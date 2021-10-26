Психолог сравнил коронавирус с чернобыльской аварией

«Многие не верят в угрозу коронавируса, потому что не могут подержать его в руках. Такое же явление наблюдалась после аварии на Чернобыльской АЭС, когда не были видны первые последствия радиации», – рассказал кандидат психологических наук Сергей Ениколопов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД, посвященного воздействию пандемии на психологическое состояние общества.

«В апреле 1986 года люди отказывались верить в серьезность произошедшего только из-за того, что «не видели следов радиации». Неверие в опасность коронавирусной инфекции объясняется схожим образом – угроза невидима и неосязаема. Показательно, что все СМИ соревновались в визуализации вируса, и у всех выходила разная картинка, то он квадратный, то круглый, овальный», – отметил – руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов.

С одной стороны, в обществе наблюдается скептическое отношение к угрозе, которой как бы нет. С другой стороны, в отношении людей к той же угрозе проявляются элементы магического мышления, отметил Ениколопов.

«Вера в чудо подпитывает нашу надежду на изобретение вакцины и чудо-таблеток. У светских людей магическое мышление проявляется сильнее, чем у религиозных. В религиозных учениях есть четкая договоренность, что следует считать чудом, в нерелигиозной среде чудом может оказаться что угодно», – говорит психолог.

Глава отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья также указал на то, что за время пандемии практически у всех людей «выросла психопатологическая симптоматика», поэтому некоторые жалобы пациентов на физические недомогания, «не имеют реальных корней».

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«Эти люди повышают нагрузки на поликлиники. Врач общего профиля не готов работать с психосоматическими пациентами, не знает, что их нужно отправлять к психологам и психиатрам», – пояснил кандидат психологических наук.

Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий».

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