Подействует ли на Пакистан американский ультиматум

Соединенные Штаты выдвинули настоящий ультиматум своему важнейшему союзнику в Южной Азии – Пакистану. Страна лишена сотен миллионов долларов финансовой помощи, а политики описывают происходящее как «крупнейший кризис доверия». Что происходит? Почему недавний партнер внезапно оказался едва ли не предателем Вашингтона?

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом примет меры против Пакистана, если Исламабад не активизирует борьбу с терроризмом и не предпримет усилия для нормализации обстановки в Афганистане.

«Наши ожидания заключаются в том, что Пакистан не станет давать пристанище террористам на своей западной границе. Пакистан будет привлечен к ответственности, если не добьется этого, если не будет прилагать искренние усилия такого рода... Нам нужно, чтобы Пакистан серьезно помог нам достичь примирения, которое нам нужно в Афганистане», – сказал госсекретарь.

«Все хотят примирения в Афганистане. Этого нельзя добиться при наличии пристанищ для «Талибана» (запрещено в РФ), для «Сети Хаккани» (запрещена в РФ) и других террористических группировок внутри Пакистана. Пакистанское правительство знает, что такова наша точка зрения, нынешняя администрация США уже приложила значительные усилия, чтобы привлечь пакистанцев к ответу, и мы надеемся, что они достигнут той цели, которую мы перед ними поставили», – добавил Помпео. Фактически Вашингтон предъявил ультиматум Пакистану.

Действительно, отношения между США и Пакистаном динамично деградируют. Пакистанская газета Dawn охарактеризовала отношения с США как «крупнейший кризис доверия в истории двусторонних отношений». Контакты между США и Пакистаном за последний год достигли самого низкого уровня. Ранее Пентагон отказался выделить Пакистану финансовую помощь, обвинив Исламабад в недостаточности предпринимаемых мер для борьбы с террористами. Пакистан выразил возмущение по поводу утверждений Госдепа о действующих на территории республики террористах.

Напомним, в октябре стало известно о попытках Штатов договориться о мире с представителями радикального афганского движения «Талибан». Так, недавний визит главы Госдепартамента США Майка Помпео в Пакистан в очередной раз показал, что проблем в двусторонних связях куда больше, чем положительных аспектов. Сразу после визита в Исламабад Помпео направился в Нью-Дели, где провел в два раза больше времени и подписал сразу несколько важных соглашений, тем самым перебив всю положительную динамику американо-пакистанских связей.

В целом визит Помпео в Пакистан, который состоялся в начале сентября, нельзя назвать провальным. Однако все то, что было сказано и закреплено документально в Индии, точно стало крупным дипломатическим провалом Исламабада. Вашингтон при всей очевидности и открытости встал на сторону Индии и указал на нее как на главного регионального партнера и союзника – как в деле стабилизации ситуации в Афганистане, так и в вопросе сдерживания Китайской Народной Республики.

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Буквально за несколько дней до прибытия Помпео в Исламабад США решили заморозить компенсацию в 300 млн долларов, которую Пакистан получал в рамках коалиционной поддержки. Намерения Вашингтона очевидны: продемонстрировать Исламабаду свое неудовольствие в связи с его «неспособностью предпринять решительные действия в поддержку американской стратегии в Южной Азии» – читай: решительные действия против террористов, орудующих на территории Пакистана. В начале года США прекратили выплату еще 500 млн долларов.

Что же стало предвестником американо-пакистанской ссоры? Ответ крайне прост – Афганистан. А точнее говоря, кровавая баня, в которой оказались американцы. В августе прошлого года президент Дональд Трамп принял новую стратегию США по Афганистану и Южной Азии. В ней Исламабад уведомляли, что если он продолжит «укрывать боевиков и террористов, представляющих собой угрозу для американских военных и чиновников», то его партнерство с США будет прекращено. Пакистан фактически прямым текстом был назван спонсором терроризма.

США ведут крайне активную политику в Афганистане, пытаясь посадить за стол переговоров движение «Талибан» и официальный Кабул. Кроме того, в Афганистане накануне прошли парламентские выборы, а сейчас постепенно начинается подготовка к президентским выборам. Внутриполитическая жизнь в Исламской Республике кипит. Происходит перегруппировка политических сил. Таким образом, США испытывают масштабный комплекс проблем и сложностей в Афганистане. Большая часть талибов саботировала выборы и продолжает вооруженную борьбу против Кабула и иностранного воинского контингента. Во всем этом комплексе проблем США не видят поддержки со стороны самой влиятельной силы в Афганистане – Пакистана. Соответственно, ультиматум госсекретаря Помпео связан именно с комплексом все вышеперечисленных проблем.

Сложно сказать, к чему он приведет. Дойдут ли угрозы Помпео до ушей, а самое важное, мозгов пакистанских военных? Скорее всего, пакистанцы все же пойдут на какие-то уступки американцам. Однако последним не следует ожидать полного отказа Пакистана от поддержки талибов.

Тем более что нынешний кризис между двумя странами не первый подобный. В частности, теракты 11 сентября 2001 года и последующий за ними ввод войск США и НАТО в Афганистан стали ключевыми событиями для эволюции политики Пакистана в регионе.

В этой связи прямо на следующий день, 12 сентября 2001 года, американцы также предъявили ультиматум Пакистану, который сводился к требованиям оказать безоговорочную поддержку США в борьбе против «Талибана» и «Аль-Каиды». Тогда Исламабад действительно прекратил поддерживать талибов. Боевики на время ушли в горы и скрылись.

Фактор Пакистана является одним из ключевых, так как эта страна имеет колоссальное влияние на все слои жизни более слабого соседа.

В этой связи США отводили Пакистану особую роль в контртеррористической политике в Афганистане. Главными задачами Вашингтона в Афганистане были обозначены борьба с террористами, которые стояли за организацией терактов в США. Кроме того, Исламабад исторически поддерживал афганское радикальное движение «Талибан», сыграл немалую роль в его создании (1994) и в приходе к власти в Афганистане (1996).

Появление же крупных воинских контингентов США и создание проамериканского правительства и вовсе изменило региональную политику Исламабада. Это также внесло модификации в американо-пакистанские отношения. В конце 2001 года состоялся визит президента Пакистана Первеза Мушаррафа (2001–2008) в США, во время которого он встретился с президентом Джорджем Бушем-мл. В результате США получили поддержку ключевого игрока в афганском вопросе. На следующий год президент Пакистана выступил с обращением к нации, за которым следила вся страна. В нем он отметил необходимость борьбы с международным терроризмом, базировавшимся в Афганистане. Мушарраф заявил, что после терактов в США Исламабад присоединился к международной коалиции против терроризма.

Однако, как мы видим, спустя какое-то время пакистанские военные по-прежнему продолжают спонсировать талибов. И, судя по всему, новый ультиматум Помпео в стратегической перспективе обернется тем же, что и старый – то есть даст разве что косметический эффект.