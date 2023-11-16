Байден опять все испортил

35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

Германия теряет экономическое лидерство в Европе Сразу десять стран Евросоюза покажут отрицательный экономический спад по итогам года. Такой прогноз делает Еврокомиссия. В числе наиболее пострадавших – экономика Германии, которая теряет статус лидера ЕС, и экономики прибалтийских стран. Почему европейские страны улетели в рецессию и о какой причине умалчивает Еврокомиссия? Подробности Перейти в раздел

Как отношения России и США вышли из тупика 90 лет назад Ровно 90 лет назад, 16 ноября 1933 года, были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и США. Это можно считать несомненным достижением молодой советской дипломатии, сумевшей путем сложных переговоров добиться важных внешнеполитических целей. Более того, установление дипотношений СССР с США явилось одним из ключевых моментов всей предвоенной истории. Подробности Перейти в раздел

Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности Перейти в раздел

Украинские русофобы уничтожают друг друга Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности Перейти в раздел

Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности Перейти в раздел