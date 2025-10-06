Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

Глеб Простаков
Европа хочет воевать с Россией на российские деньги
Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.
Марина Хакимова-Гатцемайер
Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день
Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».
Дмитрий Грунюшкин
Как выглядит качество жизни в деревне
Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?