Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

Донбасс и Новороссия стали уверенней с Россией Год назад Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. На референдумах регионы продемонстрировали высокую явку, а сами плебисциты прошли в соответствии с Уставом ООН. Как отмечают эксперты, на протяжении долгих лет территории пребывали в стагнации, а теперь открыли для себя возможность вернуться на путь развития. Собеседники газеты ВЗГЛЯД вспомнили произошедшие год назад памятные события. Подробности Перейти в раздел

«Остальное – починим». Как Донбасс встречает годовщину возвращения в Россию Восстановленные школы и детские сады, дороги и фонтаны, водопроводы и больницы, и даже целые построенные с нуля микрорайоны. Все это и многое другое возведено всего за год после принятия четырех новых регионов в состав России. Размеры «большой стройки» в Донбассе оценил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, сравнив увиденное с впечатлениями более чем годичной давности. Подробности Перейти в раздел

Как от победы на Украине зависит новый мировой порядок В администрации Белого дома впервые заговорили о конце сложившегося за последние десятилетия миропорядка. Подорван фундамент, на котором базировалось американское доминирование. Почему это произошло, как мировой порядок будет пересобран заново и какую роль в этом будут играть другие страны, в том числе и Россия? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел