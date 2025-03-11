Иноагенты стали адвокатами педофилии для Оксимирона

Альбац примерами из детства попыталась оправдать заподозренного в педофилии Оксимирона

Tекст: Елена Калашникова

Журналистка Настя Красильникова выпустила подкаст, где две девушки обвинили Оксимирона* (Мирона Федорова) в педофилии. Со слов обвинителей, одна из девушек была зависима от Оксимирона – в 15 лет ее отправили учиться в Лондон, где официальным опекуном на время пребывания за границей был нанят 23-летний Федоров, проживавший тогда в Великобритании. В итоге Оксимирон склонил подопечную к сексу, что по английским законам является преступлением. Другую девушку Оксимирон якобы развращал с 13 лет, отправляя порно и рассказы о своих сексуальных фантазиях, требовал ее обнаженные снимки и в итоге, когда жертва достигла возраста согласия, переспал с ней.

Академики, космонавты и пустые троллейбусы

Эти действия имеют вполне определенную квалификацию в Уголовном кодексе как РФ, так и большинства других стран. Но общественное осуждение в либеральной среде столкнулось со значимым нюансом: Оксимирон – иностранный агент, оппозиционный музыкант и друг многих российских эмигрантов, выступающих «за все хорошее». Преемственно «хорошим» оказалось и растление несовершеннолетних.

Журналистки Евгения Альбац* (66 лет) и Маша Слоним (79 лет) опубликовали совместное заявление-воспоминание, как они занимались разухабистым сексом с 14 лет – «широкие подоконники в подъезде было лучшее из возможного», «еще были троллейбусные парки с пустыми троллейбусами», бывшие девушки предались воспоминаниям и о сексе на кладбище, и в лесу. «Жизнь наша была бедна, – пишет Альбац, – поэтому секс был одним из немногих доступных удовольствий», «хотя и не всегда потом помнили, с кем – такая сумасшедшая была жизнь, полная неожиданностей».

Впрочем, отдельных персонажей журналистки все же припоминают – «были вполне известные люди, писатели, космонавты, академики и даже один Нобелевский (потом) лауреат». Вот это «потом», приписанное к лауреату, позволяет предположить, что иные сексуальные партнеры уже во время связи с несовершеннолетними девочками могли быть академиками и космонавтами, а значит, взрослыми мужчинами. Собственно, весь пост веселых откровений написан именно для этого: Альбац и Слоним пишут, что «никогда по принуждению» и «нам никогда не приходило в голову упрекать их в том, что они не предлагали нам руку и сердце». Это прямое обвинение в адрес девушек, заявивших о сексуальном насилии со стороны Оксимирона, позволивших себе «упрекнуть» известного человека, «нашего мальчика», чьи заслуги перед оппозицией в глазах либералов гораздо важнее соблюдения половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Изнасилование в поддержку Оксимирона

«В поддержку артиста Мирона Яновича Федорова» выступил и известный в 1990-х тусовщик и основатель журнала «ОМ» Игорь Григорьев. Он поделился с публикой откровением, как однажды пришел в гости к театральному режиссеру Роману Виктюку «поговорить про культуру». «В общем, я грандиозно опьянел, чем и воспользовался Роман Григорьевич Виктюк! Утром я приоттопырился и обнаружил себя в кровати с Романом Григорьевичем Виктюком, который невинно сопел рядом и прикасался своим большим животом к моей маленькой попе. Совершив пальпацию в местах туго нывших, я пришел к выводу, что меня тихонечко вы…и».

С шутками-прибаутками вполне совершеннолетний тусовщик, будучи спящим изнасилованный взрослым деятелем культуры, обесценил историю 13-летней девочки, получавшей порнуху и растление от другого взрослого деятеля культуры.

Не отстает от коллег и писатель Борис Акунин* (внесен в реестр экстремистов и террористов), небрежно замечая, что все эти скандалы с «половым безобразием» – золотое и беспечное время, когда народ не знал других, более серьезных, по мнению Акунина, проблем. Правда, от экскурса в собственное эротическое прошлое 69-летний писатель воздержался.

Тема педофилии всегда негласно граничила с либеральными персонажами. Ранее оппозиция вставала стеной за осужденного правозащитника Юрия Дмитриева, домогавшегося приемной дочери. Агрессивно защищала диссидента Владимира Буковского, в компьютере которого английские правоохранители обнаружили множество файлов с детской порнографией. Пытались заставить замолчать детей, обвинивших в педофилии учителей известной московской школы № 57.

Безусловно, на преступлениях против половой неприкосновенности детей ловят людей всех политических взглядов, но реакция пойманных и их группы поддержки заметно разнится. Вместо естественного и гигиенического желания отстраниться от таких обвинений, беглые либералы и иноагенты сплачиваются вокруг обвиняемого, фактически пытаясь убедить, что «за растление малолетних» – это тост, а не уголовная статья.