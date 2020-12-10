Альтернатива для России и Германии Последний шанс Трампа 18 штатов США подали иск в Верховный суд об аннулировании результатов выборов в четырех спорных штатах. Это последний шанс Дональда Трампа остаться у власти и тот «хитрый ход», который он анонсировал ранее. Ход действительно хитрый.

