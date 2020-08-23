Взгляд
23 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
Разделы

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
Перейти в раздел…

Арестован шпион, который любил Россию

За свои данные о США Питер Деббинс получал от агентов ГРУ коньяк The Institute of World Politics/<br>YouTube
В США по обвинению в шпионаже на Россию арестован бывший офицер армейского спецназа Питер Деббинс. По данным американской контрразведки, он в течение почти 15 лет предоставлял информацию агентам ГРУ. Причем сотрудничал с Москвой Деббинс из любви к России и обижался, когда ему предлагали деньги за секреты США. Теперь американцу грозит пожизненное заключение. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

В Белоруссии ожил перестроечный евровирус

Игорь Караулов, поэт, публицист
Главный вопрос тут вот какой: можем ли мы стать европейцами сами по себе или всегда будем вынуждены догонять, копировать или действовать под руководством каких-то истинных европейцев. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Режим КТО введен в селе Троицкое в Ингушетии
    Белорусская оппозиция не выбрала нового кандидата в президенты республики Зеленский представил себя на месте Лукашенко Сестра Трампа назвала его жестоким и беспринципным Тауэрский мост в Лондоне сломался при разведении
    В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании Сторонники Навального затравили врача из США за поддержку медиков в Омске Пушков оценил предвыборные обещания Байдена Пашаев оценил результаты экспертизы подушки безопасности внедорожника Ефремова
    Пушков обратил внимание на изменение риторики Лукашенко Лукашенко приказал военным реагировать на нарушение границ без предупреждения Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2020» Ученые назвали защищающий от рака печени напиток

    приказ армии


    Лукашенко назвал свое самое серьезное решение за 25 лет

    Вальтице и Леднице


    Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после Второй мировой земли

    опасная ситуация


    В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр мира


    Герман Садулаев: Россия должна не потерять Монголию

    цветная революция


    Валерий Коровин: Методички для майданов надо начинать с философии

    Поставки из США


    Тимур Шерзад: СССР выстоял бы и без ленд-лиза

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

    Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга»    23 августа 2020, 09:10
    Фото: mil.ru
    Текст: Виктор Сокирко

    В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России?

    Общая численность российского военного контингента в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России, оснащенном сверхдлинноволновой радиостанцией «Антей», близ города Вилейка в Минской области, а также на радиотехническом узле «Барановичи», где размещена РЛС «Волга» дециметрового диапазона, входящая в систему предупреждения о ракетном нападении.

    Теоретически могла быть и третья авиабаза в составе смешанного авиаполка в Барановичах, на ее размещении настаивал еще в 2015 году российский президент Владимир Путин. Сперва Лукашенко вроде как соглашался, потом отказывался, наконец, в апреле 2016 года в белорусском МИД заявили, что данный вопрос окончательно закрыт. Четыре российских Су-27СМ, которые некоторое время находились на дежурстве в Барановичах, вернулись в места постоянной дислокации.

    Присутствие российских военнослужащих, узла связи и радиолокационной станции определено межправительственным соглашением, заключенным Москвой и Минском сроком на 25 лет. Оно истекает 7 июня 2021 года, а в случае желания одной из сторон разорвать его или отказаться от продления, инициатор обязан уведомить об этом не менее чем за один год.

    По идее, соглашение должны были продлить еще 6 июня. Официального сообщения по этому поводу не было, известно лишь, что белорусское министерство обороны отправило российским коллегам некое письменное решение по этому вопросу. Суть его не разглашается, но и выгонять россиян Минск вроде как не собирается.

    Президент Лукашенко на недавнем совещании заявил: «Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там – 90% – работают наши люди, получают соответствующую заработную плату».

    «Соглашения по российским военным объектам в Белоруссии абсолютно точно не являются игрой в одни ворота, – говорит политолог Александр Зимовский. – Белоруссия получила не только безвозмездный доступ к военно-космическим данным и радиотехническим данным оборонно-стратегического значения, но и права на переход объектов в собственность республики, если Россия прекратит их эксплуатацию. Не надо забывать, что Белоруссия на основе этих соглашений четверть века не платила за использование российских полигонов для комплексного обучения своих войск ПВО, вплоть до боевых стрельб. Кроме того, все пункты управления национальной белорусской системой ПВО Россия оснащала и переоснащала даром. Здесь можно вспомнить и бесплатную передачу двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400. Собственно, потому документы и называются соглашениями, что носят взаимовыгодный характер».

    Стоит заметить, что РЛС «Волга» является единственным источником информации о ракетно-космической обстановке, которую белорусы получают в реальном времени.

    Кстати, о времени. Все радионавигационные станции Белоруссии, все местное телерадиовещание, местные средства эксплуатации национального диапазона радиочастот и оборудование, использующее систему ГЛОНАСС в республике, завязаны на информацию от государственной системы единого времени и эталонных частот РФ, которая использует 43-й узел связи ВМФ России.

    Вся белорусская авиация использует текущие радионавигационные данные, верифицируемые на основе работы объекта в Вилейке.

    Пять российских мобильных трехкоординатных радиолокационных станций дециметрового диапазона «Противник-ГЕ» для республики полноценной заменой не станут – не тот уровень.

    В чем ценность этих объектов для России

    РЛС «Волга» была поставлена на боевое дежурство в октябре 2003 года и входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении.

    43-й узел связи ВМФ обеспечивает связь Главного штаба ВМФ РФ с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов еще с советских времен.

    Две достаточно важные компоненты российской обороноспособности – «дальнобойная» связь и средства предупреждения о ракетном нападении, как без них обойтись? Но чем заменить – найдется.

    РЛС в Барановичах является важным элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, но не основным и не единственным. Отсутствие «Волги» в Белоруссии компенсируют РЛС типа «Воронеж», которые развернуты в Калиниградской (поселок Пионерский) и Ленинградской областях (Лехтуси под Санкт-Петербургом). Аналогичные станции на западном направлении стоят в Оленегорске (Кольский полуостров), Севастополе и Армавире. Их потенциал позволяет обнаруживать в полете баллистические и крылатые ракеты, а также космические объекты на расстоянии в несколько тысяч километров.

    Их совокупная зона покрытия способна полностью компенсировать отсутствие РЛС в Белоруссии.

    Возможная утрата 43-го узла связи ВМФ серьезно не повлияет и на обороноспособность российского флота. Он также является хоть и важным, но не единственным и не уникальным звеном в системе управления подводными силами России. В районе Новгорода и Краснодара находятся аналогичные радиостанции проекта «Антей», способные переключить на себя функции поддержания связи с АПЛ. В Главном штабе ВМФ России к подобной ситуации готовы и не считают ее критичной.

    В большей степени потеряет сама Белоруссия.

    Любой опыт – это опыт. Россия уже теряла или сама отказывалась от РЛС и прочих военных объектов на территории стран, бывших некогда союзными республиками. Как, например, это было с радиолокационной станцией в латвийском Скрунде, которую заменила именно РЛС в Барановичах. Или с РЛС в украинском Мукачево, потерю которой начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск ВКС РФ полковник Виктор Тимошенко еще в 2015 году оценил как незначительную. «У нас есть с чем работать по перекрытию», – подчеркнул он.

    После закрытия в 2012 году РЛС в Азербайджане (Габала) в июле того же года заступила на боевое дежурство станция нового поколения «Воронеж» под Армавиром, полностью заменив габалинскую. Из последних отказов России – узел «Балхаш» с РЛС «Днепр» в Казахстане, вместо нее введена в строй новая радиолокационная станция «Воронеж-М» под Орском.

    В общем, военную технику, даже такую серьезную как РЛС, заменить не так уж и сложно. Другое дело – возможный разрыв отношений между двумя армиями.

    Боевое братство крепло в том числе и на совместных крупномасштабных российско-белорусских военных учениях. Первыми из них можно считать «Щит Союза», прошедшие на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области в 2006 году. С 2009 года такие совместные учения проводятся раз в два года как на территории Белоруссии, так и в России. Последние из них, известные как «Запад-2017», были проведены на территории обеих стран.

    А количество совместных тренировок разного вида превышает сотню в год.

    Зенитно-ракетные подразделения Вооруженных сил РБ, например, регулярно проводят стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области, артиллеристы – на Гороховецком полигоне в Нижегородской области. Представители двух военных разведок – белорусского ГРУ и российского Главного управления Генштаба (тоже больше известном как ГРУ), часто бывают в «гостях» друг у друга. Сотрудничество этих двух структур в том числе по обмену опытом никогда не прекращалось.

    Именно это будет самой большой утратой для России – потерять дружественную и союзную армию, которая к тому же превосходно обучена и была готова воевать с российскими коллегами в одном окопе.

    Известно, что у всякой монеты, равно как и у медали, есть аверс и реверс. У возможного ухода Минска на «европейские рельсы» он тоже есть –принципиально новые отношения со странами Североатлантического альянса, в первую очередь с США. НАТО в Белоруссии – это минус как минимум 900 километров для гиперзвука российской безопасности.

    Войдет альянс со всеми своими военными наворотами в Белорусси, можно выкатывать пушки в чисто поле, чтобы «проутюжить» Смоленск, зацепить Санкт-Петербург и заодно Москву.

    Но здесь нужно брать в расчет и временной фактор. Если у Белоруссии резко изменятся политические ориентиры, стране гарантирован обширный коллапс. В ближайшие 20-30 лет туда вряд ли удастся ввести некие иностранные военные силы, которые могли бы использовать территорию республики для агрессии в отношении России.

    Белоруссию придется не только перевооружать и поднимать экономически.  Придется вбить в сознание белорусов и их армии образ нового врага. Это очень далекая перспектива, и не факт, что осуществимая в принципе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •