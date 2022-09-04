«Крутитесь вокруг человека». Как Марий Эл решает проблемы региона

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4 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
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МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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За время СВО Банк России заслуживает твердую пятерку

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Кто начал первую холодную войну

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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    «Крутитесь вокруг человека». Как Марий Эл решает проблемы региона

    Марий Эл находится на пороге новых, серьезных изменений
    		   4 сентября 2022, 20:55
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Юрий Васильев,
    Марий Эл – Москва

    Что делать, если бывший губернатор настроил в регионе «амстердамы» и «венеции» вместо новых предприятий? Как сделать так, чтобы главы районов не только распоряжалась налогами граждан, но и привлекали в регион крупных инвесторов? Ответы на эти и другие вопросы спецкор газеты ВЗГЛЯД искал вместе с Юрием Зайцевым – и.о. главы Республики Марий Эл.

    - «Крутитесь вокруг человека, а там и экономика закрутится», – говорит Юрий Зайцев, и.о. главы Марий Эл. – Это мне Владимир Владимирович сказал перед назначением.

    Поселок Советский, центр Советского района, что в получасе от Йошкар-Олы. Здесь идет общественное обсуждение стратегии развития региона. Для каждого района – свое заседание.

    - Вы все в мой кабинет не поместитесь, – обращается Зайцев к собравшимся на сессию. – Поэтому я приехал и буду приезжать к вам советоваться. Давайте вместе работать. Начнем сегодня.

    - Дорога к мемориалу памяти героев Великой Отечественной, – берет слово один из участников. – Он строится около дома культуры у нас в деревне. Но, к сожалению, дороги к дому культуры нет, только грунтовая.

    Дороги нет, обоснование есть. Юрий Зайцев, взглянув на бумаги, отмечает, что «в таком объеме – 350 метров – деньги есть и сейчас», а дело нужное. Поэтому поручение дается немедленно. В схожем ключе – совсем не всегда с немедленным «сделаем», но предельно благожелательно – рассматриваются и остальные предложения участников сессии. Стадион для детской команды «Звезда», например – «это несколько десятков миллионов, надо смотреть и обращаться в Минспорта РФ, с обоснованием поможем». Следующий стратегический запрос – проще для решения, хоть и старше: крыльцо перед Алексеевской общеобразовательной школой. Постройка 1974 года, асфальт положили тогда же, с тех пор – ни одного ремонта...

    - Маленькая дорога, асфальт у школы... Можно и нужно решать проблемы региона и так, никто не спорит, – рассуждает Юрий Зайцев. – Из решения таких проблем рождается позитивная, созидательная история. Но я бы хотел услышать и чуть менее приземленные предложения. То, что вы друг с другом обсуждаете: «Было бы лучше, если сделать вот так». Давайте попробуем не только поработать, но и пофантазировать, помечтать.

    - Деревянная сцена на Свердлова на сегодняшний день не соответствует требованиям эстетики и безопасности, – берет слово Валентина Щербакова, участница художественной самодеятельности. – Возможна ли финансовая поддержка со стороны республики?

    - На сцене часто выступаете?

    - Очень, – говорит Валентина Ивановна. – В месяц наш ансамбль народный два раза выступает. А то и три...

    До мечтаний и фантазий на встречах руководителя Марий Эл с людьми доходит совсем не часто. Людей можно понять. Поскольку почти два десятилетия регион жил – и здесь прекрасно подходит формулировка сбычей мечт одного человека.

    * * *

    «Лоренцо ди Пьеро де Медичи «Великолепный»», – значится на памятнике в центре Йошкар-Олы. Снизу – девиз главы Флорентийской республики: «Польза отечеству. Величие семейства. Процветание искусства».

    Пользу отечеству – если судить по деятельности Леонида Маркелова, управлявшего республикой более полутора десятков лет – составляют кварталы исторических новоделов вдоль реки Кокшаги, центр Йошкар-Олы. Успевшие порядком облупиться «Амстердам», «Брюгге», «Венеция» обошлись до крайности дотационной республике в миллиарды рублей. Куда дешевле, но не более полезно – подчеркнутое почитание государственных деятелей с теми же, что и у Леонида Маркелова, инициалами: Лоренцо Медичи или его миланский коллега Лодовико Моро.

    Процветающим искусством, соответственно, можно признать стихи самого Маркелова – два богато изданных сборника, полнящихся поэтической мудростью вроде «Чтоб медом власти насладиться, \ Давите пчел, не разбирая лица». Величие же семейства, проистекающее из перечисленного, в 2017 году было оценено следствием, а затем и судом. Маркелов был арестован за взятку, записанные на родственников активы – изъяты. В том числе – и земля в центре города, где расположился памятник Лоренцо: участок под ним и вокруг него почему-то оказался не в городской, а в частной собственности. Так что, в обеспечение ареста, ограду вокруг «Великолепного» ЛМ тоже закрывали на замок.

    Попытки бывшего главы Марий Эл защищаться – в том числе стихами: «Вы, Маркелов, взяли взятку. \ Кто вам это рассказал? \ Отвечаю по порядку: \ Взятку, взятку я не брал» – успеха не имели. В прошлом году был оглашен приговор: 13 лет строгого режима.

    Пять лет назад на смену ныне осужденному пришел судья Александр Евстифеев, возглавлявший Мосарбитраж. «Задачей на тот момент, – объясняет газете ВЗГЛЯД федеральный чиновник, знакомый с ситуацией в регионе, – было принять то, что есть, и спасти то, что можно».

    Через пять лет можно считать, что последствия маркеловского управленческого искусства в целом преодолены. Не только в Марий Эл, но и в окрестных регионах. На площади перед амстердамами и венециями всегда можно увидеть два-три автобуса. Номера – Ульяновск, Саратов, Киров, Самара. Скромный по объемам и до крайности внутренний туризм, то есть в пределах Приволжского федерального округа – но, все же, лучше, чем пятилетней давности ничего. Как и устоявшийся променад для самих жителей Йошкар-Олы среди квазиисторических построек – ходят, отдыхают, радуются Кокшаге и уходящему теплу. Интерьеры для променада – дороговаты, конечно, и деньги эти бы точно пригодились. К примеру, на замену изношенной инфраструктуры – основные республиканские планы 2020-х на то, что можно и нужно было сделать в 2010-х; но что уж теперь.

    Да и маркеловский госдолг – удавка для перспектив развития региона, без нескольких миллиардов годовой бюджет республики – за пять лет снизился с почти 20 миллиардов вдвое. А в этом году – еще на полмиллиарда с лишним. При том, что Юрий Зайцев лишь недавно отметил 100 дней в качестве и.о. главы Марий Эл.

    Впрочем, Зайцев, когда речь заходит о снижении госдолгов – и не только об этих изменениях в лучшую сторону, – призывает не преувеличивать заслуги регионального руководства. Начиная с себя, конечно.

    - Федеральный центр, понимая тенденции – нет героев в своем отечестве, и я не семи пядей во лбу, и не волшебник, – заменяет [регионам] коммерческие кредиты на казначейские, – объясняет и.о. главы Марий Эл. – Упал долг, говоришь, благодаря тебе? Покажи тогда, где ты взял деньги. Ты привел налогооблагаемую базу в регион? Снял десять миллиардов налогами? Построил крупнейший, допустим, металлургический завод, который тебе дал такую прибыль? Нет. Может быть, у тебя есть тайная комната как у Гарри Поттера, и она забита миллиардами?.. Я очень аккуратно к этому делу отношусь – в том числе и, как бы, к своим собственным подвигам в добыче чего-нибудь для региона. И других прошу – не только по этому поводу: когда нам помогают из федерального центра – надо благодарить за помощь, не присваивая славу себе...

    * * *

    - Близко, только через «в», - диктует Александр Влизко, владелец пекарни «Булочка» в самом центре поселка Куженер; 4700 списочного состава по свежей переписи, зато райцентр.

    Пекарню Влизко обустроил по социальному контракту – 250 тыс. рублей, позволяющие человеку закрутить вокруг себя экономику.

    - Я не хочу уезжать в город, – говорит 30-летний владелец пекарни. – Считаю, что в поселках должно быть то же самое, что и в городах.

    За год с небольшим в пекарне появились пять рабочих мест: пекари, продавцы, скользящий график. Средняя зарплата – 20 тыс., зависит от выработки. Сбыт постоянен, пекарня популярна. Если бы Влизко подал бумаги не в прошлом, а в нынешнем году, то мог бы получить на сотню тысяч больше: с 1 июля республиканский соцконтракт увеличился до 350 тыс. рублей, в программу вписались более 1000 человек. И повышение суммы, и расширение численности случились уже при Зайцеве, но и.о. главы в очередной раз просит не приписывать заслуги ему.

    - Вот если удастся отстоять взлетную полосу... – говорит он, одновременно рассчитываясь с кассиром «Булочки».

    - Так вроде еще когда Минтранс республике расписал четыре миллиарда на ВПП?

    В ответ Юрий Викторович отсылает к стенограмме своей августовской беседы с президентом.

    Для всех и.о. такая беседа с Владимиром Путиным – и традиционная сверка часов после первых месяцев на месте, и не менее традиционная возможность попросить денег на что-нибудь крупное. От набережной до спортивного центра, от больницы до нового аэропорта.

    Республика, если что, с транспортной точки зрения – точка на карте далеко не лучшая. Для железнодорожников, к примеру, здесь логистический тупик: полотно заканчивается за Йошкар-Олой. Аэропорт открыт, но рейсы редки – то есть, совсем не ежедневны; соответственно, крупный инвестор, который бережет прежде всего свое время, в Йошкар-Олу не полетит.

    - Почему я вцепился в аэропорт? – объясняет Зайцев. – Потому что до этого я рассказал президенту о нескольких крупных [связанных с республикой] инвестпроектах. О том, что переговорил с несколькими инвесторами – теми, кто уже имеют здесь крупные высокотехнологичные предприятия. Они говорят: «Мы хотим развиваться. Нам у вас в республике удобно, вы даете хорошие преференции. Но нам нужен хотя бы один рейс в день».

    В переговорном «портфеле» Зайцева, если что, имеются и еще более крупные инвесторы – те, кто от регулярности рейсов не зависит. На этот счет, однако, есть и довольно популярная среди республиканских чиновников устная история из совсем недавних времен. По ней весьма крупный предприниматель будто бы заявил и.о. главы Марий Эл: «Вопросов к инвестпрограмме нет, работать можно. Но к вам добираться – целое дело, а взлетная полоса у вас в аэропорту хреновая. Я боюсь, что у моего самолета колесо отвалится. Оно мне надо?».

    - Я президенту так и сказал – что волнуюсь, как бы у нас не отобрали этот объект, эту полосу, – вспоминает Зайцев. Не подтверждая и не опровергая истинность аппаратного анекдота. – Нужна как воздух. И нам, и инвесторам.

    Выбить деньги на что-то полезное – одно умение. А вот сохранить их – уже совсем другое. И, кажется, оно становится не менее важным, чем первое. Как говорит в подобных случаях Владимир Владимирович – другой, Познер, – «такие нынче времена».

    * * *

    - 68% доходов района – это НДФЛ, - отчитывается на очередном районном активе еще один районный глава.

    Неважно, какого района. И еще менее важно, в каком регионе это происходит. В данном случае это, конечно, Марий Эл. Но принцип-то общий: если основные доходы – налоги на людей, то это означает, что по большому счету в районе заняты лишь бюджетники. Врачи, учителя, библиотекари, администраторы в селах и в райцентре. Хорошо, что они вообще есть. Но то, что денег граждан в районной казне больше всего, – означает, что на данной местности нет ни развитого предпринимательства, ни предприятий, ни инвестиций. Ни – в конце концов – перспектив.

    Зайцев, если что – из тех, кто приветствует бизнес-инициативу с мест. И при этом – за полный ее контроль сверху.

    - Предложения со стороны районов просто необходимы – вот лично мне. Разобраться в своих землях, посмотреть, кому ты их можешь предложить для толковой деятельности, притащить кого-то по-настоящему в свой район – только приветствуется. Но без моего ведома [реализовываться] это точно не будет. Идею на уровне зародыша – и ту, пожалуйста, ко мне в кабинет. В любое время, я открыт для всего, что может улучшить жизнь людей. Вы рассказываете, я вникаю, понимаю, что из этого получается – позитивное или наоборот негативное, афера какая-то, схематоз...

    О стиле Зайцева, который возглавляет Марий Эл только несколько месяцев, рассказывают уже на федеральном уровне. Одна из популярных историй – с недавнего Петербургского международного экономического форума, где делегация республики, среди прочего, обсуждала газификацию региона. Здесь, если что, перспектив много: республиканская задолженность перед поставщиками топлива в 2022 году полностью погашена – и, значит, имеет смысл говорить о новых программах. А так - обычное общение: руководитель с руководителем, замы с замами.

    - Когда встреча закончилась, - вспоминает один из «газовых» функционеров, - кто-то из заместителей Юрия Викторовича сказал одному из наших: «Я к вам подъеду по тому вопросу, который мы раньше обсуждали, и дополнительно определимся». Зайцев повернулся к нему и тихо так сказал:

    «Во-первых, попрошу доложить, что именно вы обсуждали до меня. Во-вторых, позвольте мне решать, ехать ли вам или не ехать».

    Этот конкретный случай Зайцев также не подтверждает и не опровергает, относя к рабочим моментам.

     - Что действительно есть, так это удивление коллег: «Ну как же, мы всегда сами ездили в Москву, договаривались обо всем...», – говорит он. – Вот на это приходится возражать. Потому что за регион отвечаю я, а мои коллеги в регионе отвечают передо мной.

    - «Куда вы собрались, в какое [федеральное] министерство, с кем говорить, зачем и о чем именно?» – передает конкретные вопросы руководителя один из сотрудников республиканской администрации. – Всегда так: «Сначала расскажите это все мне – а главное, расскажите про тот результат, с которым вы планируете вернуться. Не вернетесь с результатом – я подумаю, стоит ли вас куда-то отпускать. И нужны ли вы на этом месте вообще».

    - Ну все же не настолько жестко, – уверяет Зайцев. – Не могу сказать – по крайней мере, из того, что сейчас вижу, – что кто-то не на своем месте. Кто-то силен в одном, кто-то в другом. Кто-то настырный – а кто-то более инертный, но и это тоже необходимо. Как везде... В целом здесь, в Марий Эл, работают профессионалы, и я им очень благодарен. Все остальное – по ходу дела, когда осуществится полная привязка.

    * * *

    Привязаться на местности – это, конечно, армейское, как и стремление к единоначалию. На излете СССР Зайцев окончил Военный институт Министерства обороны, ВКИМО; диплом – переводчик, специалист в области информационного анализа. О службе в 90-х – не распространяется. Лишь упоминает, что полученные навыки существенно помогли, «когда снял погоны и перешел в народное хозяйство». Сначала – в руководстве энергосетями Северного Кавказа, потом – неподалеку, в Калмыкии, где до приезда в Йошкар-Олу Зайцев возглавлял республиканское правительство.

    -  Принцип «делай как я» – помимо прочего – означает: прежде чем дать команду, поставить какую-то задачу, я должен понимать, что я делаю. Когда я этого не понимаю, чувствую себя неуютно, – говорит Зайцев. – Потому что в этом случае процесс управления тем или иным подразделением не то, что неэффективен – он под угрозой, что ли, у меня в сознании. Я не понимаю – значит, я должен понять.

    Понимать, объясняет Зайцев, можно по-разному:

    - Есть кабинетная тактика управления – тебе твои сотрудники объясняют то, чего ты пока не можешь понять. Кому-то удобнее работать так. Но ты сидишь в кабинете, слушаешь доклад – и зачастую человек напротив тебя видит и чувствует, что ты не понимаешь. И пытается тебе подчеркнуть это, даже если это твой подчиненный. Как бы за глаза, но прямо при тебе: «Ну ты что, тупой, что ли?». Или даже наоборот: «Да ладно, не волнуйтесь, я сам разберусь и вам доложу». Нет. Ты сначала дай мне спокойно выехать на место и там разобраться. А потом сделай и доложи – чтобы я понимал, что именно ты сделал и что ты доложил. А о чем, может быть, докладывать и не стал...

    - Крыльцо дома культуры необходимо отремонтировать, - обращается с просьбой Валерий Сергеевич, житель поселка Куженер. Еще одна встреча, где мечты и фантазии уступают место реальности Марий Эл.

    - Видно, что ремонт дорог с вашим приходом ведется на надлежащем уровне, - говорит Александр Антонов, куженерский водитель. – Будет ли он продолжаться в следующие годы?

    - Центральные дороги ремонтируются очень активно, - подтверждает пенсионерка Ольга Андреева. – Но во дворах наблюдается совсем другая картина...

    - Будут ли ремонтировать детские сады, прежде всего оконные блоки? – спрашивает Елена Тарасова из районного отдела образования. – Необходимо благоустройство вокруг школ, но своими силами нам не справиться. Стоит ли нам рассчитывать на помощь республики?

    - Информации из бумаг – верю, – чуть позже говорит и.о. главы Марий Эл жителям Куженера, записав эти и другие вопросы. – Всей информации – по ним одним – не чувствую. Поэтому в ближайшие годы планирую встречаться с вами и с жителями других районов часто. В идеале – все потрогаю, все пощупаю, на все ремонты посмотрю.

    * * *

    - Если дать консервативный прогноз, то... Сейчас модные слова скажу, – предупреждает Зайцев. – Глобальных точек роста пока я не вижу. Совсем новые, мощные драйверы должны иметь причины для появления. Или даже так: должна быть необходимость их появления именно там-то и тогда-то. Именно здесь, и именно сейчас, в сентябре 2022 года – подобных причин я не наблюдаю...

    Речь, понятно, идет о перспективах на ближайшую марийскую пятилетку – кроме ремонта дорог и окон, замены труб и асфальта, принятия мер по снижению смертности (более 4000 в год), которая порядком превышает рождаемость (2800). Например, восьмой технологической революции на территории республики не будет, предполагает и.о. главы Марий Эл. Но IT-отрасль сделает шаг вперед – потому что уже есть с чего стартовать: полсотни предприятий в индустрии. Да и столицу региона планируется сделать куда более студенческой, чем она есть сейчас; «а значит – стартапы, чем их больше, тем больше и вероятность успеха», говорит Зайцев.

    Туризм – вырастет, если удастся заручиться поддержкой федерального центра по восстановлению замка Шереметевых в поселке Юрино. «В отличие от того, что построено в Йошкар-Оле – этот замок самый настоящий и очень красивый», подчеркивает Зайцев. По крайней мере, Путину о замке доложено отдельной строкой, президентское поручение проработать и доложить лично уже вышло.

    Есть производство микроэлектроники, в республике делают подложки для чипов. Модернизация производства будет в любом случае – вопрос в том, насколько глубокая. Хотя учитывая последние события и необходимость иметь свое – скорее всего, предполагает Зайцев, вложатся по максимуму, а республика расширению поможет всячески.

    Сельхозпроизводство? Агрокомплекс Марий Эл в масштабах республики весьма силен: 400% по самообеспеченности мясом, сыры, птица и пр. – то, что есть, что необходимо поддерживать и развивать. Что, разумеется, и будет делаться.

    - Консервативный прогноз, – напоминает Зайцев, и.о. главы Марий Эл и аналитик по военному диплому, – это то, что сбудется в любом случае. Даже в самом плохом. Я не фантаст и не романтик-революционер, я реалист.

    - В данном случае это значит...

    - ...что любая неучтенная по состоянию на сентябрь нынешнего года возможность улучшить ситуацию будет обнаружена, проверена, обсчитана и использована, – отвечает и.о. главы Марий Эл. – В режиме реального времени.

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