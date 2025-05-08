  • Новость часаНачалось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ рассекретила дело расстрелявшего тысячи граждан СССР литовца
    В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры
    Почему атакуют наш День Победы. Разбор мотивации врагов России
    Минобороны назвало число награжденных званием Героя России в ходе СВО
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве
    Президент Египта ас-Сиси вылетел в Москву на празднование Дня Победы
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    19 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    8 мая 2025, 10:15 • Общество

    Победить в войне Красной армии помогли новые технологии

    Победить в войне Красной армии помогли новые технологии
    @ Анатолий Егоров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    80 с лишним лет назад СССР совершил невероятный промышленный и научный рывок, определивший исход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Эвакуация 1,5 тыс. оборонных предприятий в тыл, резкий рост производства и прорывные технологии изменили не только ход войны, но и укрепили послевоенное положение страны. О каких технологиях идет речь и почему некоторые эксперты называют появившиеся тогда виды оружия «геймченджерами»?

    В годы Великой Отечественной войны СССР провел беспрецедентную операцию по эвакуации предприятий и научных институтов с линии фронта. К январю 1942 года были перевезены и оперативно введены в строй более полутора тысяч промышленных предприятий, в том числе более 1,3 тыс. оборонных.

    Все это влияло на стратегический рисунок войны. Многие заводы, фабрики и различные ученые становились, как сейчас модно говорить, геймченджерами – то есть теми, кто полностью меняет правила игры. По подсчетам историков, уже к 1944 году производство в восточных районах СССР увеличилось в 2,8 раза по сравнению с 1940 годом, а выпуск военной продукции вырос в 6,6 раз.

    И если в начале Великая Отечественная становилась войной моторов, то по мере приближения к Победе в ход пошли высокие технологии той эпохи. «Например, радиостанции: сперва все начиналось с конных делегатов связи – на тот момент они были основным средством коммуникации. Также была создана совершенно другая система управления разными родами войск», – отмечает Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства.

    Также за годы ВОВ у Красной Армии появились самолеты самого разного типа, в том числе стратегическая авиация. «По большому счету, бомбардировщик ТБ-3 середины 30-х сильно уступал своим современникам. В 1941 году экипажи ТБ-3 героически шли в атаку – часто безрезультатно, но затем у нас появилась хорошая стратегическая авиация», – добавил историк.

    Еще одним важным фактором тех лет стало развитие танковой школы: «В берлинском параде Победы 7 сентября 1945 года участвовал новый тяжелый танк ИС-3. На его базе были созданы все основные танки послевоенного поколения. В какой-то мере продолжателем ИС-3 является самый лучший танк специальной военной операции на Украине Т-90, а также Т-72Б3М».

    «ИС-3 не участвовал в Великой Отечественной, но разрабатывался в годы войны. По некоторым данным, танк задействовался в боях против японцев. На параде в Берлине он тоже был, и тогда эта машина изменила реальность. Даже британцы обалдели, увидев танк нового поколения», – добавляет Кирилл Дряннов, методист по научно-просветительской деятельности государственного Музея обороны Москвы.

    «При этом настоящими символами победы стали танк Т-34, равно как и пистолет-пулемет Шпагина. А самым массовым орудием войны была советская легендарная 76-мм дивизионная и противотанковая пушка ЗИС-3 конструктора Василия Грабина, выпуск которой Сталин согласовал лишь постфактум, когда пушка уже производилась. Все это мы можем называть оружием победы, оно меняло ход событий», – считает эксперт.

    Что касается авиации, то именно в годы войны у СССР появились реактивные самолеты, напоминает Дряннов: «Сначала они были у противника, а потом у нас. Наши летчики сбивали их на обычных поршневых самолетах», – рассказал собеседник, отметив значение штурмовика Ил-2, созданного в ОКБ-240 под руководством авиаконструктора Сергея Ильюшина.

    Еще одним «абсолютным геймченджером» войны стала «Катюша» – одно из ключевых достижений советской инженерной мысли в области реактивной артиллерии. «Красноармейцы впервые применили реактивные снаряды в боях на Халхин-Голе, но с самолетов, а затем их адаптировали. У немцев подобной системы не было даже к концу войны», – рассказал Дряннов.

    Кроме того, советские инженеры поставили «Катюшу» на базу армейского гусеничного тягача-трактора. Такие установки применялись в битве за Москву. «Единственный уникальный экземпляр «Катюши» на гусеничном ходу сохранился в городе Новомосковске Тульской области», – добавил спикер.

    «Немцы прозвали «Катюшу» «сталинским органом» – имея ввиду клавишный музыкальный инструмент и тот звук, который издавало оперение ракет. Я много изучал протоколы допросов немецких пленных, оказавшихся не только в советском, но и в американском плену. На вопрос, что больше всего их впечатлило или напугало, те часто вспоминали про «сталинский орган», – рассказал историк Егор Яковлев, преподаватель курса «Без срока давности» Института истории СПбГУ.

    «Для них «Катюша» оказалась неожиданным и неприятным сюрпризом. Нацисты предполагали, что СССР способен лишь копировать западные достижения, а технических новинок у нас быть не может. Но это, конечно, было не так. Простая конструкция, маневренность, увеличенное осколочное действие снарядов и, что немаловажно, психологическое воздействие от «воя» ракет – все это приводило немцев в ужас», – отметил историк.

    Меняли ход войны и медики. Например, изобретение вакцин от тифа помогало избежать эпидемий на незанятых немцами территориях, в то время как на оккупированных территориях ситуация была иной, напоминает Яковлев: «Геноцидальная политика нацистов дополнялась социальными мерами. На тех территориях свирепствовал организованный оккупантами голод, который попутно порождает самые разные болезни, одной из которых был голодный сыпной тиф».

    Историк напомнил, что тифом переболели до 70% жителей оккупированных территорий. Колоссальная смертность от тифа была также в годы Первой мировой и гражданской войн: «Болезнь всегда сопровождает эпохи смуты, разрухи и так далее, но на неоккупированных территориях этого не было, потому что граждан вакцинировали».

    «В 1942 году советские ученые изобрели сразу две уникальных вакцины, которые стали массовыми. Одну создали Мария Кронтовская и Михаил Маевский, другую Алексей Пшеничнов и Борис Райхер, – добавил Яковлев. –

    По ходу наступления Красной Армии и освобождения территорий вакцинирование продолжалось и таким образом удалось предотвратить распространение этой страшной болезни».

    Не менее важные изменения в различных гуманитарных и технических областях произошли после войны. «Например, в ходе Потсдамской конференции Сталин прекрасно знал, что советские ядерные испытания, а эти технологии до сих пор обеспечивают России стратегическое сдерживание, создают оружие нового времени. Тот технологический рывок, который был сделан за годы войны, просто колоссален», – подчеркивает Макушин.

    По его словам, в послевоенные годы резко изменилось качество жизни советского человека, «появились электробритвы, холодильники, телевизоры, ламповые радиоприемники, новые модели машин»: «Автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» – это передовая машина того времени. Таким образом, задел военной промышленности стал развиваться на благо мирной жизни, создавая новый быт. То же самое мы увидим и по итогам СВО», – подчеркивает собеседник.

    Главное
    КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
    Венесуэла заявила о планах присоединиться к БРИКС
    Politico: Нидерланды начали подготовку к возможной войне с Россией
    Посольство США перепугало посетителей торговых центров в Тбилиси
    Лавров: В ЕС приветствуют только проповедующих нацистские ценности лидеров
    Стало известно о нападении хуситов на авианосец Harry Truman
    В США начали серийное производство новых термоядерных бомб B61-13

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............