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4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Богатым россиянам закрыли дорогу в налоговый рай

В 2019 году на Кипр было выведено более 1,9 трлн рублей Артем Геодакян/ТАСС
Россия впервые заявила о выходе из соглашения о двойном налогообложении. Под удар попал наиболее популярный у российских бизнесменов офшорный рай – Кипр. Этим решением Москва сделала еще один важный шаг в борьбе с трансграничными налоговыми уклонистами. Еще более важно, что возвращенные в Россию деньги получат те россияне, которые нуждаются в них больше всего. Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...
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В американском эталоне демократии проступил изъян

Игорь Караулов, поэт, публицист
Если демократические ценности в США девальвируются, то какие ценности будет отстаивать существующая американская экономическая и военная машина? Допустим, она перестанет принуждать мир к демократии. Остается выяснить, к чему именно она будет нас принуждать. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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    «Армата» избавилась от проблем со зрением

    Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения    4 августа 2020, 11:00
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин,
    Наталья Макарова

    Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым?

    Глава Минпромторга Денис Мантуров в понедельник объявил, что отечественная промышленность решила все вопросы с тепловизорами и двигателями танка Т-14 «Армата». Сейчас «двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании», цитирует министра ТАСС. Что касается тепловизоров, подтвердил Мантуров, то «у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится «Швабе». Он добавил, что испытания «Арматы» идут по графику Минобороны.

    «Основная проблема танка «Армата» заключалась в том, что оборудование, которое стояло на нем первоначально, было дорогим и производилось за пределами России», – напомнил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если говорить о тепловизорах, то как раз матрицы, входящие в их состав, изготавливались за рубежом. Затем была поставлена задача перевести нашу технику на отечественные комплектующие. С этим мы успешно справились», – подчеркнул собеседник.

    Эксперты напоминают, что есть ближний и дальний инфракрасный диапазоны, в которых и работают инфракрасные (или тепловизионные) прицелы танков.

    «В советское время на дальний спектр обращали мало внимания и в итоге отстали от «западников», в частности, от Франции», – сетует член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, полковник запаса Виктор Мураховский. Между тем при приеме инфракрасного излучения именно в дальнем диапазоне резко повышается дальность обнаружения цели, четче виден тепловой контраст объекта.

    «Для работы в дальнем диапазоне нужны матрицы на специальных соединениях, например, кадмий – ртуть – теллур (КРТ), – пояснил газете ВЗГЛЯД Мураховский.

    – Но у нас до недавнего времени собственного производства матриц КРТ не было вообще,

    – мы закупали их у французов и потом на Вологодском оптико-механическом заводе собирали на их основе тепловизоры. Сейчас же, благодаря разработкам специализированных НИИ и НПО, освоено собственное опытное производство матриц на КРТ-пленках».

    Как пояснил Мураховский, пока изготовление матриц на КРТ-пленках налажено в рамках опытного производства. Того, что уже выпущено, и тех матриц, что появятся в ближайшие годы, хватит для оснащения «Арматы» инфракрасными прицелами. «Но в дальнейшем, разумеется, производство таких матриц надо будет превращать в серийное», – надеется Мураховский.

    Напомним, после 2014 года связи между ВПК России и Франции постепенно были разорваны. Французские компании перестали поставлять в нашу страну матричные фотоприемные устройства для тепловизионных камер, создав тем самым угрозу для оснащения бронетехники современными прицелами.

    В частности, речь идет о тепловизионных камерах Catherine FC производства Thales Group (владеет 50% акций группы компаний Sofradir), которые россияне сначала закупали напрямую, а потом по лицензии собирали на Вологодском оптико-механическом заводе.

    Однако два года назад специалисты Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН сообщили о разработке собственных фотоприемных устройств. Эти и другие отечественные находки, часть из которых, разумеется, попала со временем в закрытый реестр, в итоге позволили добиться полного импортозамещения в области инфракрасных (ИК) прицелов и систем ориентирования.

    Вице-премьер Юрий Борисов тогда объявил, что в России создан тепловизионный канал ТПК-К, который сможет полностью заменить тепловизоры для бронетанковой техники, закупавшиеся ранее во Франции. Замену, по его словам, начал выпускать Красногорский оптический завод (завод имени Зверева). Как и оптический завод в Вологде, он принадлежит концерну «Швабе» (Ростех).

    Кстати, Красногорский завод сумел создать аналоги и для других видов отечественного вооружения. Взамен фотоприемника французского производства, необходимого для обзорно-прицельной системы (ОПС) вертолета Ми-28, разработана система ОПС-28. Кроме того, для экипировки «Ратник» концерн создал новый легкий тепловизионный ночной прицел.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Т-14 – единственный в мире танк полностью третьего послевоенного поколения. Он может вести бой в непосредственном соприкосновении с противником, а также поддерживать наступление мотострелковых подразделений. «Армата» эффективен как для разрушения фортификационных сооружений, так и для поражения живой силы противника на открытой местности и в укрытиях. В конце прошлого года завершились предварительные испытания танка.

    Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал, что наша страна готова продвигать танк «Армата» также в экспортном варианте.


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