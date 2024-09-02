Немцы проголосовали против властей и Украины

Тимофей Бордачёв
Грузия научилась быть адекватной
Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.
Тимур Шерзад
Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов
Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.
Федор Лукьянов
Европейским элитам мешает слон в комнате
Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.