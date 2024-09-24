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    24 сентября 2024, 19:45 • Общество

    Верный воин. Кавказская война русского генерала Чермоева

    Верный воин. Кавказская война русского генерала Чермоева

    Tекст: Илья Ухов

    Выдающуюся карьеру – от простого переводчика до генерала кавалерии – построил в Российской империи уроженец Чечни Арцу Чермоев. Более того, он стал основателем целой династии, долгие годы верно служившей России.

    История российского Северного Кавказа первой половины XIX века полна самых удивительных метаморфоз, политических пертурбаций, низости предательства и вершин истинного героизма и преданности России.

    Многие знают про Шамиля и его многолетнее сопротивление российским войскам на Кавказе. Однако гораздо меньше известно про видных деятелей царской армии, верно служивших России и ставших неотъемлемой частью российской военно-политической элиты.

    Видным деятелем чеченского народа, прославившимся службой России в ходе Кавказской войны и других конфликтов, был Арцу Чермоев, дослужившийся в русской императорской армии до чина генерал-майора. Он награжден орденами Святого Станислава 1-й степени с мечами, двумя орденами Анны 3-й и 4-й степеней, орденом Святого Владимира 4-й степени, а также золотой шашкой. И все эти награды не были данью высокому происхождению Чермоева – тем более, что в дворянском достоинстве был признан лишь в конце жизни.

    Начинал службу Чермоев в 1842 году простым переводчиком при штабе Кавказской армии, воевал в составе иррегулярных сил армейской кавалерии. К 1862 году Чермоев стал полковником, а звание генерал-майора кавалерии получил в 1871 году. Так бы он и вышел в отставку – но на Балканах разгоралось национально-освободительное движение славянских народов против османского господства, что привело в итоге к Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Чермоев принял активное участие и в этих боевых действиях.

    Современники отмечали храброе и умелое командование Чермоева чеченскими иррегулярными милиционными частями кавалерии. Он участвовал в сражении у Зивина (1877 год) на кавказском фронте Русско-турецкой войны, когда русская армия осуществляла стратегический маневр прикрытия отступавшего Эриванского отряда, втянув в сражение и сковав основные силы армии Ахмед-Мухтара паши.

    Под командованием Чермоева кавалерия осуществляла успешные нападения на аванпосты османской армии, громила их полевые лагеря, захватывала пленных, уничтожала обозы с провиантом и фуражом.

    Впоследствии Чермоев был направлен, как писали в советской историографии, на «подавление» восстания горцев в Чечне и Дагестане – хотя никаких масштабных боевых действий не велось, а Чермоев во многом своим авторитетом пресек инспирированные турками извне волнения части населения. Генерал находился до конца боевых действий при армии, а в 1883 году был награжден императором Александром III орденом Владимира 2-й степени.

    Род Чермоевых можно представить как одну из образцовых чеченских династий, верно служивших России – его сын Абдул-Меджид стал известным нефтепромышленником, храбро воевал в составе Чеченского конного полка Дикой дивизии на фронтах Первой мировой войны.

    Все это показывает, что горские народы, их аристократия (которая смогла войти в состав общеимперской элиты) после периода конфликтов и вооруженного сопротивления осознали, что в тесном союзе с русским народом они могут сохраниться как этнос. Верность России семьи Чермоевых и их служба имели под собой ясные патриотические основания.

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