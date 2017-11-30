Трамп добился рекордной ненависти к США

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19 января, пятница  |  Последнее обновление — 07:17  |  vz.ru
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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно

Пограничная служба ведет себя так, будто Молдавия – одно из самых влиятельных государств мираФото: Gleb Garanich/Reuters
Хотя главой государства Молдавия является президент Игорь Додон, которого многие называют «пророссийским», реальная власть принадлежит кабмину и парламенту. В последнее время молдаване отметились рядом антироссийских акций и взяли за норму разворачивать российских журналистов у границы. Терпеть все это больше нельзя. Подробности...
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Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

Танцующих в нижнем белье курсантов обвинили в разврате и нетрадиционной ориентации и, скорее всего, отчислят из вузаФото: Александр Дейнека "Будущие летчики"
Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно. Подробности...
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Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

Рекс Тиллерсон нашел в Сирии нового врага, чье присутствие требует продолжения американского вмешательстваФото: Albin Lohr-Jones/ZUMA/ТАСС
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ – теперь у них иная цель. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
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Чего США добиваются от Казахстана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В самом конце декабря 2017 года стало известно, что 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. В этой истории прекрасно все. Подробности...
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На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них

Руслан Осташко, политолог
Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка. Подробности...
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        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

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        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

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          Трамп добился рекордной ненависти к США

          Социологи зафиксировали в прошлом году особый прилив любви к политике США среди жителей Либерии   18 января 2018, 19:40
          Фото: Luc Gnago/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков,
          Юрий Зайнашев

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          США за 2017 год сумели уронить свою популярность в мире до исторического минимума, пишут американские социологи. К тем, кто и раньше не любил эту страну, добавились те, кто ненавидит Трампа. Но что самое удивительное – рейтинг России, напротив, даже вырос, несмотря на антироссийскую кампанию в мировых СМИ. Чем объясняется происходящее?

          Мировой рейтинг США – то есть уровень одобрения американской политики жителями других стран – в прошлом году снизился до 30%, это минимум за всю историю исследования с 2007 года, сообщил в четверг американский Институт Гэллапа (Gallup). В то же время растет недовольство действиями США. В прошлом году этот показатель вырос с 28% до 43%.

          Предыдущий минимум одобрения – 34% – получило правительство Джорджа Буша-младшего в последний год его правления, в 2008 году. В 2016 году уровень одобрения США при Бараке Обаме поднимался до 48%.

          Как отмечает «Интерфакс», такое падение привело к тому, что уровень популярности Китая и Германии оказался выше США (31% и 41% соответственно). Быстрее всего неприязнь к США росла в Португалии, Бельгии, Норвегии и Канаде. В Белоруссии, Либерии, Македонии и Израиле симпатии к этой стране, напротив, выросли.

          Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что рейтинг одобрения политики США в мире движется по синусоиде: если при Буше-младшем он снижался, то при Обаме шел вверх, а сейчас снова падает.

          «Буш действовал агрессивно и наломал немало дров. Обама вел более миролюбивую политику, ему даже авансом дали Нобелевскую премию. Призывал соотечественников готовиться к «постамериканскому миру», больше делал ставку на коалиции, на ООН, на традиционные кооперативные институты, – пояснил социолог, добавив:

          – И это тут же получило позитивную поддержку от всего мира, который хочет видеть в США лидера, а не мирового жандарма».

          «Трамп развернул все. Он хочет, чтобы весь остальной мир платил за безопасность, которую ему продает Америка, чтобы давал преференции американским товарам и услугам», – сказал Федоров газете ВЗГЛЯД.

          По словам социолога, эгоистическая политика Трампа обрушила имидж США. Это, подчеркнул он, было понятно заранее – на этапе избирательной кампании. Уже тогда опросы показывали, что только две страны в мире симпатизируют ему: Израиль и Россия.

          «Израиль в своих ожиданиях оправдался, США признали Иерусалим его столицей, а Россия – нет. Все остальные ничего хорошего не ждали от Трампа. Его, наоборот, воспринимали как угрозу, а не как возможность. Зачастую он ведет себя неряшливо, постоянно размахивает ядерной бомбой, всем угрожает. Поэтому в мире у него и у Америки вместе с ним – плохой имидж», – пояснил социолог.

          Урон репутации Трампа наносит и внутриполитическая борьба, все его ошибки раздуваются оппонентами. «В каком-то смысле внутриамериканская оппозиция подыгрывает противникам Трампа за рубежом», – считает Федоров.

          Как свидетельствуют данные Гэллапа, из-за резкого падения уровень популярности Америки вплотную приблизился к уровню России, причем наша страна, как ни странно, прибавила один пункт в рейтинге – с 26% до 27%. И это вопреки массированной информационной антироссийской кампании, которую вела весь прошлый год добрая половина западной прессы.

          Внутри же России уровень одобрения действий США остается самым низким среди всех стран мира, политику США одобряют лишь 8% опрошенных. Однако доля одобрения все-таки резко выросла с 2016 года, когда она вообще не превышала статистической погрешности в 2%. Как писала недавно газета ВЗГЛЯД, опираясь на данные опроса «Левада-центра», большинство россиян не одобряет политику Вашингтона, однако вовсе не все они считают США врагом. Данные опроса «Левада-центра» свидетельствуют, что «массовая ненависть и вызванный пропагандой страх перед Западом» в России – это фейк.

          «Первый год не прошел без взаимовыгодных успехов для США и их союзников, среди прочего это поражение террористической группировки ИГИЛ* в Ираке и Сирии, – пишут авторы исследования из Института Гэллапа. – Однако резкое падение уровня одобрения руководства США во всем мире свидетельствует о том, что другие аспекты внешней политики Трампа и его слова посеяли сомнения в приверженности США своим партнерам и поставили под сомнение надежность страны».

          Американские социологи утверждают: еще рано говорить о том, была внешняя политика Трампа больше успехом или провалом, однако, «судя по направленности мировых суждений о США, связи с союзниками и партнерами, которые администрация Трампа считает «великой силой», находятся в зоне риска».

          Репутация России выросла благодаря победе в Сирии

          Что касается неожиданного роста позиций России в этом рейтинге, то глава ВЦИОМ напомнил: тот же Трамп не поддерживает антироссийскую кампанию, пытается заблокировать ее.

          «Если при Обаме был партийный консенсус, республиканцы и демократы кричали: «Ату Россию!», то сейчас элиты расколоты по этому вопросу. Одна часть пришпоривает коней, а другая часть, наоборот, пытается затормозить. Другая сторона медали – в том, что Россия показала свою устойчивость, не сдалась, она сильна и эффективна. Смотрите, что произошло в Сирии. Никто не верил в победу над террором, но это удалось сделать. Это сделала Россия, а не США, не Израиль», – подчеркнул социолог. Поэтому во всем мире находятся здравые головы, которые не могут игнорировать реалии, напоминает он.

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          Какие отношения с США, с вашей точки зрения, лучше всего иметь России?





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          «Но в любом случае у России остается плохой имидж. Не мы владеем мировыми СМИ, не мы задаем повестку. Мы скорее обороняемся, отбиваемся, оправдываемся. Поэтому я бы не говорил «целых 27%», а говорил бы «всего 27%», – подытожил Валерий Федоров.

          Удивление вызывает также прилив нежности к США, который социологи зафиксировали в братской Белоруссии. Напомним, в прошлом году Минск пошел на заметное сближение с Вашингтоном и Брюсселем, чуть дистанцировался от Москвы, а взамен с президента Лукашенко Запад снял персональные санкции.

          Но белорусские эксперты полагают, что прилив нежности к США вызван отнюдь не политическими шагами, а эмоциями. Минский политолог Алексей Дзермант связывает это явление исключительно с личностью Трампа. «Его манера поведения вызывает уважение. Он пытается выполнять все свои предвыборные обещания и производит впечатление сильного лидера. Здесь белорусы могут проводить аналогию со своим президентом, который тоже известен жесткой линией во внутренней и внешней политике», – сказал Дзермант газете ВЗГЛЯД.

          Опрос об одобрении политики США проводился в 134 странах в период с марта по ноябрь. В каждой стране в опросе приняли участие 1 тыс. человек старше 15 лет.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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