Какие сокровища России достойны списка ЮНЕСКО

В начале июля список российских объектов всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним пунктом – в него вошли древние церкви Пскова. Сейчас в общем перечне от России всего 29 памятников природы и архитектуры. Это меньше 3% от общемирового числа и слишком мало для такой большой страны.