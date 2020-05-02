Переболевшие рассказали, как им удалось победить коронавирус

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2 мая, суббота  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Россия в День Победы выйдет петь на балконы

«Бессмертный полк» в этом году пройдет чуть ли не во фронтовых условияхФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Эта акция станет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему «генетическому культурному коду» – противостоять любой угрозе всем миром. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...

Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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              Переболевшие рассказали, как им удалось победить коронавирус

              Пережившие коронавирус рассказывают, что их жизнь висела на волоске   2 мая 2020, 14:50
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              «Многие недооценивают опасность коронавируса. Люди, даже когда им напрямую говоришь о том, что я сама пережила, все равно до конца не верят. Но я была свидетельницей двух смертей от коронавируса». Избавившиеся от коронавируса пациенты рассказали газете ВЗГЛЯД об опыте болезни и выздоровления - и дали советы тем, кто хочет избежать заражения.

              В России за сутки подтвердили более девяти с половиной тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. Цифра выглядит тревожной, поскольку еще накануне число новых случаев не дотягивало и до восьми тысяч. Всего в стране зарегистрировано более 124 тысяч вирус-положительных. Впрочем, отчасти рост тревожной статистики можно объяснить тем, что растет и количество тестов, которые сдают россияне – сдают как по инициативе властей, так и по собственному желанию.

              Несколько россиян из числа тех, кого задел COVID-19 и кто уже идет на поправку, рассказали в интервью газете ВЗГЛЯД о своем личном опыте.

              Бухгалтер из Нижнего Новгорода Ирина Талашкевич (54 года) признается, что еще месяц назад не особо верила в угрозу заражения.

              «Всегда кажется – даже если вирус где-то есть, то это случится не с нами. У меня все начиналось как банальная простуда. Небольшая температура появилась, других сильных симптомов не было. Хорошо, что я вовремя обратилась за помощью, и, когда тест на вирус дал положительный результат, то это, конечно, сильно испугало», – рассказывает женщина. «Я так и не знаю, собственно, где могла заразиться. Но то, что я прошла курс лечения дома, и все обошлось довольно легко – это благодаря тому, что я всерьез отнеслась к своему недомоганию и сразу обратилась к врачам», – уверена Ирина.

              Вера Зверева (53 года) также работает бухгалтером, но уже в Йошкар-Оле. На ее страничке «ВКонтакте» остались сделанные еще в марте предположения о том, что коронавирус – это некое символическое аутоиммунное заболевание нашей планеты. Такие рассуждения тогда были в моде: землянам напомнили о необходимости остановиться, отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями, а также позволить очиститься «нашим любимым туристическим местам», вроде Венеции. Последний раз Вера заходила на свою страницу 3 апреля. 4-го ее увезли в больницу.

              «Я попала в больницу с температурой под сорок. Когда начали лечение в стационаре, ставили капельницы, температура на время падала, но потом снова подскакивала до сорока. Так продолжалось две недели.

              14 дней я провела в реанимации, меня подключили к аппарату ИВЛ. Боролась за свою жизнь»,

              – вспоминает теперь Вера. А ведь начиналось, по ее словам, все сравнительно безобидно. «В первый день болезни температура была 37,5. Из лекарств принимала только парацетамол. Но температура росла, и сразу появилась мысль про коронавирус. Стало, конечно, не по себе. Могу посоветовать всем при первых симптомах болезни не ждать, а сразу обращаться к врачам. Пока сказать, что я полностью восстановилась, не могу. Это долгий путь. До сих пор у меня большая слабость, не прошло поражение легких, предстоит длительное лечение. Очень хочется жить, дышать и радоваться жизни», – признается женщина.

              «Это чудо, что я после такого тяжелого состояния возвращаюсь к жизни, мне повезло оказаться в заботливых руках. Да и близкие меня все время поддерживали, говорили: держись. Постоянно около меня находились медработники, оказывали мне помощь, я очень им благодарна Медикам, конечно, сейчас очень тяжело. Работают не покладая рук, все силы отдают больным», – подчеркивает Вера.

              Пенсионеры из Череповца Зинаида Васильевна и Александр Васильевич Зеленцовы также оказались среди тех, кто победил COVID-19, несмотря на серьезный возраст. Сейчас они уже дома и чувствуют себя хорошо.

              «Мне 73 года, никогда до этого не лежала в больнице, под капельницами. До болезни я даже посмеивалась. Не верила, конечно, что заболею. Но вот так вышло... Моему мужу недавно сделали операцию на сердце. Положили в госпиталь в Питере, его потом закрыли на карантин по коронавирусу, – рассказывает теперь Зинаида Васильевна. – После выписки муж пожаловался на жар. Померила ему температуру – 38,5, подскочило давление, тахикардия».

              Тогда супруги вызвали скорую. «Спасибо врачам, сразу отвезли в инфекционную, сразу сделали пробу на вирус – оказалась положительной, – и перевели в моногоспиталь. Меня тоже взяли на контроль, а потом и у меня проба оказалась положительной. Положили в одну палату с мужем – так было легче переживать, все-таки рядом. Ему пришлось тяжелее, его три раза подключали к ИВЛ. Спасибо нашему врачу Юрию Николаевичу Попову, доктору от Бога, спасибо медбрату Саше и девочкам-медсестрам. Я пролежала в больнице две недели, муж – 18 дней».

              Все это время родные поддерживали Зеленцовых – телефоны в палате разрывались от звонков, добавляет женщина. «Но, конечно, тяжело. Особенно если знать, что в моногоспитале находятся и маленькие дети – лет трех, по-моему. Если о себе не думаешь  – мы допустим, уже пожили, – то тяжело думать о детях, о внуках. Не хочется их «подставлять» – чтобы им не пришлось за нами ухаживать», – сказала Зеленцова.

              После выписки, по ее словам, соседи по дому проявили себя по-человечески – не шарахались, справлялись о самочувствии. «Думаю, что все еще наладится в будущем – хотя все и не будет таким, как раньше. Но нужно себя беречь, и не подвергать опасности других – не буди лихо, пока тихо», – подытожила пенсионерка.

              Исповеди о личном опыте поединка с болезнью несложно найти и в Facebook. Сарра Нежельская, генеральный директор в Благотворительном фонде «Помоги.Орг», живет в ближнем Подмосковье. Она признается друзьям:

              «Я потихоньку выздоравливаю, анализы становятся лучше с каждым днем. Еще слабость, еще, бывает, болит голова и кашель – поэтому не разрешают разговаривать, чтобы не провоцировать его, еще есть слабенькие ночные лихорадки и иногда опять начитают болеть мышцы. Но, в целом, это ничего, по сравнению с той черной страшной ямой, в которой я была. Хуже ничего в моей жизни не было. Если честно, я не думала, что выживу – так было плохо», – пишет Нежельская.

              «Я молюсь за всех болеющих, очень прошу, чтобы вирус ушел. И я очень переживаю за майские праздники: пропагандисты рассказали людям, что это обычный грипп. Это нифига не грипп. Даже близко», – подчеркивает она, сопровождая пост селфи из больничной палаты.

              На ваш взгляд

               
              Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?


              Обсуждение: 13 комментариев

              Тем временем и врачи, и власти напоминают, что опасность для россиян еще отнюдь не миновала, ослаблять бдительность еще рано. «Рост заболеваемости сохраняется, тяжелых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует, – заявил РИА Новости  главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. – Молодые стали болеть больше, поэтому для них еще опаснее собираться большими группами – все эти шашлыки, компании, массовые гуляния. Поэтому я призываю всех серьезно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками».

              «Многие недооценивают опасность коронавируса. Люди, даже когда им напрямую говоришь о том, что я сама пережила, все равно до конца не верят. Но я была свидетельницей двух смертей от коронавируса. Очень тяжело это. Страшно, когда сама борешься за жизнь и при этом видишь, что все может закончиться в любой момент», – добавляет в интервью газете ВЗГЛЯД Вера Зверева.

              «Сейчас всем близким, всем знакомым, а по моей работе у меня большой круг общения, я говорю: берегите себя. Видя, как страдают люди, учитывая свой опыт, как мне было тяжело, хочу сказать: соблюдайте меры предосторожности, оставайтесь дома, никуда не выходите. В магазин ходите как можно реже. Если вышли: максимально предохраняйтесь, надевайте маски, перчатки, используйте антисептики, – призывает бывший пациент. – Защитите себя, своих близких и будьте здоровы».

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