Российские и советские актеры, побывавшие за решеткой

Заслуженный артист России Михаил Ефремов в центре Москвы устроил пьяное ДТП, в котором погиб человек. Таким образом актер, которому грозит реальный или условный срок, может оказаться в ряду коллег, по тем или иным причинам побывавшим за решеткой – колонии или изолятора.