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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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    Аппарат «Кондор-ФКА» на орбите позволит следить за земной поверхностью при любой погоде
    Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат»
    		  
    29 мая 2023, 08:50
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Михаил Котов

    Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных?

    27 мая 2023 года с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» на орбиту был выведен космический аппарат «Кондор-ФКА». Это малый космический аппарат для дистанционного зондирования Земли, предназначенный для получения радиолокационных изображений высокого и среднего разрешения.

    Обозначение «малый» относится только к размеру и весу спутника и означает, что его вес составляет менее 1500 килограммов. При этом по своим характеристикам «Кондор-ФКА» действительно прорывной аппарат.

    Так получилось, что российская орбитальная группировка из аппаратов, наблюдающих за нашей планетой, в последние годы не имела в своем составе радиолокационного спутника. Последние космические аппараты серии «Кондор» за номерами 1 и 2 были запущены в 2013 и 2014 году соответственно. Кстати, оба «Кондора» стали полезной нагрузкой для двух запусков ракеты-носителя «Стрела» – конверсии из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 (УР-100Н).

    При этом РЛС-аппараты очень нужны как российским военным, так и ученым. Все дело в том, что спутники, снимающие поверхность Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах, очень погодозависимы. При облачности или в ночное время с их помощью не получить качественных изображений.

    И если речь идет о картографировании, это не проблема, всегда можно подождать. Но если требуется оперативная информация, например, в оборонных целях – это может стать проблемой.

    В таком случае самое лучшее решение – космические аппараты для создания радиолокационных изображений. Они работают на основе радиоволн, излучаемых из спутников в направлении Земли. Отражаясь от объектов на поверхности нашей планеты, они возвращаются обратно к спутнику. При помощи антенны отраженные волны регистрируются и обрабатываются с помощью компьютерных алгоритмов.

    По мере передвижения космического аппарата по орбите радиоволны излучаются под разным углом, что позволяет провести полное объемное сканирование поверхности Земли. Передаваемая спутником информация используется для построения карт высокой разрешающей способности, обнаружения объектов на Земле, а также мониторинга природных явлений, таких как землетрясения, наводнения и лесные пожары.

    РЛС могут работать в различных частотных диапазонах, включая диапазоны L-, C-, X-, Ku- и Ka-. Каждый диапазон имеет свои особенности и может быть использован для выполнения определенных задач. Например, диапазон Ku-частот используется для измерения высоты морской поверхности, а диапазон Ka-частот для обнаружения атмосферных явлений, таких как туман или дождь.

    При этом спутник проводит сканирование в любое время суток, вне зависимости от погоды. К примеру, это очень важно для определения ледовой обстановки на Северном морском пути, большую часть времени закрытом облаками, или мониторинга перемещения техники противника.

    Потребители изображений со спутника, впрочем, заявлены как исключительно гражданские: Минсельхоз, МЧС, Росреестр, Росгидромет. Аппараты «Кондор-ФКА» «обеспечивают съемку земной поверхности круглосуточно и вне зависимости от погодных условий и облачности. Что фактически означает гарантированное получение изображений в заявленный срок», говорит один из разработчиков спутника, главный конструктор по направлению – директор Объединенной дирекции космических систем НПО машиностроения Алексей Рабочий. По его же словам, «достигнуто фактически стопроцентное применение отечественной электронной компонентной базы в приборах и системах космического аппарата».

    Но это лишь часть возможного использования таких аппаратов. Один из возможных вариантов применения РЛС-спутников – радарная интерферометрия. Она позволяет выявлять смещения земной поверхности и объектов, расположенных на ней, с сантиметровой точностью (для земной поверхности) и нескольких миллиметров (для зданий и сооружений).


    Согласно открытой информации, космический аппарат серии «Кондор» при любой погоде и в любое время суток может получать детальные изображения разрешением до одного метра при полосе прохода до 120 км в обзорном режиме. Предполагается, что уже в 2024 году на орбиту отправится «Кондор-ФКА № 2», доведя группировку до расчетного количества в два аппарата.

    В качестве рабочих орбит выбраны околополярные солнечно-синхронные, смещенные друг от друга на 8,88°. Это обеспечит возможность проведения высокооперативной интерферометрической съемки. Согласно опять же открытым данным, система из двух аппаратов должна обеспечивать возможность передавать на землю каждые сутки не менее 200 условных кадров 10x10 км, выполненных с разрешением 1-2 м.

    В настоящее время идут работы над еще более современной версией аппаратов серии – «Кондор-ФКА-М».

    В нем предполагается изменение геометрии радиолокатора и замена рупорного облучателя на облучатель с активной антенно-фидерной решеткой. Это улучшит характеристики радиолокационной съемки, увеличит углы электронного сканирования по двум плоскостям, что позволит достичь разрешения до 0,5 метра при детальной съемке. Кроме того, будет увеличена располагаемая мощность космической платформы и энергетические характеристики радиолокатора, что существенно улучшит радиотехнические характеристики получаемых радиолокационных изображений.

    Пока же можно порадоваться успешному выведению первого «Кондора-ФКА». Надеемся, что уже вскоре будут показаны первые снимки. Вот тогда точно от российской спутниковой группировки «не убежишь, не спрячешься».
     
     
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