Как не надо покупать товары онлайн

В условиях коронавирусного карантина практически половина мира, несколько миллиардов человек, перебрались в онлайн. Это означает онлайн-общение, онлайн-работу, онлайн-развлечения и онлайн-шопинг, в том числе продуктовый. В связи с этим напомним несколько базовых правил для покупок через интернет.