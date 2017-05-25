Массовая ненависть россиян к Америке оказалась фейком

Социологи регулярно замеряют, как граждане их стран относятся к другим государствам. Россию обвиняют в безосновательно растущей неприязни к Западу, но данные опросов за последние 20 лет показывают, что эти упреки беспочвенны. При этом большинство граждан США действительно считают Россию третьей по опасности угрозой своему существованию. В чем причина таких различий?

«Левада-центр» опубликовал результаты ежегодного опроса, посвященного врагам России. Либеральные комментарии по этому поводу насколько предсказуемы, настолько же поверхностны: «По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны», – цитирует РБК социолога «Левада-центра» Дениса Волкова. В «Фейсбуке» стандартные посты по поводу опроса выглядят похожим образом: «атмосфера ненависти», «пропаганда», «поиск внешних врагов вместо решения внутренних проблем» и тому подобное.

Между тем любой социологический опрос следует рассматривать, во-первых, в динамике, а во-вторых, в сравнении с ситуацией в других странах. И тогда выясняются довольно интересные вещи.

Количество людей, которые в принципе считают, что у России есть враги, сейчас минимально с 2012 года – так полагают 66% опрошенных. Это число было значительно больше в 1996 году (75%), в 2003-м (77%) и в 2011-м (70%). Рекорд был установлен в 2014 году – тогда лишь 8% полагали, что у России вообще нет врагов, а 84% были уверены в обратном.

Таким образом, либо телевизор уже 22 года твердит одно и то же, либо ощущение враждебности вызывается несколько более сложными, нежели телепропаганда, причинами.

США считают врагом 68% – на первый взгляд тоже серьезное число. Но следует понимать, что это процент от числа тех, кто в принципе считает, что враги существуют. Получается, что в реальности ощущают враждебность со стороны Вашингтона лишь 44,88%. То есть заметно меньше половины граждан России.

И это, безусловно, крайне важно. Несмотря на регулярные откровенно враждебные заявления со стороны американских чиновников в адрес нашей страны, несмотря на расширение НАТО, переброску ядерных бомбардировщиков в Европу, направленную против России систему ПРО, а также детальное освещение этих действий в российских СМИ, включая телевидение, большинство жителей нашей страны отказываются считать США врагом.

Сравним с Америкой – по данным телеканала Fox, в мае прошлого года Россию считали врагом 64% граждан США. Иран назвали врагом 80%, а Сирию – 76%. Показательно, что у последних двух стран нет ни малейшей физической возможности нанести США хоть какой-нибудь военный ущерб, да и в поддержке террористов ни Башар Асад, ни иранские аятоллы замечены не были, несмотря на все инсинуации. Но американцы считают иранцев и сирийцев страшными и ужасными врагами.

При этом, как отмечает Fox, в 2013 году Россию считали врагом лишь 40% американцев. Это к вопросу о «коварных замыслах» из телевизора. Американцы меняют свое мнение под воздействием пропаганды крайне быстро.

Огромную подборку результатов опросов американцев относительно России публикует сайт Pollingreport – желающие могут ознакомиться целиком, мы же приведем краткую выжимку.

47% американцев считают Россию основной угрозой для США, 40% – не основной, но угрозой и лишь 10% вообще не рассматривают нашу страну как угрозу (Marist Poll, опрос проведен 11–12 апреля 2017 года, 1069 взрослых участников по всей стране, погрешность 3%).

Союзником Россию считают 6% опрошенных американцев, противником – 52%, ни тем ни другим – 39% (Quinnipiac University, опрос проведен 22–27 июня 2017 года, опрошены 1212 избирателей по всей стране, погрешность 3,4%).

Положительно относятся к России 28%, отрицательно – 70%, причем еще в 2010-м 47% американцев относились к нашей стране хорошо и 45% плохо (Gallup Poll, 1–5 февраля 2017 года, 1035 взрослых по всей стране, погрешность 4%).

Получается, что, по данным абсолютно всех социологических служб и исследовательских центров, количество американцев, которые не любят, боятся и враждебно относятся к нашей стране, в процентном отношении значительно больше числа граждан России, которые испытывают негативные эмоции по отношению к США.

Впрочем, следует подчеркнуть, что данная ситуация не устраивает большинство граждан Америки. 59% опрошенных считают, что нам надо наладить отношения, и лишь 31% – что к России следует продолжать относиться лишь как к угрозе. Как говорится, и на том спасибо. (Опрос проведен NPR/PBS NewsHour/Marist Poll 21–25 июня 2017 года, 1205 взрослых участников, погрешность 2,8%.)

Вернемся в нашу страну к опросу «Левады». На втором месте во «враждебном» списке со значительным отставанием от США идет Украина – 29% от тех, кто считает, что у России в принципе есть враги, то есть 19% от общего числа опрошенных. На третьем – Евросоюз и Запад в целом – 9% от общего числа опрошенных. Далее в порядке убывания идут бывшие союзные республики, бывшие страны соцлагеря, отдельно взятая Германия, НАТО в целом и отдельно взятая Англия.

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Примечательно, что ИГИЛ* и исламистов считают врагами лишь 5% тех, кто признает наличие врагов (падение с 2011 года в 5,5 раза – было 27%), а 4% назвали врагами наших отечественных чиновников (падение с 2012 года более чем в 2 раза – было 10%). Даже странно, что никто из оппозиционных или иностранных СМИ не воспользовался находкой – «число россиян, считающих врагами ИГИЛ и чиновников, почти совпадает».

Количество тех, кто считает врагами Китай, олигархов, либералов в целом или отдельно взятого блогера Навального, находится за пределами социологической погрешности (1–2%).

Следует отметить, что в опубликованных результатах опроса «Левады» есть явное и заметное противоречие.

На вопрос «кого бы вы назвали врагами России?» лишь 3% от тех 66%, кто считает, что враги в принципе существуют, ответили «все кругом враги».

При этом 23% от общего числа опрошенных согласились с утверждением «наша страна окружена врагами со всех сторон».

Видимо, обозначив врагами США и Украину, участники опроса в первом случае считали задачу выполненной, а во втором, не найдя конкретных внешних врагов, соглашались с утверждением «страна окружена врагами».

Но получается, что одинаково истинны оба утверждения «Левады» – что 3% граждан России считают, что «кругом враги» и что 23% граждан России считают, что «наша страна окружена врагами».

Наверное, социологам есть смысл подумать над формулировками, прежде чем проводить замеры и публиковать их результаты.

Самым популярным вариантом ответа на второй вопрос, к слову, является: «У народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги» – с этим согласились 27% от общего числа опрошенных.

Весьма интересно выглядит динамика оценки НАТО и нашей собственной армии за прошедшие 20 лет.

В 1997 году 60% опрошенных полагали, что России есть смысл опасаться НАТО, а сейчас так считают 57%, то есть изменений практически нет. При этом 20 лет назад лишь 27% считали, что у НАТО есть основания опасаться России, а сейчас так думают 41%. Но тех, кто считает, что бояться нас не надо, по-прежнему значительно больше (59% и 49% соответственно).

Резюмируем. Данные опроса «Левада-центра» свидетельствуют, что «массовая ненависть и вызванный пропагандой страх перед Западом» в России – это фейк. Большинство граждан нашей страны не считают врагами даже регулярно дающих не просто поводы, а веские причины для подобного отношения США, не говоря уж о Западе в целом. Уровень опасений по отношению к НАТО за последние 20 лет практически не изменился. К своей армии мы стали относиться заметно лучше.

Американцы не любят нас гораздо сильнее, чем мы не любим их, и вообще видят кругом гораздо больше врагов, но совершенно не рефлексируют по этому поводу.

Напомним: опрос АНО «Левада-центр» (принудительно внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) проведен 1–5 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.