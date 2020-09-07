Россия и Китай столкнулись в США Сербия поставила точку в скандале с Россией Власти Сербии заявили, что дипломатический конфликт с Москвой исчерпан. Почему он вообще стал возможен? Что произошло на переговорах у Трампа и что теперь будет с Косово?

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