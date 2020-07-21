Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

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21 июля, вторник | Последнее обновление — 20:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:США собрались создать антикитайскую коалицию
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Россиян охватила золотая лихорадка
Хабаровск доверили человеку без проблемного прошлого
Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север
Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Погромы церквей как симптом ползучей революции
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Почему провалился план «Барбаросса»
Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам
Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля
В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себяПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС
В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в миреПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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