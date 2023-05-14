Что случилось в Пакистане НАТО подбирается к Японии МИД Японии подтвердил слухи, которые курсировали несколько недель: Токио и НАТО ведут переговоры об открытии офиса Североатлантического альянса в Японии. Так далеко на восток структуры НАТО еще никогда не забирались. Это тревожная новость для России, в которой, впрочем, есть и выгодный для нас фактор.