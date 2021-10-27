Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

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27 октября, среда  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

Доллар и евро падают Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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Как предотвратить кражу золота скифов Украиной

Украина способна втихаря распродать скифское золото Frank Augstein/AP/ТАСС
После решения Нидерландов отдать Киеву скифское золото в Крыму предложили закрыть опустевшие витрины музея табличками «Украдено Украиной». Между тем в ближайшее время Москва готовится подать кассацию, чтобы краже воспрепятствовать. Сможет ли Россия вернуть артефакты в Крым и какие для этого есть юридические инструменты? Подробности...
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Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

Милостивый Аркадаг пока что носит не корону, а только кепку с изображением короны, но вполне может стать монархом tdh.gov.tm
Ровно 30 лет назад Туркмения провела референдум о независимости и объявила о выходе из Советского Союза – позже нее от нашей общей страны откололся только Казахстан. Так появился один из наиболее комичных и в то же время жутких режимов планеты, который просто не должен был появиться на просторах бывшего СССР. Теперь, 30 лет спустя, ему стоит пожелать долгих лет жизни.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Германия использует мороз для атаки на Европу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Несмотря на то, что очередной кризис будет, скорее всего, улажен и европейцы этой зимой не замерзнут окончательно, он уже стал очередным ударом по всей конструкции европейской интеграции. Подробности...
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У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

Илья Стулов
Илья Стулов,
Может, пора уже этим газовым войнам положить конец, прописав в интересах нормальных людей очевидные и безопасные правила? Иначе «хлопки» газа в домах будут раздаваться все чаще и чаще. Подробности...
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Однажды забудут и про Facebook

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции. Подробности...
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

    По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам
    		   27 октября 2021, 22:00
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.

    Многие до сих пор не верят в угрозу коронавируса, потому что не могут подержать его в руках – такое же явление наблюдалось после аварии на Чернобыльской АЭС, когда последствия радиации еще не были заметны, сообщил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

    «Весной 1986 года многие советские люди в пораженных районах отказывались верить в серьезность угрозы – ведь они «своими глазами не видели» радиацию. Неверие в опасность инфекции объясняется схожим образом – она неосязаема. Показательно, что весной прошлого года многие телеканалы и газеты соревновались в визуализации вируса, и у многих выходила разная картинка – то он квадратный, то овальный», – сказал ученый.

    Ениколопов выступил с таким заявлением на круглом столе «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий», состоявшемся на площадке газеты ВЗГЛЯД. Его участники обсудили, как пандемия повлияла на психологическое состояние российского общества.

    Продолжающаяся второй год глобальная эпидемия COVID-19 породила чувство неопределенности, которое наложилось на вынужденную самоизоляцию в четырех стенах, отметил завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, профессор Александр Тхостов. По его мнению, у многих людей оказалось слишком мало навыков и инструментов, чтобы отличать правдивую информацию о ковиде от ложной. «Возродились архаические формы мышления, и даже люди, обладающие рациональным мышлением, заговорили про какие-то инопланетные истории. Самое удивительное, что и часть медиков, от которых стоило бы ожидать рациональности, проявили склонность к странным безосновательным теориям», – посетовал он.

    По мнению Ениколопова, обстановка напоминает 90-е годы, «когда появилось огромное количество сект».

    «Быстро слабеет конструктивное мышление, зато усиливается мышление эзотерическое и магическое.

    Это не так безопасно, как может показаться. Это та же история, когда группы людей сжигали вышки 5G», – добавил он.

    Еще одна проблема – повсеместная соматизация, как реакция на стресс, когда люди приписывают себе болезни на основе придуманных симптомов, отметил ученый: хотя их «болезни» вызваны исключительно самовнушением, такого рода граждане вполне реально обращаются в больницы, повышая тем самым нагрузку на врачей, и таких-то пациентов и нужно перенаправлять на сеансы психотерапии.

    «Доверие населения к инициативам властей по борьбе с вирусом оказалось достаточно низким, причем не только у нас, но и во всем мире, – продолжил Тхостов. –

    Было очень много сделано для того, чтобы люди адекватно вели себя, вакцинировались. Но результаты практически везде оказались ниже ожидаемых. Это говорит о том, что все мы столкнулись с какой-то глубинной проблемой, существовавшей давно. В будущем ее необходимо решить».

    Директор Института психолого-социальной работы, завкафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Мария Киселева считает, что не стоит излишне драматизировать ситуацию. Самоизоляция и состояние неопределенности действительно обострили психологические проблемы в обществе, но что касается психологической реакции на саму болезнь, она была достаточно обычной.

    «Процент тех, кто действительно нуждается в психологической помощи [после перенесенного заболевания], стандартный – порядка 25-30%. У них отмечаются признаки депрессии, повышенной тревожности, симптомы посттравматического стрессового расстройства, – сообщила она. – При операциях на сердце точно такой же процент заболевших испытывает психологические проблемы».

    Тем не менее те, кто переболел COVID-19, нуждаются в помощи психологов. Помимо лечения явных депрессий, требуется и работа по восстановлению у людей представлений о том, что можно назвать «светлым будущим», убежден Ениколопов. Беспокоит эксперта тот факт, что у этой категории растут суицидальные настроения: «Не надо обольщаться, что сейчас число суицидов не очень высоко. Мысль о суициде – это риск».

    Доцент кафедры психологии и педагогики образования Уральского федерального университета Ирина Куваева поделилась итогами своих исследований о том, как переносят последствия болезни мужчины и женщины.

    Переболевшие женщины больше нуждаются в эмоциональной поддержке, чем мужчины.

    В том, что касается любых угроз, связанных с пандемией, женщины вообще чаще мужчин предпочитают «стратегию избегания – они уходят от разрешения трудной ситуации, что проявлялось либо в бездействии, либо в самоустранении», добавила психолог.

    Сложившаяся стрессовая ситуация влияет и на психику людей, непосредственно не сталкивавшихся с коронавирусом, в том числе на молодежь. «В последнее время на 70% увеличилось количество обращений от студентов, которые просят о психологической помощи», – сообщил декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. Прибавилось работы не только психологам, но и психиатрам, особенно в работе с первокурсниками – «они поступили в наш вуз вместе со своими проблемами».

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    Сильный стресс испытывают не только студенты, но и педагоги, заявила завкафедрой общей и социальной психологии департамента психологии Уральского федерального университета Эльвира Сыманюк. «К концу минувшего учебного года у многих учителей наросло эмоциональное выгорание. Все это требовало большой работы от психологов», – сказала она. По словам Сыманюк, руководители общеобразовательных организаций Урала просят, чтобы психологи поработали с преподавательским составом, чтобы помочь снять «профессиональную усталость».

    С повышенными психологическими нагрузками сталкиваются медики, работающие на передовой борьбы с пандемией. «Главной проблемой для врачей в последнее время становится не беспокойство за своих близких, поскольку те уже или переболели, или вакцинированы, а боль за свою профессию, – отметила завкафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Мария Киселева. – Большинство медиков, работающих в «красных зонах» и вообще с заболевшими COVID-19 – это не инфекционные врачи, они были вынуждены сменить свою основную специализацию. В итоге врачи были вынуждены отложить плановое лечение своих пациентов и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Это большая нагрузка как на врачей, так и на тех, кто страдает другими недугами».

    Локдауны оказались тяжелым испытанием и для детей, особенно для дошкольников – лишенные общения со сверстниками, они тормозятся в эмоциональном развитии, рассказал завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса. «Постоянно поступают вопросы от педагогов о том, как компенсировать такие сложности в развитии», – сообщил он. 

    В то же время дети в возрасте одного года – трех лет выиграли от более тесного общения с родителями, которые подолгу оставались дома, 

    более активное общение способствовало развитию речи у малышей, пояснил ученый.

    Спрос на профессиональную психологическую помощь в целом растет, однако многие россияне столкнулись с тем, что им оказывают псевдоуслуги, сказал Зинченко. «Когда более семи миллионов человек вдруг стали предлагать эту помощь, оказалось, что людей с опытом и образованием на порядок меньше. Поэтому отдельный вопрос: каким образом обеспечить должный уровень оказания психологической помощи?» – спрашивает Зинченко.

    В Сети множество инстаграм-звезд быстро переквалифицировались из «тревел-блогеров» в психологов, хотя у них нет соответствующей квалификации, возмущается по этому поводу Беребин. «В интернете возник громадный объем предложений: за несколько месяцев обещают выучить кого угодно на психотерапевта. В итоге самозваные психологи совершенно легально получают диплом государственного образца, который юридически безупречен. Некоторые вузы подрабатывают на этом спросе, причем явно ведут себя нечестно, а учеба проводится халтурно», – указал специалист.

    Решением многих упомянутых проблем должны стать новые правовые нормы для работы психологов, надеется Зинченко. Он сообщил, что непосредственно перед круглым столом встречался с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, и она решила создать группу по продвижению закона о психологической помощи. «Это очень важный документ, который позволит систематизировать все обилие предложений о психологической помощи», – подчеркнул декан психфака МГУ.

    Надо разобраться с кодификацией работы гражданских психологов, согласился Беребин. Он напомнил, что президент Владимир Путин на встрече с волонтерами акции «Мы вместе» этой весной предложил подумать о лицензировании определенных психологических услуг – поскольку, по словам Путина, все больше людей обращаются за такой помощью.

    «Пандемия – это, конечно, стресс, но когда-то наши родители переживали войны. И эти вещи несопоставимы», – указал Тхостов, добавив, что все последствия пандемии еще только предстоит переосмыслить после того, как ее острая фаза наконец закончится. Последствия могут быть оценены только спустя годы, вторит ему Ениколопов: «Вспомните, как сто лет назад в мире бушевала «испанка». Тогда казалось: пережили эпидемию, и ладно. А если восстанавливать исторический ряд, выяснится, что одним из последствий «испанки» стала всеобщая фашизация Западной Европы».

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