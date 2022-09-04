«Крутитесь вокруг человека». Как Марий Эл решает проблемы региона

Что делать, если бывший губернатор настроил в регионе «амстердамы» и «венеции» вместо новых предприятий? Как сделать так, чтобы главы районов не только распоряжалась налогами граждан, но и привлекали в регион крупных инвесторов? Ответы на эти и другие вопросы спецкор газеты ВЗГЛЯД искал вместе с Юрием Зайцевым – и.о. главы Республики Марий Эл.

- «Крутитесь вокруг человека, а там и экономика закрутится», – говорит Юрий Зайцев, и.о. главы Марий Эл. – Это мне Владимир Владимирович сказал перед назначением.

Поселок Советский, центр Советского района, что в получасе от Йошкар-Олы. Здесь идет общественное обсуждение стратегии развития региона. Для каждого района – свое заседание.

- Вы все в мой кабинет не поместитесь, – обращается Зайцев к собравшимся на сессию. – Поэтому я приехал и буду приезжать к вам советоваться. Давайте вместе работать. Начнем сегодня.

- Дорога к мемориалу памяти героев Великой Отечественной, – берет слово один из участников. – Он строится около дома культуры у нас в деревне. Но, к сожалению, дороги к дому культуры нет, только грунтовая.

Дороги нет, обоснование есть. Юрий Зайцев, взглянув на бумаги, отмечает, что «в таком объеме – 350 метров – деньги есть и сейчас», а дело нужное. Поэтому поручение дается немедленно. В схожем ключе – совсем не всегда с немедленным «сделаем», но предельно благожелательно – рассматриваются и остальные предложения участников сессии. Стадион для детской команды «Звезда», например – «это несколько десятков миллионов, надо смотреть и обращаться в Минспорта РФ, с обоснованием поможем». Следующий стратегический запрос – проще для решения, хоть и старше: крыльцо перед Алексеевской общеобразовательной школой. Постройка 1974 года, асфальт положили тогда же, с тех пор – ни одного ремонта...

- Маленькая дорога, асфальт у школы... Можно и нужно решать проблемы региона и так, никто не спорит, – рассуждает Юрий Зайцев. – Из решения таких проблем рождается позитивная, созидательная история. Но я бы хотел услышать и чуть менее приземленные предложения. То, что вы друг с другом обсуждаете: «Было бы лучше, если сделать вот так». Давайте попробуем не только поработать, но и пофантазировать, помечтать.

- Деревянная сцена на Свердлова на сегодняшний день не соответствует требованиям эстетики и безопасности, – берет слово Валентина Щербакова, участница художественной самодеятельности. – Возможна ли финансовая поддержка со стороны республики?

- На сцене часто выступаете?

- Очень, – говорит Валентина Ивановна. – В месяц наш ансамбль народный два раза выступает. А то и три...

До мечтаний и фантазий на встречах руководителя Марий Эл с людьми доходит совсем не часто. Людей можно понять. Поскольку почти два десятилетия регион жил – и здесь прекрасно подходит формулировка сбычей мечт одного человека.

* * *

«Лоренцо ди Пьеро де Медичи «Великолепный»», – значится на памятнике в центре Йошкар-Олы. Снизу – девиз главы Флорентийской республики: «Польза отечеству. Величие семейства. Процветание искусства».

Пользу отечеству – если судить по деятельности Леонида Маркелова, управлявшего республикой более полутора десятков лет – составляют кварталы исторических новоделов вдоль реки Кокшаги, центр Йошкар-Олы. Успевшие порядком облупиться «Амстердам», «Брюгге», «Венеция» обошлись до крайности дотационной республике в миллиарды рублей. Куда дешевле, но не более полезно – подчеркнутое почитание государственных деятелей с теми же, что и у Леонида Маркелова, инициалами: Лоренцо Медичи или его миланский коллега Лодовико Моро.

Процветающим искусством, соответственно, можно признать стихи самого Маркелова – два богато изданных сборника, полнящихся поэтической мудростью вроде «Чтоб медом власти насладиться, \ Давите пчел, не разбирая лица». Величие же семейства, проистекающее из перечисленного, в 2017 году было оценено следствием, а затем и судом. Маркелов был арестован за взятку, записанные на родственников активы – изъяты. В том числе – и земля в центре города, где расположился памятник Лоренцо: участок под ним и вокруг него почему-то оказался не в городской, а в частной собственности. Так что, в обеспечение ареста, ограду вокруг «Великолепного» ЛМ тоже закрывали на замок.

Попытки бывшего главы Марий Эл защищаться – в том числе стихами: «Вы, Маркелов, взяли взятку. \ Кто вам это рассказал? \ Отвечаю по порядку: \ Взятку, взятку я не брал» – успеха не имели. В прошлом году был оглашен приговор: 13 лет строгого режима.

Пять лет назад на смену ныне осужденному пришел судья Александр Евстифеев, возглавлявший Мосарбитраж. «Задачей на тот момент, – объясняет газете ВЗГЛЯД федеральный чиновник, знакомый с ситуацией в регионе, – было принять то, что есть, и спасти то, что можно».

Через пять лет можно считать, что последствия маркеловского управленческого искусства в целом преодолены. Не только в Марий Эл, но и в окрестных регионах. На площади перед амстердамами и венециями всегда можно увидеть два-три автобуса. Номера – Ульяновск, Саратов, Киров, Самара. Скромный по объемам и до крайности внутренний туризм, то есть в пределах Приволжского федерального округа – но, все же, лучше, чем пятилетней давности ничего. Как и устоявшийся променад для самих жителей Йошкар-Олы среди квазиисторических построек – ходят, отдыхают, радуются Кокшаге и уходящему теплу. Интерьеры для променада – дороговаты, конечно, и деньги эти бы точно пригодились. К примеру, на замену изношенной инфраструктуры – основные республиканские планы 2020-х на то, что можно и нужно было сделать в 2010-х; но что уж теперь.

Да и маркеловский госдолг – удавка для перспектив развития региона, без нескольких миллиардов годовой бюджет республики – за пять лет снизился с почти 20 миллиардов вдвое. А в этом году – еще на полмиллиарда с лишним. При том, что Юрий Зайцев лишь недавно отметил 100 дней в качестве и.о. главы Марий Эл.

Впрочем, Зайцев, когда речь заходит о снижении госдолгов – и не только об этих изменениях в лучшую сторону, – призывает не преувеличивать заслуги регионального руководства. Начиная с себя, конечно.

- Федеральный центр, понимая тенденции – нет героев в своем отечестве, и я не семи пядей во лбу, и не волшебник, – заменяет [регионам] коммерческие кредиты на казначейские, – объясняет и.о. главы Марий Эл. – Упал долг, говоришь, благодаря тебе? Покажи тогда, где ты взял деньги. Ты привел налогооблагаемую базу в регион? Снял десять миллиардов налогами? Построил крупнейший, допустим, металлургический завод, который тебе дал такую прибыль? Нет. Может быть, у тебя есть тайная комната как у Гарри Поттера, и она забита миллиардами?.. Я очень аккуратно к этому делу отношусь – в том числе и, как бы, к своим собственным подвигам в добыче чего-нибудь для региона. И других прошу – не только по этому поводу: когда нам помогают из федерального центра – надо благодарить за помощь, не присваивая славу себе...

* * *

- Близко, только через «в», - диктует Александр Влизко, владелец пекарни «Булочка» в самом центре поселка Куженер; 4700 списочного состава по свежей переписи, зато райцентр.

Пекарню Влизко обустроил по социальному контракту – 250 тыс. рублей, позволяющие человеку закрутить вокруг себя экономику.

- Я не хочу уезжать в город, – говорит 30-летний владелец пекарни. – Считаю, что в поселках должно быть то же самое, что и в городах.

За год с небольшим в пекарне появились пять рабочих мест: пекари, продавцы, скользящий график. Средняя зарплата – 20 тыс., зависит от выработки. Сбыт постоянен, пекарня популярна. Если бы Влизко подал бумаги не в прошлом, а в нынешнем году, то мог бы получить на сотню тысяч больше: с 1 июля республиканский соцконтракт увеличился до 350 тыс. рублей, в программу вписались более 1000 человек. И повышение суммы, и расширение численности случились уже при Зайцеве, но и.о. главы в очередной раз просит не приписывать заслуги ему.

- Вот если удастся отстоять взлетную полосу... – говорит он, одновременно рассчитываясь с кассиром «Булочки». - Так вроде еще когда Минтранс республике расписал четыре миллиарда на ВПП? В ответ Юрий Викторович отсылает к стенограмме своей августовской беседы с президентом.

Для всех и.о. такая беседа с Владимиром Путиным – и традиционная сверка часов после первых месяцев на месте, и не менее традиционная возможность попросить денег на что-нибудь крупное. От набережной до спортивного центра, от больницы до нового аэропорта.

Республика, если что, с транспортной точки зрения – точка на карте далеко не лучшая. Для железнодорожников, к примеру, здесь логистический тупик: полотно заканчивается за Йошкар-Олой. Аэропорт открыт, но рейсы редки – то есть, совсем не ежедневны; соответственно, крупный инвестор, который бережет прежде всего свое время, в Йошкар-Олу не полетит.

- Почему я вцепился в аэропорт? – объясняет Зайцев. – Потому что до этого я рассказал президенту о нескольких крупных [связанных с республикой] инвестпроектах. О том, что переговорил с несколькими инвесторами – теми, кто уже имеют здесь крупные высокотехнологичные предприятия. Они говорят: «Мы хотим развиваться. Нам у вас в республике удобно, вы даете хорошие преференции. Но нам нужен хотя бы один рейс в день».

В переговорном «портфеле» Зайцева, если что, имеются и еще более крупные инвесторы – те, кто от регулярности рейсов не зависит. На этот счет, однако, есть и довольно популярная среди республиканских чиновников устная история из совсем недавних времен. По ней весьма крупный предприниматель будто бы заявил и.о. главы Марий Эл: «Вопросов к инвестпрограмме нет, работать можно. Но к вам добираться – целое дело, а взлетная полоса у вас в аэропорту хреновая. Я боюсь, что у моего самолета колесо отвалится. Оно мне надо?».

- Я президенту так и сказал – что волнуюсь, как бы у нас не отобрали этот объект, эту полосу, – вспоминает Зайцев. Не подтверждая и не опровергая истинность аппаратного анекдота. – Нужна как воздух. И нам, и инвесторам.

Выбить деньги на что-то полезное – одно умение. А вот сохранить их – уже совсем другое. И, кажется, оно становится не менее важным, чем первое. Как говорит в подобных случаях Владимир Владимирович – другой, Познер, – «такие нынче времена».

* * *

- 68% доходов района – это НДФЛ, - отчитывается на очередном районном активе еще один районный глава.

Неважно, какого района. И еще менее важно, в каком регионе это происходит. В данном случае это, конечно, Марий Эл. Но принцип-то общий: если основные доходы – налоги на людей, то это означает, что по большому счету в районе заняты лишь бюджетники. Врачи, учителя, библиотекари, администраторы в селах и в райцентре. Хорошо, что они вообще есть. Но то, что денег граждан в районной казне больше всего, – означает, что на данной местности нет ни развитого предпринимательства, ни предприятий, ни инвестиций. Ни – в конце концов – перспектив.

Зайцев, если что – из тех, кто приветствует бизнес-инициативу с мест. И при этом – за полный ее контроль сверху.

- Предложения со стороны районов просто необходимы – вот лично мне. Разобраться в своих землях, посмотреть, кому ты их можешь предложить для толковой деятельности, притащить кого-то по-настоящему в свой район – только приветствуется. Но без моего ведома [реализовываться] это точно не будет. Идею на уровне зародыша – и ту, пожалуйста, ко мне в кабинет. В любое время, я открыт для всего, что может улучшить жизнь людей. Вы рассказываете, я вникаю, понимаю, что из этого получается – позитивное или наоборот негативное, афера какая-то, схематоз...

О стиле Зайцева, который возглавляет Марий Эл только несколько месяцев, рассказывают уже на федеральном уровне. Одна из популярных историй – с недавнего Петербургского международного экономического форума, где делегация республики, среди прочего, обсуждала газификацию региона. Здесь, если что, перспектив много: республиканская задолженность перед поставщиками топлива в 2022 году полностью погашена – и, значит, имеет смысл говорить о новых программах. А так - обычное общение: руководитель с руководителем, замы с замами.

- Когда встреча закончилась, - вспоминает один из «газовых» функционеров, - кто-то из заместителей Юрия Викторовича сказал одному из наших: «Я к вам подъеду по тому вопросу, который мы раньше обсуждали, и дополнительно определимся». Зайцев повернулся к нему и тихо так сказал:

«Во-первых, попрошу доложить, что именно вы обсуждали до меня. Во-вторых, позвольте мне решать, ехать ли вам или не ехать».

Этот конкретный случай Зайцев также не подтверждает и не опровергает, относя к рабочим моментам.

- Что действительно есть, так это удивление коллег: «Ну как же, мы всегда сами ездили в Москву, договаривались обо всем...», – говорит он. – Вот на это приходится возражать. Потому что за регион отвечаю я, а мои коллеги в регионе отвечают передо мной.

- «Куда вы собрались, в какое [федеральное] министерство, с кем говорить, зачем и о чем именно?» – передает конкретные вопросы руководителя один из сотрудников республиканской администрации. – Всегда так: «Сначала расскажите это все мне – а главное, расскажите про тот результат, с которым вы планируете вернуться. Не вернетесь с результатом – я подумаю, стоит ли вас куда-то отпускать. И нужны ли вы на этом месте вообще».

- Ну все же не настолько жестко, – уверяет Зайцев. – Не могу сказать – по крайней мере, из того, что сейчас вижу, – что кто-то не на своем месте. Кто-то силен в одном, кто-то в другом. Кто-то настырный – а кто-то более инертный, но и это тоже необходимо. Как везде... В целом здесь, в Марий Эл, работают профессионалы, и я им очень благодарен. Все остальное – по ходу дела, когда осуществится полная привязка.

* * *

Привязаться на местности – это, конечно, армейское, как и стремление к единоначалию. На излете СССР Зайцев окончил Военный институт Министерства обороны, ВКИМО; диплом – переводчик, специалист в области информационного анализа. О службе в 90-х – не распространяется. Лишь упоминает, что полученные навыки существенно помогли, «когда снял погоны и перешел в народное хозяйство». Сначала – в руководстве энергосетями Северного Кавказа, потом – неподалеку, в Калмыкии, где до приезда в Йошкар-Олу Зайцев возглавлял республиканское правительство.

- Принцип «делай как я» – помимо прочего – означает: прежде чем дать команду, поставить какую-то задачу, я должен понимать, что я делаю. Когда я этого не понимаю, чувствую себя неуютно, – говорит Зайцев. – Потому что в этом случае процесс управления тем или иным подразделением не то, что неэффективен – он под угрозой, что ли, у меня в сознании. Я не понимаю – значит, я должен понять.

Понимать, объясняет Зайцев, можно по-разному:

- Есть кабинетная тактика управления – тебе твои сотрудники объясняют то, чего ты пока не можешь понять. Кому-то удобнее работать так. Но ты сидишь в кабинете, слушаешь доклад – и зачастую человек напротив тебя видит и чувствует, что ты не понимаешь. И пытается тебе подчеркнуть это, даже если это твой подчиненный. Как бы за глаза, но прямо при тебе: «Ну ты что, тупой, что ли?». Или даже наоборот: «Да ладно, не волнуйтесь, я сам разберусь и вам доложу». Нет. Ты сначала дай мне спокойно выехать на место и там разобраться. А потом сделай и доложи – чтобы я понимал, что именно ты сделал и что ты доложил. А о чем, может быть, докладывать и не стал...

- Крыльцо дома культуры необходимо отремонтировать, - обращается с просьбой Валерий Сергеевич, житель поселка Куженер. Еще одна встреча, где мечты и фантазии уступают место реальности Марий Эл.

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- Видно, что ремонт дорог с вашим приходом ведется на надлежащем уровне, - говорит Александр Антонов, куженерский водитель. – Будет ли он продолжаться в следующие годы?

- Центральные дороги ремонтируются очень активно, - подтверждает пенсионерка Ольга Андреева. – Но во дворах наблюдается совсем другая картина...

- Будут ли ремонтировать детские сады, прежде всего оконные блоки? – спрашивает Елена Тарасова из районного отдела образования. – Необходимо благоустройство вокруг школ, но своими силами нам не справиться. Стоит ли нам рассчитывать на помощь республики?

- Информации из бумаг – верю, – чуть позже говорит и.о. главы Марий Эл жителям Куженера, записав эти и другие вопросы. – Всей информации – по ним одним – не чувствую. Поэтому в ближайшие годы планирую встречаться с вами и с жителями других районов часто. В идеале – все потрогаю, все пощупаю, на все ремонты посмотрю.

* * *

- Если дать консервативный прогноз, то... Сейчас модные слова скажу, – предупреждает Зайцев. – Глобальных точек роста пока я не вижу. Совсем новые, мощные драйверы должны иметь причины для появления. Или даже так: должна быть необходимость их появления именно там-то и тогда-то. Именно здесь, и именно сейчас, в сентябре 2022 года – подобных причин я не наблюдаю...

Речь, понятно, идет о перспективах на ближайшую марийскую пятилетку – кроме ремонта дорог и окон, замены труб и асфальта, принятия мер по снижению смертности (более 4000 в год), которая порядком превышает рождаемость (2800). Например, восьмой технологической революции на территории республики не будет, предполагает и.о. главы Марий Эл. Но IT-отрасль сделает шаг вперед – потому что уже есть с чего стартовать: полсотни предприятий в индустрии. Да и столицу региона планируется сделать куда более студенческой, чем она есть сейчас; «а значит – стартапы, чем их больше, тем больше и вероятность успеха», говорит Зайцев.

Туризм – вырастет, если удастся заручиться поддержкой федерального центра по восстановлению замка Шереметевых в поселке Юрино. «В отличие от того, что построено в Йошкар-Оле – этот замок самый настоящий и очень красивый», подчеркивает Зайцев. По крайней мере, Путину о замке доложено отдельной строкой, президентское поручение проработать и доложить лично уже вышло.

Есть производство микроэлектроники, в республике делают подложки для чипов. Модернизация производства будет в любом случае – вопрос в том, насколько глубокая. Хотя учитывая последние события и необходимость иметь свое – скорее всего, предполагает Зайцев, вложатся по максимуму, а республика расширению поможет всячески.

Сельхозпроизводство? Агрокомплекс Марий Эл в масштабах республики весьма силен: 400% по самообеспеченности мясом, сыры, птица и пр. – то, что есть, что необходимо поддерживать и развивать. Что, разумеется, и будет делаться.

- Консервативный прогноз, – напоминает Зайцев, и.о. главы Марий Эл и аналитик по военному диплому, – это то, что сбудется в любом случае. Даже в самом плохом. Я не фантаст и не романтик-революционер, я реалист.

- В данном случае это значит...

- ...что любая неучтенная по состоянию на сентябрь нынешнего года возможность улучшить ситуацию будет обнаружена, проверена, обсчитана и использована, – отвечает и.о. главы Марий Эл. – В режиме реального времени.

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