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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    16 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    36 комментариев
    30 декабря 2023, 15:09 • Видео

    Что ждать от 2024 года

    В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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    2023 год принес России пять нефтяных достижений

    Западные санкции стали причиной колоссальных сдвигов на мировом рынке нефти. Целью Запада было лишить Россию нефтяных доходов. Но в реальности все произошло ровно наоборот: санкции привели к пяти значимым последствиям и для российской нефтяной отрасли, и для бюджета – и все они пошли на пользу нашей стране. Подробности

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    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

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    Россия будет жить и гордиться

    Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Мы гордимся нашими достижениями, помним наших героев и не забудем о принесенных жертвах. Мы справимся с любыми вызовами и катаклизмами – так, как это происходило всю историю. Подробности

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    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

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