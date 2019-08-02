Какие владения есть у России за рубежом

Посольства, соборы, библейские деревья, подворья и даже скалы – у Российской Федерации накоплен большой багаж зарубежной собственности. Что-то досталось в наследство со времен империи, что-то – от СССР, а что-то появилось совсем недавно. Есть в этом списке особенно интересные объекты.