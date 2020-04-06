Российские особенности коронавируса

В конце марта московский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что около 40% инфицированных из числа подключенных к аппаратам ИВЛ – граждане моложе 40 лет. СМИ сразу написали о том, что в России вирус «моложе» зарубежного – например итальянского и китайского, где в числе тяжело заболевших в основном пожилые люди.