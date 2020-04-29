Коронавирус поставил большие города в невыгодное положение

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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 00:18  |  vz.ru
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Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

Тысячи самолетов оказались прикованы к землеФото: OLIVER LANG/EPA/ТАСС
Коллапс мировой гражданской авиации чреват гораздо большими последствиями, чем просто временная остановка полетов. Даже если представить, что все ограничения будут отменены в одночасье, в воздух поднимутся далеко не все самолеты – на земле их сейчас подстерегает множество непредвиденных неприятностей. О чем идет речь и почему снова поднять авиацию в воздух будет крайне сложно? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
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Мы у подножия страшной горы?

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Мы первыми в России провели своим сотрудникам массовый тест на антитела. Результат нас потряс. 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов. Это десять процентов. Подробности...
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Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз

Захар Прилепин, писатель
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Обсуждение: 18 комментариев
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

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          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

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              Маленькие города будут быстрее выходить из режима связанных с коронавирусом ограничений   29 апреля 2020, 23:15
              Фото: Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Владимир Путин во вторник дал поручение правительству подготовить критерии для выхода из введенного в связи с коронавирусом режима ограничений. Основным показателем, очевидно, станет снижение числа случаев COVID-19 в регионе. А первыми снять все ограничительные меры смогут небольшие населенные пункты. Такое мнение высказали эксперты, выступившие на посвященном выходу из самоизоляции круглом столе.

              «Мы приближаемся в Москве к плато распространения коронавируса. Однако какие-то объективные суждения мы сможем вынести после праздников, точнее – после 12 мая. Практика показывает, что ослабление режима самоизоляции может сказаться на росте числа новых случаев COVID-19». Такое мнение высказал в среду главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик Николай Брико.

              С выступления Брико, одного из ведущих российских специалистов по инфекционным болезням, началась конференция на тему «От самоизоляции – к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения», которую провел в среду в режиме онлайн Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

              Поводом для обсуждения стало обращение президента, прозвучавшее во вторник в ходе встречи главы государства с руководителями регионов. Напомним, президент констатировал: распространение COVID-19 в России удалось затормозить. При этом он отметил, что пик распространения инфекции не пройден, а когда он будет преодолен в целом по стране, ситуация в отдельных регионах может оставаться напряженной. «Угроза не исчезнет везде и сразу, – напомнил президент. – А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо».

              «Режим нерабочих дней, продленный по решению президента, по-прежнему подразумевает жесткое соблюдение самоизоляции», – заметила модератор конференции, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

              За последние сутки в России выявлен 5841 случай заражения вирусом в 82 регионах. Всего зарегистрировано 99 399 случаев во всех 85 регионах. При этом, к примеру, Московская область уже вышла на плато по количеству новых заражений вирусом.

              «На первый взгляд эпидемическая ситуация в стране продолжает развиваться, – прокомментировал данные Минздрава Брико. – Но своевременно принятые изоляционные меры доказали свою эффективность. Россия начала действовать еще в январе, когда даже в Китае не фиксировался всплеск числа вирус-положительных случаев».

              По итогам прошедших месяцев можно констатировать: распространение вируса стало не эксплозивным, то есть не носило «взрывного» характера, подчеркнул эпидемиолог, удалось сгладить кривую роста случаев. Ученый отметил: «Тенденция все-таки ведет к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни».

              Брико напомнил слова Путина о том, как «важно закрепить успехи». «Это возможно лишь при соблюдении всех мер по самоизоляции и дистанцированию. В тех странах, которые уже начали снимать ограничения, открываются предприятия, но социальное дистанцирование строго соблюдается», – отметил академик.

              «Накануне президент говорил о выходе из эпидемической ситуации, о налаживании нормальной экономической жизни», – добавила Соколова и задала вопрос участникам: какими могут быть критерии того, что все опять нормально? Критерий для ослабления правил самоизоляции простой – больше или меньше народу заболевает, ответил заведующий лабораторией иммунологии и вирусологии Санкт-Петербургского НИИ имени Пастера Александр Семенов.

              «Отмена будет поэтапной, – предполагает эксперт. – Есть определенные индикаторы, за которыми каждый регион будет следить самостоятельно, в зависимости от конкретных возможностей локальной сети здравоохранения, от того, как эта сеть будет «переваривать» ситуацию. Откатились по заболеваемости – пошли первые послабления. Посмотрели, что происходит. Если вновь возник рост, можно вернуться на предыдущий рубеж. Этот процесс очень гибкий». Постепенное снятие ограничений, с градацией по регионам – это общемировой подход, отметил вирусолог.

              Тем временем признаки возвращения к обычной жизни демонстрируют и страны Западной Европы, проходившие через пандемию тяжелее, чем Россия, напомнил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Ключевым фактором, помимо количества вирус-положительных случаев и заполненности медучреждений, является плотность населения, отметил он. «В Испании все автономные сообщества разделены на две группы. Это менее населенные, где ограничительные меры снимут раньше. И густонаселенные, как, например, Каталония и центральные районы, включая Мадрид».

              Эксперт уверен – по такому же пути пойдет и Россия. Собственно, этот гибкий подход наша страна демонстрировала с самого начала, о чем накануне напомнил президент на совещании с главами регионов: «Не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации».

              Исходя из этого принципа и из общемирового опыта, можно предположить – последним субъектом Федерации, где снимут ограничения, будет Москва, ведь именно столица дала наибольшее число случаев COVID-19, полагает Кузнецов. «Ситуация показывает, что жить в провинции социально выгоднее, чем в крупном городе-миллионнике, на территории с большой урбанизацией», – полагает эксперт.

              С другой стороны, столица и «бюджетно обеспеченные регионы», такие как Ханты-Мансийский округ или Башкирия, смогли позволить себе строительство новых медицинских объектов, отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «В большинстве областей, краев и республик обошлись перепрофилированием уже существующих учреждений, вплоть до роддомов», – добавила она. Но, справедливости ради, за время пандемии регионы наладили взаимопомощь – если уровень распространения COVID-19 превышает возможности местных медиков, то соседи готовы принять пациентов. «Такие примеры помощи мы видели в Брянской области и в том же ХМАО», – сказала Кислицына.

              Не только регионы, но и отдельные отрасли экономики будут выходить с разной скоростью из коронакризиса, отметил Кузнецов. «Понятно, что предприятия полного цикла и вахтовики работают практически в прежнем режиме, даже при возникновении очагов инфекции, что мы наблюдали, например, в Якутии», – добавил эксперт ЭИСИ. С другой стороны, очевидно, что не лучшие времена переживает сфера обслуживания – от ресторанов до кинотеатров.

              Власть делает все возможное для помощи наиболее пострадавшим отраслям, но очевидно, что далеко не весь малый и средний бизнес переживет коронакризис, отметил председатель совета директоров коммуникационного агентства КРОС Сергей Зверев.

              На ваш взгляд

               
              Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?




              Обсуждение: 12 комментариев
              «Впрочем, в определенном смысле нам будет легче выходить из кризиса, – заметил эксперт. – Экономика России базируется на крупных корпорациях. Доля малого бизнеса у нас – всего 20%, при том, что в Китае, например, 60%». По мнению Зверева, крупный бизнес легче выводить из коллапса, чем мелкий: «Следовательно, надо ожидать, что и падение у нас будет не столь ощутимым».

              Впрочем, признали эксперты, восстановление экономики – это пока вопрос второго плана. Как подчеркнул накануне и сам президент, сейчас главное – спасение жизни россиян. «Сейчас будет стоять другая непростая задача, – подчеркнул в этой связи Зверев. – Важно объяснить населению: маленький шаг по снятию ограничений может потом сопровождаться шагами назад, потому что мы боремся в первую очередь за человеческие жизни».

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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