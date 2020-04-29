Коронавирус поставил большие города в невыгодное положение

Владимир Путин во вторник дал поручение правительству подготовить критерии для выхода из введенного в связи с коронавирусом режима ограничений. Основным показателем, очевидно, станет снижение числа случаев COVID-19 в регионе. А первыми снять все ограничительные меры смогут небольшие населенные пункты. Такое мнение высказали эксперты, выступившие на посвященном выходу из самоизоляции круглом столе.

«Мы приближаемся в Москве к плато распространения коронавируса. Однако какие-то объективные суждения мы сможем вынести после праздников, точнее – после 12 мая. Практика показывает, что ослабление режима самоизоляции может сказаться на росте числа новых случаев COVID-19». Такое мнение высказал в среду главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик Николай Брико.

С выступления Брико, одного из ведущих российских специалистов по инфекционным болезням, началась конференция на тему «От самоизоляции – к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения», которую провел в среду в режиме онлайн Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Поводом для обсуждения стало обращение президента, прозвучавшее во вторник в ходе встречи главы государства с руководителями регионов. Напомним, президент констатировал: распространение COVID-19 в России удалось затормозить. При этом он отметил, что пик распространения инфекции не пройден, а когда он будет преодолен в целом по стране, ситуация в отдельных регионах может оставаться напряженной. «Угроза не исчезнет везде и сразу, – напомнил президент. – А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо».

«Режим нерабочих дней, продленный по решению президента, по-прежнему подразумевает жесткое соблюдение самоизоляции», – заметила модератор конференции, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

За последние сутки в России выявлен 5841 случай заражения вирусом в 82 регионах. Всего зарегистрировано 99 399 случаев во всех 85 регионах. При этом, к примеру, Московская область уже вышла на плато по количеству новых заражений вирусом.

«На первый взгляд эпидемическая ситуация в стране продолжает развиваться, – прокомментировал данные Минздрава Брико. – Но своевременно принятые изоляционные меры доказали свою эффективность. Россия начала действовать еще в январе, когда даже в Китае не фиксировался всплеск числа вирус-положительных случаев».

По итогам прошедших месяцев можно констатировать: распространение вируса стало не эксплозивным, то есть не носило «взрывного» характера, подчеркнул эпидемиолог, удалось сгладить кривую роста случаев. Ученый отметил: «Тенденция все-таки ведет к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни».

Брико напомнил слова Путина о том, как «важно закрепить успехи». «Это возможно лишь при соблюдении всех мер по самоизоляции и дистанцированию. В тех странах, которые уже начали снимать ограничения, открываются предприятия, но социальное дистанцирование строго соблюдается», – отметил академик.

«Накануне президент говорил о выходе из эпидемической ситуации, о налаживании нормальной экономической жизни», – добавила Соколова и задала вопрос участникам: какими могут быть критерии того, что все опять нормально? Критерий для ослабления правил самоизоляции простой – больше или меньше народу заболевает, ответил заведующий лабораторией иммунологии и вирусологии Санкт-Петербургского НИИ имени Пастера Александр Семенов.

«Отмена будет поэтапной, – предполагает эксперт. – Есть определенные индикаторы, за которыми каждый регион будет следить самостоятельно, в зависимости от конкретных возможностей локальной сети здравоохранения, от того, как эта сеть будет «переваривать» ситуацию. Откатились по заболеваемости – пошли первые послабления. Посмотрели, что происходит. Если вновь возник рост, можно вернуться на предыдущий рубеж. Этот процесс очень гибкий». Постепенное снятие ограничений, с градацией по регионам – это общемировой подход, отметил вирусолог.

Тем временем признаки возвращения к обычной жизни демонстрируют и страны Западной Европы, проходившие через пандемию тяжелее, чем Россия, напомнил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Ключевым фактором, помимо количества вирус-положительных случаев и заполненности медучреждений, является плотность населения, отметил он. «В Испании все автономные сообщества разделены на две группы. Это менее населенные, где ограничительные меры снимут раньше. И густонаселенные, как, например, Каталония и центральные районы, включая Мадрид».

Эксперт уверен – по такому же пути пойдет и Россия. Собственно, этот гибкий подход наша страна демонстрировала с самого начала, о чем накануне напомнил президент на совещании с главами регионов: «Не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации».

Исходя из этого принципа и из общемирового опыта, можно предположить – последним субъектом Федерации, где снимут ограничения, будет Москва, ведь именно столица дала наибольшее число случаев COVID-19, полагает Кузнецов. «Ситуация показывает, что жить в провинции социально выгоднее, чем в крупном городе-миллионнике, на территории с большой урбанизацией», – полагает эксперт.

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С другой стороны, столица и «бюджетно обеспеченные регионы», такие как Ханты-Мансийский округ или Башкирия, смогли позволить себе строительство новых медицинских объектов, отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «В большинстве областей, краев и республик обошлись перепрофилированием уже существующих учреждений, вплоть до роддомов», – добавила она. Но, справедливости ради, за время пандемии регионы наладили взаимопомощь – если уровень распространения COVID-19 превышает возможности местных медиков, то соседи готовы принять пациентов. «Такие примеры помощи мы видели в Брянской области и в том же ХМАО», – сказала Кислицына.

Не только регионы, но и отдельные отрасли экономики будут выходить с разной скоростью из коронакризиса, отметил Кузнецов. «Понятно, что предприятия полного цикла и вахтовики работают практически в прежнем режиме, даже при возникновении очагов инфекции, что мы наблюдали, например, в Якутии», – добавил эксперт ЭИСИ. С другой стороны, очевидно, что не лучшие времена переживает сфера обслуживания – от ресторанов до кинотеатров.

Власть делает все возможное для помощи наиболее пострадавшим отраслям, но очевидно, что далеко не весь малый и средний бизнес переживет коронакризис, отметил председатель совета директоров коммуникационного агентства КРОС Сергей Зверев.

На ваш взгляд Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса? Надо отменить полностью

Можно ослаблять постепенно

Оставить все как есть

Надо ужесточить меры



«Впрочем, в определенном смысле нам будет легче выходить из кризиса, – заметил эксперт. – Экономика России базируется на крупных корпорациях. Доля малого бизнеса у нас – всего 20%, при том, что в Китае, например, 60%». По мнению Зверева, крупный бизнес легче выводить из коллапса, чем мелкий: «Следовательно, надо ожидать, что и падение у нас будет не столь ощутимым».

Впрочем, признали эксперты, восстановление экономики – это пока вопрос второго плана. Как подчеркнул накануне и сам президент, сейчас главное – спасение жизни россиян. «Сейчас будет стоять другая непростая задача, – подчеркнул в этой связи Зверев. – Важно объяснить населению: маленький шаг по снятию ограничений может потом сопровождаться шагами назад, потому что мы боремся в первую очередь за человеческие жизни».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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