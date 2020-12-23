Зачем в США признали славян «цветными» Додон решил забрать власть в Молдавии Правительство Молдавии добровольно ушло в отставку. По сути это попытка уходящего президента Игоря Додона взять реванш после проигрыша президентских выборов Майе Санду. В случае успеха его схемы, Додон сможет получить реальную власть в республике.

