные этой адской сверхотравой жертвы тирана приходят в себя и идут на поправку, что, конечно, чрезвычайно отрадно, но как-то ослабляет впечатление от всего саспенса с суперубийцами KGB и их суперъядом.

          Получается, что единственный, кто был действительно убит в этой истории, – это кот Скрипалей, против которого, насколько мы можем судить, novichok не применялся, и единственные эффективные убийцы – это британские ветеринары.

          Тут даже апологеты официальной британской точки зрения не оспаривают«Парадоксально, но пока – с сугубо формальной точки зрения – Кремль прав... Ядом мог воспользоваться кто угодно – в конце концов, не только русские умеют стрелять из автомата Калашникова, хоть его и изобрели в России...»

          Определяющим доводом являются не отсутствующие доказательства, а лояльность: на чьей ты стороне? Неважно, есть ли доказательства вины русских, важно, что русские – плохие парни, а мы – хорошие парни. Ты верный житель Запада или ты продался русским?

          И тут потребность во внешнем враге для сплочения рядов и обличения отступников никак не зависит от такой ничтожной вещи, как факты, или от поведения тех, кого назначили врагами.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

          Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
          Почему мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть? Подробности...

          На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

          Владимир Можегов, публицист
          Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
          Обсуждение: 34 комментария

          Из жизни беспозвоночных

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Последние бастионы, еще сдерживающие натиск варварского вторжения, должны быть расшатаны и подорваны. Армейскую репутацию еще никогда во Франции не атаковали так открыто и топорно. Причем сразу с двух флангов политкорректности. Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Такое «регулирование» может просто «убить»

          Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
          Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          В советские годы ходил такой политический анекдот. Очередной генсек уходит в отставку. Его преемник заходит в кабинет, а на столе – три письма от предшественника. Американские советологи данный анекдот наверняка изучили. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Русские окончательно мутировали в евреев

          Антон Крылов, журналист
          Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
          Обсуждение: 99 комментариев

          По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

          Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
          Обсуждение: 46 комментариев

          «Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

          Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
          Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
          Обсуждение: 43 комментария

          Что общего у ресурсной экономики и обязательного изучения татарского языка

          Антон Любич, экономист
          Мы настолько свыклись с утверждением о ресурсном характере российской экономики, что воспринимаем это как мантру, произнося которую не нужно задумываться над тем, что это утверждение с собой несёт. Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............