Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности Перейти в раздел

В Британии испугались мести России за Крым Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности Перейти в раздел

Как Россия построила защиту от украинских БПЛА Крупнейшая за последнее время атака украинских беспилотников на российскую территорию произошла в воскресенье. Тем не менее она была успешно отбита – уничтожено или перехвачено 158 украинских БПЛА. Какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно еще улучшить? Подробности Перейти в раздел

Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России» Звучащая в странах Прибалтики громкая риторика о необходимости «срочно готовиться к нападению России», как выяснилось, не соответствует реальным возможностям этих государств. Более того, граждане Латвии, Литвы и Эстонии вовсе не горят желанием умирать за интересы НАТО. В Прибалтике разгорелся настоящий ресурсный кризис, связанный с запросами армии, и касается он далеко не только финансов. Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел