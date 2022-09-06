Какая мотивация нужна Ярославской области

Ярославская область живет в ситуации застарелых проблем с дорогами и традиционно высокого уровня политического самосознания. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, как можно мотивировать чиновников превращать проблемы региона в возможности для его развития.

– Это что у вас, транспортная реформа?

– Это не реформа, – отвечает Михаил Евраев, и. о. губернатора Ярославской области.

– А что тогда? – продолжает сотрудница Ярославского вагоноремонтного завода «Ремпутьмаш».

– Непонятно что, – вновь отвечает Евраев.

В принципе, не за себя: в Ярославской области он с осени минувшего года, а реформу автобусов и маршруток – которая, по мнению и. о. губернатора, не реформа – городские власти запустили летом-2021. Изменение маршрутов, перераспределение подрядчиков; результат – недовольство жителей окраин, куда транспорт ездить перестал практически совсем. Но, как постоянно подчеркивает Евраев, «полномочия региональные и муниципальные – организм единый». Поэтому именно и. о. губернатора докладывает рабочим «Ремпутьмаша» о том, что во исправление ситуации привлекли новых, не столь привередливых перевозчиков – и еще завезли в Ярославль новые автобусы с низким полом, «вы их уже видели, там большой ярославский медведь». Конечно, можно было бы попросить к докладу мэра, при котором стартовала не-реформа. Но тот уже несколько месяцев как в отставке; бывает.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев (фото: Александр Щербак/ТАСС)

Вопреки общему мнению, политика из Ярославской области не уходила никуда и никогда. Последний парламент для ныне покойного Бориса Немцова, уже в бытность крайним оппозиционером – Ярославская областная дума. Да и системные политики здесь прежде всего – именно что политики, и лишь потом – часть системы: за каждым – свои избиратели и интересы, договариваться надо постоянно. Жители, соответственно, тоже весьма подкованы. И вопросов – что на «Ремпутьмаше», что на любом другом заводе, куда приезжает и. о. – выше крыши.

Один из них про реконструкцию теплоцентрали в Ростове Великом Евраева откровенно удивляет.

– Вы, наверное, в зале заседаний были? – уточняет и. о. губернатора.

Нет, не была.

– Тогда, может быть, у вас родственник в администрации работает или в системе теплоснабжения? – делает еще одну попытку Евраев.

Ни то, ни другое.

– Я объясню, – поворачивается и. о. губернатора к трудовому коллективу. – Этот вопрос мы окончательно обсудили буквально только что. Официальная информация еще не появилась, а у вас она – вот, пожалуйста.

А это и есть Ярославль. Где все всё про всех знают задолго до официальных коммюнике. Даже вот про Ростов.

– На самом деле очень приятно работать с людьми, – чуть позже говорит Евраев. – Осознанность, активность жителей региона, не только Ярославля. Это дополнительный стимул для управленцев. Любых, от сельсоветов до областной администрации.

* * *

Свежая новость из окружающей Ярославскую область и саму Россию санкционной природы: ушла швейцарская шоколадная компания, выпускавшая среди прочего горькие плитки в жестяных коробках. Последние, кто огорчен этим обстоятельством – две с лишним сотни сотрудников шоколадной фабрики в селе Варегово, Большесельский район. Где элитные сорта отгружают в той же таре.

– В магазинах такой шоколад видели? Отлично. И, наверное, думали, что он тоже оттуда, – Евраев показывает одну из богато украшенных жестяных пластинок. – Многие так думают. А это как раз наш, ярославский. И довольно давно.

На проходной фабрики в Варегове объявление. Требуются: технолог, оператор линии, учетчик, кладовщик – от 30 тыс. рублей на руки, укладчики-упаковщики – от 25 тысяч, разнорабочие – от 20 тысяч. «В связи с увеличением объема производства», поясняет заламинированный листок.

Объявление повесили не сейчас, так что по санкциям и потребности в своей продукции взамен ушедшей шоколадной заграницы – безусловно, совпадение. А вот заполнять вакансии фабрике сейчас будет куда легче. Потому что заканчивается ремонт дороги Каплино – Шельшедом – Рублево, 11 км 350 м, стоимость 429 836 279 рублей 51 копейка. И «ремонт» – весьма слабое определение для того, чем эта дорога была до нынешнего сентября.

– Ну вы же говорили, что недавно из Донбасса вернулись, – уточняет Евраев. – Значит, в целом готовы.

И оказался неправ: к такому подготовиться сложно. Даже если основательно поездить по России. Даже после Донбасса нынешним летом. Потому что объехать свежую яму от прилета или торчащий из асфальта хвост неразорвавшейся ракеты – дело нервное, но вполне возможное. А когда таких ям по десятку на сантиметр от обочины до обочины – как на пяти еще не отремонтированных километрах, – то эти вот пять преодолеваются за битых полчаса. Лучше всего по той самой обочине. И удивляешься прежде всего остановкам вдоль дороги: кто из предпринимателей свой кровный автобус на такую линию пустит.

– Если объяснять популярно, – говорит Вячеслав Михайлович, прораб из Рыбинска; вся бригада оттуда же, – то здесь на глубине специфическая глина. От воды она вспучивается и… будем считать, что взрывается. Соответственно, дорога проседает. Теперь не будет: глубина укреплена.

– Автобусы ходить не хотят, – подтверждает Анна Степановна, жительница Варегова. – Людей мало, а по такой дороге легче сказаться сломавшимся. Если срочно ехать в город, то лучше закладываться на такси. Полторы-две цены к нам и от нас, мы с соседями проверяли.

В Варегове даже не тысяча жителей. Улицы поселка – в более чем пристойном состоянии. Значит, по непроезжим километрам сюда доходила дорожная техника. Понятно, что внутрипоселковые дороги – это одна программа и одни бюджетные средства. А до злополучной трассы деньги дошли только сейчас, уже при Евраеве – как и финансирование на ремонт более 150 км дорог уже к нынешней осени. Но чисто технически в ответ на вопрос: «Как же сюда добрались дорожники со своими тяжелыми агрегатами?», на ум приходит только вертолет.

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Рабочих рук для шоколадной фабрики в Варегове нет. Поэтому – фабричные автобусы из Тутаева, где до села 46 км, и из Ярославля, 54 километра. Радость новой дороге у сотрудников – «вы не понимаете, какая», говорит разнорабочий Виктор. И, разумеется, не только он.

Смены на фабрике – двое суток через двое. В каждых рабочих сутках – по одиннадцать часов. Ворочать тонны шоколада, возможно, приятнее, чем таскать болванки той же массы. Для прочих же ощущений – как в старой загадке про пуд железа и пуд сена: пуд пудом и будет. Организмы, ежедневно и по всей длине отбиваемые на дороге к поселку Варегово и обратно – не казенные ни у рабочих, которых ежедневно возят туда-обратно, ни у инженеров и пищевых технологов. «Что, Варегово? Спасибо и до свидания» – сложившийся за многие годы ответ при попытке залучить на шоколадную фабрику нового специалиста. Поскольку сопоставимые деньги хороший технолог найдет и в ярославских городах. Тем более – в Москве, что в трех часах от Ярославля.

Теперь, по крайней мере, этот аргумент – ну да, закатывается в асфальт.

– Строим дорогу, жители нескольких населенных пунктов довольны, предприятие растет, заполняются вакансии по рабочим и высокотехнологичным специальностям, увеличивается объем производства и налогооблагаемая база. Очевидно же, – говорит Евраев.

* * *

Коллективное мнение о дорогах Ярославской области – такая же многолетняя константа, как и то, что в регионе находятся четыре города Золотого кольца России из девяти. Гостиницы Ярославля летом переполнены, и отзывы приезжих водителей-туристов ничем не отличаются от суждений местных дальнобойщиков – вроде тех, кто везет из Варегова шоколад в жестяных коробках: «Под Мышкиным кардан чуть не оставил, куда все эти смотрят» – и тому подобное, плюс-минус ненормативная лексика.

Если что, дорожно-ремонтные расценки в Ярославской области относительно невысоки: в среднем 22 млн за километр. Раза в полтора ниже, если смотреть справа от Москвы по карте.

– Дорожный фонд у области – 10 млрд рублей в год, включая ямочный ремонт, – подсчитывает Евраев. – Мы дополнительно получили еще два миллиарда, 20%. Это еще примерно на 80 км.

– Немало же.

– Но для области, где 11 тыс. км муниципальных и 6 тыс. км областных дорог – это не очень много, – говорит и. о. губернатора Ярославской области. – А областных дорог не в нормативе – 57%. И муниципальных 73%.

Поэтому в Ярославской области дорожным подрядчикам предложили приходить на торги в августе, сентябре и октябре, а деньги получить в январе 2023 года. Желающих поработать в нынешнем году за деньги года следующего набралось на три с лишним миллиарда рублей. То есть плюс почти 35% к тем дополнительным 20%, которые уже освоены в 2022-м.

– А это вообще законно? – Абсолютно, – говорит Евраев. – Вопрос добровольный, подрядчик не хочет – не идет. Все это позволяет нам сделать в полтора раза больше дорог, приблизить будущее к сегодняшнему дню.

Тактика понятна – если учесть, что прошлый и позапрошлый годы для той же Ярославской области были тучнее нынешнего, несмотря на ковид и ограничения. А в том самом будущем вопрос «если вы не справляетесь с тем, что вам дают, почему претендуете на новое?», скорее всего, встанет куда острее, чем сейчас.

- Есть еще один вопрос: внутренняя эффективность каждого региона, – суммирует Евраев. – Поэтому ключевая задача для нас – вовремя справляться с имеющимися задачами и после этого приходить за новыми объемами. Что мы, собственно, с успехом и делаем. Не только по дорогам, но и по многим другим направлениям.

* * *

- Только мой регион не надо называть, ладно? – просит Максим, участник недавно прошедшего конкурса «Ярославский резерв». Один из почти 15 тыс., подавших заявки, но не прошедших ни в финал (300 человек), ни, соответственно, в полсотни победителей. Максим остался работать у себя в муниципалитете, тоже Центральный федеральный округ.

- У меня в группе были Кострома, Томск, Ямал, Дальний Восток, – перечисляет Максим. – Я занимаюсь ЖКХ, теперь вижу, где и чего недобираю. На следующий конкурс приеду опять. Честно? К Москве поближе хочу поработать, да и регион интересный, там движуха сейчас. А пока не раскрывайте меня, пожалуйста, мне еще тут работать…

Следующему «Ярославскому резерву» точно быть – причем, обещает Евраев, на регулярной основе. 40% участников нынешнего конкурса – ярославские, 60% – из еще 84 регионов страны.

- В этот раз провели с помощью федеральных коллег, «Россия – страна возможностей», – говорит и.о. губернатора Ярославской области. – Дальше будем своими силами. В стандартном формате: собеседования, тесты…

Кадры в Ярославле централизованно ищут не только для собственных городов и сел, но и для бизнеса. В первую очередь для реального сектора – будь то агрегаты для железных дорог, шоколад или что-либо еще из производства.

- Мы с ними, с предпринимателями – в одной связке, – напоминает Евраев. – И у них такой же кадровый голод, как и у нас. - Ну вот, а говорили «рынок все порешает»…

- Я вам такого точно не говорил, – парирует и.о. губернатора. – Я много общаюсь с руководством наших промышленных предприятий. Капиталист зачастую не может найти нормальных профессионалов; ровным счетом та же картина, как и на государственной, и на муниципальной службе.

С тех, кто либо придет на госслужбу, либо там уже трудится, в Ярославской области собираются спрашивать по системе светофора. Совокупная ежегодная оценка того или иного департамента или городских властей, от руководства региона и от его жителей: зеленый – повышение, премирование, желтый – «надо посмотреть и скорректировать», красный – на выход. Пилотную оценку получили три десятка чиновников, пока без крайностей.

- Если мы сумеем создать очень эффективный компактный коллектив, тогда у нас будет успех во всех областях, – уверен Евраев. – Не могу сказать, что эта система сейчас [в регионе] выстроена. Спросил у одного из коллег-губернаторов, сколько он строил свою кадровую систему в регионе. Он ответил, что четыре года. Я рассчитываю сделать, конечно, быстрее. Но понимаю, что год-полтора это займет точно.

* * *

Евраев не любит, когда в рассуждениях о его кадровой и прочей политике вспоминают про кнут и пряник – предпочитая говорить о негативной и позитивной мотивации. Как с фасадами исторических зданий в Ярославле – их много, и еще год назад состояние многих было не ахти. И.о. губернатора, как говорят, собрал собственников и представил альтернативу. Либо комиссии, проверки и штрафы за небрежение внешним видом – пока не соберешься и не отреставрируешь. Либо сразу же начать работы, и тут половину расходов берет на себя область. Результат очевиден: в большинстве случаев на фасады стало приятно посмотреть. Остальные, надо полагать, исправно пополняют казну.

В состав позитивного пряника для госслужащих, по Евраеву, входят «ипотечные программы, обучающие программы и другие направления». Но в первую очередь, говорит он, «если мы не будем платить людям нормальную достойную заработную плату, то мы не можем рассчитывать на достойный результат».

Деньги на результат и.о. губернатора планирует брать из бюджета.

- Конечно, нам скажут «ай-яй-яй», – отвечает Евраев на вопрос, не вызовет ли повышенная сетка чиновничьей зарплаты нездоровый интерес у общественности и контрольных органов. – Нам обязательно скажут «ай-яй-яй», причем напрямую из центра, если у нас область окажется запущенной. А если у нас область будет развиваться, то все скажут «как здорово!» А как мы это организовали – по сути, наша забота. Вот мы и организовываем так, чтобы все было грамотно.

Среди возможных приработков Евраев обещает дать чиновникам право читать лекции в ярославских вузах. Здесь тоже не обходится без второго смысла:

- Это не только легальный дополнительный заработок, но и очень серьезное развитие тех людей, которые работают на госслужбе. Потому что когда ты где-то выступаешь в аудитории, то дело не в том, как и что ты говоришь – а в том, что после тебе начинают задавать вопросы. А тебе на них отвечать надо. И если ты не знаешь все от А до Я, то будет позор. Чтобы не было позора, все начинают тщательно готовиться, и квалификация повышается просто волшебным образом. Отвечаю!

* * *

Отвечает Евраев как вузовский преподаватель со стажем – читавший в РАНХиГСе, Высшей школе экономики, «во всех университетах федеральных и во многих региональных, и когда работал в ФАСе, и в Минкомсвязи».

В Федеральной антимонопольной службе Евраев контролировал систему государственного и муниципального заказа, считается одним из создателей системы госзаказа в ее нынешнем виде. Теперь бывший начальник департамента ФАС М.Я. Евраев – и.о. губернатора Ярославской области. И как никто может оценить плюсы и минусы того, что создал полтора десятка лет назад. После двух лет пандемии и полугода нынешнего глобального кризиса.

- Можно было бы сделать больше, [выстроить систему] более гибко, – оценивает собственное наследие Евраев. – Но физических, политических возможностей и, скажем так, организационных возможностей для этого на то время реально не было. Считаю, что мы на 500% отработали. Говорю не только про себя, но и про моих коллег. Мы сделали намного больше, чем это было возможно в физических силах. Если вы спросите меня: «Все ли было сделано?» – отвечу, что, конечно, нет. Потому что нужно было сделать еще больше. Но то, что направление было правильное – это абсолютно. И то, что решения принимались верные, я вижу и сейчас, тут.

- На земле, после федерального кабинета?

- Я и до ФАСа на земле работал, – отвечает Евраев. – Девять лет в бизнесе был. И финансовым директором работал, и директором по правовым вопросам, и коммерческим, и генеральным. И в банках работал. И лицензию по ценным бумагам сам получил – выучил и сдал экзамен, получил «корочки» и право работать профессионально на рынке ценных бумаг. Условно говоря, я понимаю, о чем говорю, когда беседую с промышленниками, потому что я знаю, как это все устроено, знаю до кирпичиков. Мне с ними говорить легко, мы с ними говорим на понятном языке, слышим друг друга и понимаем. Это и есть работать на земле – в тех вопросах, о которых мы сейчас говорим.

* * *

Понедельник, одна из последних планерок лета. Стало быть, тематическая, то есть школьная. Львиная доля – те самые госзаказы на ремонты, выполненные и перспективные. Школа номер такой-то, город N – давно назревший ремонт откладывается, за отсутствием проектно-сметной документации. Почему «такой-то», почему N? Потому что – если бы только в ней одной.

- Почему не подали ПСД вовремя? – спрашивает Евраев.

Выясняется, что на это не было денег.

- Как минимум, нужно было поднять руку на оперативном совещании и сказать «у меня нет денег», – говорит и.о. губернатора. – Мы бы разбирались и нашли бы решение. Нет ничего хуже, чем сидеть, молчать и ничего не делать.

Еще одна школа. Объем ремонта – примерно все: крыльцо, крыша и окна. Документация только на окна. Снова «почему?». Ответ: «вначале одно, потом другое, так у нас делалось».

- Так делать больше не будем, коллеги, – говорит Евраев. – Делаем объект полностью, и к нему больше не возвращаемся. А вот так вечно что-то ремонтировать, и чтобы в итоге по сути ничего не было – так больше не надо.

Своему предшественнику – Дмитрию Миронову, ныне помощнику президента – и.о. губернатора при этом благодарен за многое. За магистральную газификацию. За почти решенную проблему обманутых дольщиков – «было 86 домов, за пять лет осталось шесть».

- Просто, как всегда, точно есть, куда стремиться и над чем работать. Что мы и делаем, – объясняет Евраев.

- И главное в этом деле…

- Все же мотивация, – подумав, говорит он. – Если вы не создали людям мотивацию поступать таким-то образом и не поступать другим, то вы не можете рассчитывать на то, что они будут поступать правильно. Можете читать мантры сколько угодно, результата не будет. То, чем я занимаюсь, по сути – выстраивание мотивации таким образом, чтобы регион был железобетонно обречен на успех.