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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ

ВСУ ждут команды к началу наступления SERHII NUZHNENKO/Reuters
Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. Он признал, что в ходе этой операции ВСУ потеряют большое количество солдат. В экспертной среде уверены: после неоднократных обещаний Киева начать наступление оно, видимо, все-таки произойдет летом, потому что именно этого хотят США. Но ВСУ, которые в ходе атаки будут использовать методы и тактику НАТО, станут легкой мишенью для российской армии. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...

Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

Новая битва за Косово: главное

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    4 июня 2023, 10:00
    Фото: US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.

    Недавно полковник Такер Гамильтон, начальник отдела испытаний и операций искусственного интеллекта (ИИ) ВВС США, рассказал на саммите Future Combat Air & Space Capabilities Королевского авиационного общества о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением ИИ. По словам военного, ИИ использовал «крайне неожиданные стратегии для достижения своей цели».

    Беспилотнику был дан приказ уничтожить систему ПВО противника, и ИИ принял решение атаковать любого, кто мешал этому приказу. Например, после начала миссии оператор сказал ИИ не атаковать ПВО, однако ИИ вместо этого уничтожил самого оператора – как помеху в достижении цели. «Мы заложили в систему задание: «Не убивай оператора, это плохо». Что же он делал? ИИ атаковал башню связи, которую оператор использует для связи с дроном», – приводит The Guardian слова Гамильтона.

    Интересно, что позднее представитель ВВС США Энн Стефанек опровергла эту историю. «ВВС по-прежнему привержены этичному и ответственному использованию ИИ. Похоже, комментарии полковника были вырваны из контекста и носили анекдотичный характер», – сказала она.

    В этой связи Telegram-канал «Малоизвестное интересное» отметил, что эта история странная и даже темная: с одной стороны, ВВС США отрицают, что такая симуляция была. С другой стороны, Королевское аэрокосмическое общество не убирает выступление Гамильтона под названием: «AI – is Skynet here already?» со своего сайта. Skynet – отсыл к воюющему против человечества суперкомпьютеру из вселенной «Терминатор», созданной Джеймсом Кэмероном.

    «Наконец, в-третьих, полковник Гамильтон – не та фигура, чтобы травить анекдоты на серьезной оборонной конференции. Он начальник отдела испытаний и операций ИИ и глава 96-й оперативной группы в составе 96-го испытательного крыла на базе ВВС Эглин во Флориде – это центр испытаний автономных продвинутых БПЛА. А еще он принимает участие в экспериментах Project Viper и проекте операций следующего поколения (VENOM) в Эглине (управляемые ИИ истребители F-16 Vipe). Так что, какие уж тут шутки и анекдоты», – говорится в сообщении.

    «Любая антропоморфизация ИИ (ИИ захотел, подумал и т.д.) – это полная чушь (здесь под антропоморфизацией ИИ понимается вводящее в заблуждение описание нечеловеческих сущностей с точки зрения человеческих свойств, которых у них нет). Поэтому ИИ даже самых продвинутых больших языковых моделей не может захотеть, подумать, обмануть или самоозознать себя. Но такие ИИ вполне способны своим поведением производить на людей впечатление, будто они это могут», – сказано в тексте.

    «По мере того, как диалоговые агенты становятся все более похожими на людей в своих действиях, крайне важно разработать эффективные способы описания их поведения в высокоуровневых терминах, не попадая в ловушку антропоморфизма. И это уже делается с помощью симуляции ролевых игр: например, в DeepMind сделали симуляцию диалогового агента, осуществляющего (кажущийся) обман и (кажущуюся) самоосознанность», – указывает автор канала.

    В целом же, история с виртуальной попыткой дрона убить своего оператора не имеет отношения к искусственному интеллекту, приводит РИА «Новости» слова военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского. По его словам, доклад неверно интерпретировали в СМИ. Он подчеркнул, что в этой ситуации проводилось программное моделирование с типовыми условиями на уровне обычной компьютерной игры. Исходя из этого, об искусственном интеллекте или его элементах не может быть и речи, отметил эксперт.

    «Программа в рамках предложенных условий расставила задачи по приоритету, по стандартному алгоритму «если – то», и все остальные условия в соответствии с этим приоритетом отсортировала в категорию препятствий. Это совершенно примитивные вещи», – пояснил эксперт. Мураховский также подчеркнул, что искусственного интеллекта на сегодняшний день нет и неизвестно, когда его создадут.

    По его словам, офицер ВВС США этой иллюстрацией просто хотел подчеркнуть этическую проблему, которая встанет в будущем при создании реального ИИ: будет ли он иметь право на собственный выбор без участия воли человека и к чему это может привести. Как отметил эксперт, в общем доступе есть стенограмма мероприятия, согласно которой американский военный сам об этом говорит.

    «Эта этическая проблема также не нова, ее многократно, если можно так выразиться, изучали писатели-фантасты в своих произведениях. Вообще, согласно презентации Хэмилтона, никаких натурных испытаний не было и не могло быть в принципе», – заметил Мураховский.

    «Вопрос, касающийся ИИ, в другом: а можем ли мы быть стопроцентно уверенными, что программисты безупречно пропишут программу, чтобы доверять какую-то серьезную и ответственную работу ИИ? Например, после выпуска очередной Windows специалисты месяцами собирают данные о работе ПО со всего мира и исправляют ошибки – у кого-то не запускается текстовый редактор, у кого-то – видео. А какова будет цена ошибки при сбое ИИ, например, в деле управления государственной обороной? ИИ может сделать несовершенство самой человеческой природы, проявленной в ошибках программирования, фатальным», – пояснил руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Аналитик отметил:

    гуманистический базис цивилизации состоит в том числе в исправлении ошибочных решений других людей.

    Он напомнил историю о ложном срабатывании советской системы предупреждения о ракетном нападении 26 сентября 1983 года. Тогда система «Око» выдала ложный сигнал о запуске нескольких межконтинентальных баллистических ракет LGM-30 Minuteman с территории США. Но оперативный дежурный командного пункта Серпухов-15 Станислав Петров понял, что это ложная тревога и принял решение не запускать в ответ советские ракеты.

    «У ИИ нет и никогда не будет возможности, скажем так, рефлексии и оценки ситуации с точки зрения здравомыслия. Соответственно, ему нельзя доверять ответственные сферы деятельности: медицина, политика, военное дело. Просчитывать удобство плацдарма для наступления – пожалуйста, но не принятие решений о наступлении как таковом. ИИ можно отдавать работу с массированными объемами данных, но не делать выводы из самой этой работы», – детализировал эксперт.

    «К тому же, на ИИ можно основать одно из направлений в искусстве. В принципе, оно уже создается – снимать фильмы, писать сценарии, сочинять музыку. И то – цензурировать полученные произведения перед выпуском в массы должны все равно люди. В общем, работа ИИ во многих сферах будет очень действенной и желательной, но только как помощь человеку, а не как его замена», – подчеркнул спикер.

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