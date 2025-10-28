Литва все-таки испугалась войны с Россией

Сергей Худиев
Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС
Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.
Глеб Простаков
У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы
Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.
Тимофей Бордачёв
Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы
Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.