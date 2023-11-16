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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    4 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    40 комментариев
    16 ноября 2023, 18:20 • Видео

    Байден опять все испортил

    В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

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    Германия теряет экономическое лидерство в Европе

    Сразу десять стран Евросоюза покажут отрицательный экономический спад по итогам года. Такой прогноз делает Еврокомиссия. В числе наиболее пострадавших – экономика Германии, которая теряет статус лидера ЕС, и экономики прибалтийских стран. Почему европейские страны улетели в рецессию и о какой причине умалчивает Еврокомиссия? Подробности

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    Как отношения России и США вышли из тупика 90 лет назад

    Ровно 90 лет назад, 16 ноября 1933 года, были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и США. Это можно считать несомненным достижением молодой советской дипломатии, сумевшей путем сложных переговоров добиться важных внешнеполитических целей. Более того, установление дипотношений СССР с США явилось одним из ключевых моментов всей предвоенной истории. Подробности

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    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

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