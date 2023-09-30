  • ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении 430 военных
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев

    Венгры лишают Зеленского денег

    Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

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    На Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть? Подробности

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    Донбасс и Новороссия стали уверенней с Россией

    Год назад Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. На референдумах регионы продемонстрировали высокую явку, а сами плебисциты прошли в соответствии с Уставом ООН. Как отмечают эксперты, на протяжении долгих лет территории пребывали в стагнации, а теперь открыли для себя возможность вернуться на путь развития. Собеседники газеты ВЗГЛЯД вспомнили произошедшие год назад памятные события. Подробности

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    «Остальное – починим». Как Донбасс встречает годовщину возвращения в Россию

    Восстановленные школы и детские сады, дороги и фонтаны, водопроводы и больницы, и даже целые построенные с нуля микрорайоны. Все это и многое другое возведено всего за год после принятия четырех новых регионов в состав России. Размеры «большой стройки» в Донбассе оценил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, сравнив увиденное с впечатлениями более чем годичной давности. Подробности

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    Как от победы на Украине зависит новый мировой порядок

    В администрации Белого дома впервые заговорили о конце сложившегося за последние десятилетия миропорядка. Подорван фундамент, на котором базировалось американское доминирование. Почему это произошло, как мировой порядок будет пересобран заново и какую роль в этом будут играть другие страны, в том числе и Россия? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

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      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

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