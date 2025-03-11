  • Новость часаУдар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эколог: Течения понесут ядовитый цианистый натрий от Британии в сторону России
    В Польше задержали незаконно продавшую почки десятков людей украинку
    Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей
    Кремль сообщил о заблаговременной подготовке России к атаке беспилотников
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    Названо число отказавшихся от аборта в 2024 году россиянок
    В Сургуте пес порвал ребенку правую ногу
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    37 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 17:25 • Общество

    Иноагенты стали адвокатами педофилии для Оксимирона

    Альбац примерами из детства попыталась оправдать заподозренного в педофилии Оксимирона

    Иноагенты стали адвокатами педофилии для Оксимирона
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Елена Калашникова

    Предметом нового конфликта среди российских либералов, преимущественно уже съехавших из России на волне протеста против СВО, стал вопрос, можно ли заниматься сексом с детьми. Скандал разразился после разоблачений рэпера Оксимирона*, которого ряд девушек обвинил в растлении и изнасиловании. Главным адвокатом половых отношений с несовершеннолетними стала журналистка Евгения Альбац*, подробно рассказавшая о своей бурной интимной юности на пару с подругой, журналисткой Машей Слоним.

    Журналистка Настя Красильникова выпустила подкаст, где две девушки обвинили Оксимирона* (Мирона Федорова) в педофилии. Со слов обвинителей, одна из девушек была зависима от Оксимирона – в 15 лет ее отправили учиться в Лондон, где официальным опекуном на время пребывания за границей был нанят 23-летний Федоров, проживавший тогда в Великобритании. В итоге Оксимирон склонил подопечную к сексу, что по английским законам является преступлением. Другую девушку Оксимирон якобы развращал с 13 лет, отправляя порно и рассказы о своих сексуальных фантазиях, требовал ее обнаженные снимки и в итоге, когда жертва достигла возраста согласия, переспал с ней.

    Академики, космонавты и пустые троллейбусы

    Эти действия имеют вполне определенную квалификацию в Уголовном кодексе как РФ, так и большинства других стран. Но общественное осуждение в либеральной среде столкнулось со значимым нюансом: Оксимирон – иностранный агент, оппозиционный музыкант и друг многих российских эмигрантов, выступающих «за все хорошее». Преемственно «хорошим» оказалось и растление несовершеннолетних.

    Журналистки Евгения Альбац* (66 лет) и Маша Слоним (79 лет) опубликовали совместное заявление-воспоминание, как они занимались разухабистым сексом с 14 лет – «широкие подоконники в подъезде было лучшее из возможного», «еще были троллейбусные парки с пустыми троллейбусами», бывшие девушки предались воспоминаниям и о сексе на кладбище, и в лесу. «Жизнь наша была бедна, – пишет Альбац, – поэтому секс был одним из немногих доступных удовольствий», «хотя и не всегда потом помнили, с кем – такая сумасшедшая была жизнь, полная неожиданностей».

    Впрочем, отдельных персонажей журналистки все же припоминают – «были вполне известные люди, писатели, космонавты, академики и даже один Нобелевский (потом) лауреат». Вот это «потом», приписанное к лауреату, позволяет предположить, что иные сексуальные партнеры уже во время связи с несовершеннолетними девочками могли быть академиками и космонавтами, а значит, взрослыми мужчинами. Собственно, весь пост веселых откровений написан именно для этого: Альбац и Слоним пишут, что «никогда по принуждению» и «нам никогда не приходило в голову упрекать их в том, что они не предлагали нам руку и сердце». Это прямое обвинение в адрес девушек, заявивших о сексуальном насилии со стороны Оксимирона, позволивших себе «упрекнуть» известного человека, «нашего мальчика», чьи заслуги перед оппозицией в глазах либералов гораздо важнее соблюдения половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    Изнасилование в поддержку Оксимирона

    «В поддержку артиста Мирона Яновича Федорова» выступил и известный в 1990-х тусовщик и основатель журнала «ОМ» Игорь Григорьев. Он поделился с публикой откровением, как однажды пришел в гости к театральному режиссеру Роману Виктюку «поговорить про культуру». «В общем, я грандиозно опьянел, чем и воспользовался Роман Григорьевич Виктюк! Утром я приоттопырился и обнаружил себя в кровати с Романом Григорьевичем Виктюком, который невинно сопел рядом и прикасался своим большим животом к моей маленькой попе. Совершив пальпацию в местах туго нывших, я пришел к выводу, что меня тихонечко вы…и».

    С шутками-прибаутками вполне совершеннолетний тусовщик, будучи спящим изнасилованный взрослым деятелем культуры, обесценил историю 13-летней девочки, получавшей порнуху и растление от другого взрослого деятеля культуры.

    Не отстает от коллег и писатель Борис Акунин* (внесен в реестр экстремистов и террористов), небрежно замечая, что все эти скандалы с «половым безобразием» – золотое и беспечное время, когда народ не знал других, более серьезных, по мнению Акунина, проблем. Правда, от экскурса в собственное эротическое прошлое 69-летний писатель воздержался.

    Тема педофилии всегда негласно граничила с либеральными персонажами. Ранее оппозиция вставала стеной за осужденного правозащитника Юрия Дмитриева, домогавшегося приемной дочери. Агрессивно защищала диссидента Владимира Буковского, в компьютере которого английские правоохранители обнаружили множество файлов с детской порнографией. Пытались заставить замолчать детей, обвинивших в педофилии учителей известной московской школы № 57.

    Безусловно, на преступлениях против половой неприкосновенности детей ловят людей всех политических взглядов, но реакция пойманных и их группы поддержки заметно разнится. Вместо естественного и гигиенического желания отстраниться от таких обвинений, беглые либералы и иноагенты сплачиваются вокруг обвиняемого, фактически пытаясь убедить, что «за растление малолетних» – это тост, а не уголовная статья.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    Главное
    США и Украина завершили первый раунд переговоров в Джидде
    Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 85 рублей
    Задержан подозреваемый в нападении на школьников в Нижнем Новгороде
    Лавров провел встречу с главой МИД Сирии
    После атаки БПЛА в Подмосковье погибли три человека
    Британия не нашла свидетельств злого умысла в инциденте в Северном море
    Художник «Ежика в тумане» потребовала 50 млн рублей от ЦБ

    США нужна российская нефть для торговых войн

    США думают смягчить санкции против России, в том числе по потолку цен на российскую нефть. И одновременно готовят более жесткий удар по экономике России. Учитывая столь противоречивые сигналы, эксперты не исключают самых экстремальных сценариев, в том числе возобновления Соединенными Штатами закупки российской нефти в больших объемах. Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала мирные переговоры беспилотниками

    ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на европейскую часть России. Силы ПВО перехватили и уничтожили 343 беспилотника над мирными районами. В результате прилетов есть погибшие и раненые, также урон понесла гражданская инфраструктура. По словам экспертов, атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров. Подробности

    Перейти в раздел

    Турция ищет новую «крышу» в неправильном месте

    Турция тоже хочет подключиться к стремлению Европы обрести геополитическую и военную самостоятельность. Анкара заявила, что «нам нужно объединяться и создавать собственный центр силы». Однако политические реалии показывают, что если Турции действительно нужны внешние силы поддержки, то искать их она должна совсем в другом месте. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............