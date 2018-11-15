Самые секретные подлодки России

В арсенале Вооруженных сил есть подводные лодки, которые наводят страх на врагов России. Секретные атомные субмарины могут погружаться на глубину 6000 метров и месяцами лежать на морском дне, подключаться к подводным кабелям и перехватывать информацию противника.