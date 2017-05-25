Массовая ненависть россиян к Америке оказалась фейком

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11 января, четверг  |  Последнее обновление — 01:26  |  vz.ru
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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евроФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?  Подробности...
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Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций

Макрон и Путин встретятся в этом году не один разФото: Philippe Wojazer/Reuters
Введенные против РФ санкции «просто-напросто не сработали», заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Новый руководитель МИД одной из стран ЕС не открыла Америки, однако сделала актуальным вопрос о том, когда же начнется процесс снятия санкций и есть ли шанс на это уже в наступившем году. Главную роль тут может сыграть президент Франции Макрон. Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Американская общественность нашла новый объект для травли

Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...

Нужна ли демократия России?

Андрей Бабицкий, журналист
Давайте сравним наше общество образца начала 90-х годов прошлого века и сегодняшний его извод. Вроде бы это одни и те же люди, одна и та же культура, но выбор народа сегодня будет совершенно иным. Подробности...
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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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          Массовая ненависть россиян к Америке оказалась фейком

          Антипатия американцев к России оказалась значительно выше, чем неприязнь россиян к Америке   10 января 2018, 16:56
          Фото: imago stock&people/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          Социологи регулярно замеряют, как граждане их стран относятся к другим государствам. Россию обвиняют в безосновательно растущей неприязни к Западу, но данные опросов за последние 20 лет показывают, что эти упреки беспочвенны. При этом большинство граждан США действительно считают Россию третьей по опасности угрозой своему существованию. В чем причина таких различий?

          «Левада-центр» опубликовал результаты ежегодного опроса, посвященного врагам России. Либеральные комментарии по этому поводу насколько предсказуемы, настолько же поверхностны: «По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны», – цитирует РБК социолога «Левада-центра» Дениса Волкова. В «Фейсбуке» стандартные посты по поводу опроса выглядят похожим образом: «атмосфера ненависти», «пропаганда», «поиск внешних врагов вместо решения внутренних проблем» и тому подобное.

          Между тем любой социологический опрос следует рассматривать, во-первых, в динамике, а во-вторых, в сравнении с ситуацией в других странах. И тогда выясняются довольно интересные вещи.

          Количество людей, которые в принципе считают, что у России есть враги, сейчас минимально с 2012 года – так полагают 66% опрошенных. Это число было значительно больше в 1996 году (75%), в 2003-м (77%) и в 2011-м (70%). Рекорд был установлен в 2014 году – тогда лишь 8% полагали, что у России вообще нет врагов, а 84% были уверены в обратном.

          Таким образом, либо телевизор уже 22 года твердит одно и то же, либо ощущение враждебности вызывается несколько более сложными, нежели телепропаганда, причинами.

          США считают врагом 68% – на первый взгляд тоже серьезное число. Но следует понимать, что это процент от числа тех, кто в принципе считает, что враги существуют. Получается, что в реальности ощущают враждебность со стороны Вашингтона лишь 44,88%. То есть заметно меньше половины граждан России.

          И это, безусловно, крайне важно. Несмотря на регулярные откровенно враждебные заявления со стороны американских чиновников в адрес нашей страны, несмотря на расширение НАТО, переброску ядерных бомбардировщиков в Европу, направленную против России систему ПРО, а также детальное освещение этих действий в российских СМИ, включая телевидение, большинство жителей нашей страны отказываются считать США врагом.

          Сравним с Америкой – по данным телеканала Fox, в мае прошлого года Россию считали врагом 64% граждан США. Иран назвали врагом 80%, а Сирию – 76%. Показательно, что у последних двух стран нет ни малейшей физической возможности нанести США хоть какой-нибудь военный ущерб, да и в поддержке террористов ни Башар Асад, ни иранские аятоллы замечены не были, несмотря на все инсинуации. Но американцы считают иранцев и сирийцев страшными и ужасными врагами.

          При этом, как отмечает Fox, в 2013 году Россию считали врагом лишь 40% американцев. Это к вопросу о «коварных замыслах» из телевизора. Американцы меняют свое мнение под воздействием пропаганды крайне быстро.

          Огромную подборку результатов опросов американцев относительно России публикует сайт Pollingreport – желающие могут ознакомиться целиком, мы же приведем краткую выжимку.

          47% американцев считают Россию основной угрозой для США, 40% – не основной, но угрозой и лишь 10% вообще не рассматривают нашу страну как угрозу (Marist Poll, опрос проведен 11–12 апреля 2017 года, 1069 взрослых участников по всей стране, погрешность 3%).

          Союзником Россию считают 6% опрошенных американцев, противником – 52%, ни тем ни другим – 39% (Quinnipiac University, опрос проведен 22–27 июня 2017 года, опрошены 1212 избирателей по всей стране, погрешность 3,4%).

          Положительно относятся к России 28%, отрицательно – 70%, причем еще в 2010-м 47% американцев относились к нашей стране хорошо и 45% плохо (Gallup Poll, 1–5 февраля 2017 года, 1035 взрослых по всей стране, погрешность 4%).

          Получается, что, по данным абсолютно всех социологических служб и исследовательских центров, количество американцев, которые не любят, боятся и враждебно относятся к нашей стране, в процентном отношении значительно больше числа граждан России, которые испытывают негативные эмоции по отношению к США.

          Впрочем, следует подчеркнуть, что данная ситуация не устраивает большинство граждан Америки. 59% опрошенных считают, что нам надо наладить отношения, и лишь 31% – что к России следует продолжать относиться лишь как к угрозе. Как говорится, и на том спасибо. (Опрос проведен NPR/PBS NewsHour/Marist Poll 21–25 июня 2017 года, 1205 взрослых участников, погрешность 2,8%.)

          Вернемся в нашу страну к опросу «Левады». На втором месте во «враждебном» списке со значительным отставанием от США идет Украина – 29% от тех, кто считает, что у России в принципе есть враги, то есть 19% от общего числа опрошенных. На третьем – Евросоюз и Запад в целом – 9% от общего числа опрошенных. Далее в порядке убывания идут бывшие союзные республики, бывшие страны соцлагеря, отдельно взятая Германия, НАТО в целом и отдельно взятая Англия.

          Примечательно, что ИГИЛ* и исламистов считают врагами лишь 5% тех, кто признает наличие врагов (падение с 2011 года в 5,5 раза – было 27%), а 4% назвали врагами наших отечественных чиновников (падение с 2012 года более чем в 2 раза – было 10%). Даже странно, что никто из оппозиционных или иностранных СМИ не воспользовался находкой – «число россиян, считающих врагами ИГИЛ и чиновников, почти совпадает».

          Количество тех, кто считает врагами Китай, олигархов, либералов в целом или отдельно взятого блогера Навального, находится за пределами социологической погрешности (1–2%).

          Следует отметить, что в опубликованных результатах опроса «Левады» есть явное и заметное противоречие.

          На вопрос «кого бы вы назвали врагами России?» лишь 3% от тех 66%, кто считает, что враги в принципе существуют, ответили «все кругом враги».

          При этом 23% от общего числа опрошенных согласились с утверждением «наша страна окружена врагами со всех сторон».

          Видимо, обозначив врагами США и Украину, участники опроса в первом случае считали задачу выполненной, а во втором, не найдя конкретных внешних врагов, соглашались с утверждением «страна окружена врагами».

          Но получается, что одинаково истинны оба утверждения «Левады» – что 3% граждан России считают, что «кругом враги» и что 23% граждан России считают, что «наша страна окружена врагами».

          Наверное, социологам есть смысл подумать над формулировками, прежде чем проводить замеры и публиковать их результаты.

          Самым популярным вариантом ответа на второй вопрос, к слову, является: «У народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги» – с этим согласились 27% от общего числа опрошенных.

          Весьма интересно выглядит динамика оценки НАТО и нашей собственной армии за прошедшие 20 лет.

          В 1997 году 60% опрошенных полагали, что России есть смысл опасаться НАТО, а сейчас так считают 57%, то есть изменений практически нет. При этом 20 лет назад лишь 27% считали, что у НАТО есть основания опасаться России, а сейчас так думают 41%. Но тех, кто считает, что бояться нас не надо, по-прежнему значительно больше (59% и 49% соответственно).

          Живущий в Лондоне русский киллер Николай Лужин из ленты «Порок на экспорт» (2007 год), по отзывам критиков, служит приятным исключением из череды однотипных «русских кинобандитов». Знаменитый актер Вигго Мортенсен, по крайней мере, тщательно готовился к этой своей роли. Он разучивал русские фрагменты сценария, занимаясь с эмигрантом из России – преподавателем Принстонского университета. Мортенсен несколько дней провел в Москве, Петербурге и даже Екатеринбурге, чтобы увидеть родину своего персонажа. Во время съемок его наставником по русскому произношению и поведению был актер Олег Федоров, который также сыграл там эпизодическую роль татуировщика
          Резюмируем. Данные опроса «Левада-центра» свидетельствуют, что «массовая ненависть и вызванный пропагандой страх перед Западом» в России – это фейк. Большинство граждан нашей страны не считают врагами даже регулярно дающих не просто поводы, а веские причины для подобного отношения США, не говоря уж о Западе в целом. Уровень опасений по отношению к НАТО за последние 20 лет практически не изменился. К своей армии мы стали относиться заметно лучше.

          Американцы не любят нас гораздо сильнее, чем мы не любим их, и вообще видят кругом гораздо больше врагов, но совершенно не рефлексируют по этому поводу.

          Напомним: опрос АНО «Левада-центр» (принудительно внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) проведен 1–5 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

          Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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