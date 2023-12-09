Как Украина обманывала Донбасс и Россию

Максим Соколов
«Скажите спасибо, что живыми отпускаем»
До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.
Александр Дементьев
Одиночество США могут понять только русские
Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.
Игорь Караулов
«Голубой огонек» больше не греет
Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?