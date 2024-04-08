«До сих пор находим осколки на территории»

Директор архитектурно-строительного колледжа в Луганске: Наши студенты уже помогают восстановлению региона

Tекст: Марина Лемуткина

В Донбассе и Новороссии вот уже два года идет масштабное строительство. Восстанавливаются жилые здания, предприятия, дороги и мосты. Фактически приходится чуть ли не заново возводить заброшенную еще при Украине, а затем разрушенную в результате боевых действий инфраструктуру.



Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что развитие новых регионов – «это самый масштабный инфраструктурный проект страны». По его словам, «за два года мы восстановили и построили в новых субъектах более 18 тыс. объектов». Ранее указывалось, что в работах по восстановлению участвуют 33 госкомпании, восемь федеральных заказчиков, 82 региона и порядка 50 тыс. строителей.

Новым регионам помогает вся страна, и десятки тысяч специалистов приехали на эти стройки со всех регионов России. Однако в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях тоже есть знающие люди, профессионалы, которые многое могут делать сами. А кроме того, есть и база для подготовки строительных кадров – собственные учебные заведения. Где-то их пришлось буквально поднимать из руин, как, например, строительные колледжи в Северодонецке и Мариуполе. А вот в Луганске можно работать на той базе, которая сохранилась.

Директор Луганского архитектурно-строительного колледжа (ЛАСК) им. архитектора А.С. Шеремета Ольга Ходырева рассказала газете ВЗГЛЯД об истории учебного заведения, как колледж восстанавливается после боевых действий и теперь готовит кадры, которые будут возрождать новые регионы России.

ВЗГЛЯД: Как давно существует ваш колледж?

Ольга Ходырева: В 2020 году нашему колледжу исполнилось 90 лет. ЛАСК им. А.С. Шеремета – одно из самых престижных средних профессиональных образовательных учреждений Донбасса. Изначально это был техникум промжилстроительства. Первый выпуск техников-строителей состоялся в 1933 году, а среди студентов первого основного набора оказался знаменитый в будущем поэт-песенник Михаил Матусовский (автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина» и других).

В своих воспоминаниях он писал, что его отец, известный в нашем городе фотограф, мечтал видеть сына строителем. Дипломная работа Миши Матусовского – проект санчасти паровозостроительного завода. Но он вскоре уехал в Москву, поступил в Литературный институт и окончил его перед войной.

ВЗГЛЯД: Как колледж пережил Великую Отечественную?

О. Х.: В годы фашистской оккупации техникум прервал работу по понятным причинам. Но сразу после освобождения Ворошиловграда (так тогда назывался наш город), с 1944 года полностью возобновилось обучение строителей, которые были очень нужны стране, чтобы восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство.

ВЗГЛЯД: Поневоле напрашиваются аналогии с сегодняшними событиями.

О. Х.: Да, но тогда условия работы и учебы были еще более тяжелыми. Хлеб, например, выдавался по карточкам – 50 граммов в сутки.

В помещении техникума парового отопления не было. Вместо него были временные печи, но и их топили редко, поскольку не было дров. На занятиях сидели в пальто, а вместо стульев были лавки, которые смастерили сами студенты.

Однако даже когда бои с фашистами еще шли, техникум уже начал готовить специалистов, необходимых для восстановления региона. За годы своего существования техникум подготовил тысячи специалистов, которые работали и работают сегодня на важнейших стройках государства.

ВЗГЛЯД: Насколько колледж пострадал во время боев десятилетия спустя – при атаках украинского режима во время так называемой АТО в 2014 году?

О. Х.: Тогда во время артобстрелов города украинскими формированиями были прямые попадания в здания учебного корпуса и общежитий. Сильно были повреждены кровли, двери, окна. Обстрелы продолжались, связи не было, электричество и воду не подавали.

Но к нам шли и ехали выпускники разных лет, родители студентов, вернулись из отпуска сотрудники. Вот тогда мы узнали цену человеческого участия и помощи! И мы в августе 2014 года приступили к восстановлению родного колледжа.

Колледж пришлось отстраивать заново, и это было в значительной мере сделано руками студентов и сотрудников.

С 1 октября 2014 года мы были готовы начать учебный год, но до сих пор находим осколки на территории колледжа. Часть этажей общежитий, кровля мастерских и по сей день находятся в аварийном состоянии. До сих пор шаг за шагом, постепенно, своими силами, а теперь и с помощью России мы восстанавливаем разрушенную украинскими военными инфраструктуру.

ВЗГЛЯД: Много еще восстанавливать?

О. Х.: Основные проблемы связаны с устаревшей материально-технической базой. Хотелось бы иметь современное оснащение аудиторий, лабораторий, кабинетов для организации учебного процесса. Требуется переоборудование мастерских колледжа новыми инструментами, станками, виртуальными рабочими местами. Проблема с литературой по дисциплинам профессионального цикла, хотя частично она была решена благодаря приобретению электронной библиотеки.

ВЗГЛЯД: Как идет интеграция в образовательное пространство России?

О. Х.: Обучение уже переведено на российские государственные образовательные стандарты. Переходим на российское законодательство, локальные акты приводятся в соответствие с законодательством Российской Федерации.

ВЗГЛЯД: Сколько вы готовите специалистов, которые смогут восстанавливать регион?

О. Х.: У нас более 600 студентов по восьми специальностям, и большая часть из них имеет отношение к строительной отрасли: техники-строители, архитекторы, техники-строители автодорог, теплотехники. И они уже не просто студенты, а сами непосредственно, своими руками помогают восстановлению ЛНР.

ВЗГЛЯД: Откуда у них такой опыт?

О. Х.: В прошлом году студенты колледжа участвовали в строительстве автодорог нашей республики. Достигнута договоренность с Министерством транспорта и автодорог, что и в 2024 году студенты будут проходить практику и работать в летний период на ремонте и строительстве автодорог Луганщины.

Жива и традиция привлечения студентов к ремонтно-восстановительным работам в учебных корпусах и общежитиях колледжа. Летом создаются ремонтные бригады, которые ежегодно готовят здания и помещения к новому учебному году. Сейчас в ЛНР восстанавливается стройотрядовское движение, и наши студенты в нем тоже принимают участие.

Более того, наши студенты уже занимаются не только, что называется, «работой руками», но и помощью в проектировании. Недавно глава администрации Луганска вручил нашим ребятам благодарности за участие в разработке проектов реконструкции двух общественных территорий города Счастье – сквера Памяти и стадиона «Энергия». Эти объекты будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».