Как польские террористы держали в страхе советских граждан

ФСБ России рассекретило документы о массовых преступлениях, совершенных во время Великой Отечественной войны польскими террористическими группировками. Боевики так называемой Армии крайовой нападали не только на военных и служащих, но и на мирных советских граждан, в том числе по этническому признаку. Теперь в Варшаве считают их героями, а от России требуют компенсаций.

Министерство иностранных дел Польши на днях направило в Россию требование о компенсациях за то, что Советский Союз якобы оккупировал Польшу. Что характерно, в заявлении не указана конкретная сумма, а говорится следующее: «Расчет потерь военного времени, нанесенных СССР, будет основан на исследовании, аналогичном тому, которое привело к составлению доклада о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов, в соответствии с решением польского Сейма».

Такие формулировки о компенсациях без указания сумм очень похожи на воспроизведение требований репараций в адрес Германии после Первой мировой войны. С той лишь разницей, что Веймарская республика в начале XX века была раздавлена, унижена и утеряла практически всю свою политическую субъектность. А потому «европейские партнеры» и могли требовать от тогдашнего Берлина всё что угодно, даже не обозначая конечных пределов этих требований. Россия сейчас по отношению к Польше явно находится в кардинально ином положении, чтобы Варшава могла всерьез на что-то рассчитывать.

Впрочем, об актуальном политическом контексте и степени психической адекватности этих требований Польши написано уже очень много. Поэтому в данном случае куда интереснее исторический контекст. Который внезапно стал значительно богаче в последние дни. А именно после того, как ФСБ РФ опубликовала документы о преступлениях и терактах Армии крайовой (АК) в последние годы Великой Отечественной, которые эта организация совершала на советских территориях. Речь идет про почти 70 терактов, которые были совершены боевиками АК против мирных советских граждан на территории нынешних Литвы и Белоруссии.

Важно понимать, что данная организация в Польше имеет однозначную репутацию национальных героев и борцов против гитлеровской Германии. Отчасти это действительно так. АК управлялась так называемым польским правительством в изгнании, которое на тот момент находилось в Лондоне. То есть в столице союзного с СССР государства. Только вот цели этой структуры очень быстро сменились с освобождения Польши от фашистов на создание Великой Польши «от можа до можа» методом физического уничтожения тех, кто, по мнению руководства АК, не вписывался в концепцию их национальной политики.

В общем, некоторые исследователи не без оснований сравнивают АК с ОУН*-УПА*, с той только разницей, что украинские националисты поначалу очень плотно сотрудничали с Третьим рейхом. Однако потом тоже решили действовать независимо от немцев в целях создания «великой и очень национальной Украины».

Впрочем, речь сейчас не про Украину, а про Польшу и ее повстанческие объединения, курируемые из Лондона. Которые в какой-то момент, когда война еще не закончилась, стали активно уничтожать советских граждан.

Вообще, судя по «Справке о террористических актах, совершенных польскими антисоветскими повстанческо-бандитскими формированиями», АК не была какой-то единой структурой. По сути, на момент 1944 года это была целая сеть банд. Что не мешало им устраивать теракты, диверсии и убийства. По большей части убийства гражданского населения. Так, в вышеозначенной «Справке», например, сообщается о том, что «25 августа 1944 года в д. Ванки Желудского района банда Бельского Михаила, отступая после боя с истребительным батальоном, захватила уполномоченного сельсовета Козака, которого зверски убила».

Советские служащие были первыми и, кажется, главными жертвами террористов из АК. Так, в «Справке», например, сообщается, что «15 декабря 1944 года в деревне Стайки Ильинского района убиты участковый уполномоченный РО НКВД и сельисполнитель Козел. Бандиты, забрав оружие, документы и одежду убитых, совершили нападение на сельсовет, где сожгли имевшиеся документы». Еще один инцидент произошел 13 января 1945 года в деревне Дорожня, когда банда «убила лесообъездчика Лисовского Луку, забрав у него ружье и ракетницу».

Похожий, в контексте выбора жертв случай произошел 18 января 1945 года, когда «бандгруппа численностью 60 человек в деревне Леденят… убила председателя сельсовета, начальника третьей части райвоенкомата и обстреляла участкового уполномоченного милиции».

Советскую милицию, по понятным причинам, «национальные герои Польши» не любили очень сильно, а потому убийства милиционеров тоже не были единичной практикой. Как сообщается в «Справке», «22 января 1945 года в деревне Клочково банда расстреляла помощника оперуполномоченного уголовного розыска».

Впрочем, бандиты убивали и обычных, лояльных советской власти людей. Как, например, когда советские органы правопорядка в 1944 году арестовали несколько членов АК в Вильно и в ходе их допроса выяснилось, что ими был «совершен террористический акт в отношении граждански Пашкевич, которая лояльно относилась к советской власти». По тем же мотивам «30 октября 1944 года бандой убито 5 жителей Трокельского и Гервинского сельсоветов, как сторонников советской власти».

При этом, убийства на национальной почве также имели место быть. В частности, в «Справке» сообщается, что одна из террористических групп Армии Крайовой, «в ноябре 1944 года недалеко от деревни Водатишки расстреляла группу цыган в 19 человек».

Среди жертв банд были и самые обычные люди, как например учительница из деревни Дворище Тверминского сельсовета, которую «герои АК» убили в октябре 1944 года. Или, как такой же учитель Валин Иван в местечке Трокели, убитый бандитами в сентябре 1944.

Убийствами бандиты не ограничивались. К примеру, группа некоего «Грома», он же Шамря Мечислав Адольфович, помимо расправ над мирным населением, 8 ноября 1944 года «взорвала железнодорожный мост на 81-м километре перегона Лида-Курган». А 18 ноября того же года «этой бандой был свершен вторичный диверсионный акт по взрыву железнодорожного моста».

Еще одна группа АК под руководством некоего Станислава Колендо «в сентябре 1944 года совершила диверсионный акт по подрыву железнодорожного полотна на перегоне Неман-Ново-Ельня. К моменту совершения диверсии по магистрали происходил подвоз людского состава и боеприпасов для действующей красной армии».

Это лишь немногие, но характерные эпизоды из деятельности банд Армии Крайовой на территории уже освобожденных от немцев территорий. По сути, АК действовала в глубоком тылу Красной Армии, как сеть диверсионных и террористических подразделений, невольно играя на руку гитлеровской Германии. Систематически убивая мирных граждан, чиновников и военных. Дестабилизируя пути сообщения и подвоза людей и боеприпасов на фронт.

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Если начать подсчитывать ущерб от действий банд АК, то, в принципе, это России, как правопреемнице СССР, можно выставить Варшаве солидный счет. За действия тех самых «польских национальных героев», которые исподтишка убивали сельских учительниц.

Ныне опубликованная «Справка» – только малая часть военных преступлений «польских героев», совершенных против граждан СССР в 1944-1945 году. Думается, что после нынешних претензий Варшавы на некие «компенсации» мы в будущем узнаем еще много интересного о действиях и АК, и прочих «польских национальных героев» в годы Великой Отечественной. Чтобы было окончательно понятно, кто и кому должен по итогам той войны.