Алкогольные скандалы Михаила Ефремова

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве произошло смертельное ДТП – машина актера Михаила Ефремова, который находился в нетрезвом состоянии, вылетела на встречную полосу. Там произошло столкновение с «Ладой», водитель которой в итоге погиб. Ефремов и ранее был замечен в злоупотреблении алкоголем, но столь трагичных случаев до этого с ним не было.