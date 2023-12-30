Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.3 комментария
Что ждать от 2024 года
Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.3 комментария
Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.16 комментариев
Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.36 комментариев