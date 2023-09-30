Венгры лишают Зеленского денег

Евдокия Шереметьева
В этот день случилась Справедливость
Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.
Игорь Караулов
«Глобальный Север» или «северная утопия»
С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.
Сергей Миркин
Год Донбасса в составе России – это год чистой воды
После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.