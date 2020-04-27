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27 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Каким будет выход России из режима самоизоляции

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Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан. Подробности...
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Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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              Что такое «иммунный паспорт» и нужен ли он?

              		   27 апреля 2020, 14:58
              Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

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              Германия всерьез рассматривает вариант введения в стране «иммунных паспортов». Чили вводит их уже на этой неделе. Суть довольно проста – человек, переболевший коронавирусом, может сдать тест на антитела к нему, и если результат окажется положительным, он получает специальную карту. С ней можно будет игнорировать режим самоизоляции и вернуться к работе. 

              Подобные шаги можно понять – массовые проверки населения на антитела позволят властям быстрее осознать масштаб распространения коронавируса на своей территории, узнать процент переболевших и затем на этом основании принимать какие-то решения об ослаблении или дальнейшем ужесточении мер. Собственно, главная функция «иммунных паспортов» именно в этом. 

              Есть еще «туристический» вариант – к примеру, власти Греции и Турции, из-за пустующих курортов теряющих огромные суммы ежедневно, надеются летом все же хоть как-то вернуть к себе гостей из других стран. И для этого собираются ввести «сертификат здоровья» – документ, подтверждающий, что турист не привезет с собой COVID-19. Задумываются о подобном также власти Испании и Таиланда. 

              Только вот у подобных мер в отношении туристов полно изъянов – ясно, что схема с «иммунными паспортами» здесь не подходит, поскольку в таком случае курорты сразу отсекут огромное число обычных здоровых людей, вирусом не переболевших. Остается надеяться на тест на наличие/отсутствие SARS-CoV-2 в организме. Только вот когда его проводить и кто должен будет это делать? Если страна вылета, то в какой момент – тест за пару дней до вылета не гарантирует, что человек не заразится по пути в аэропорт или в аэропорту, прямо перед полетом проверять тоже проблемно – адекватных экспресс-тестов пока нет, а результат по прилету чреват новыми проблемами, но уже в другом государстве. И как выходить из этой ситуации, неясно.

              Почему ругают «иммунные паспорта»

              Собственно, первыми проблему обозначили специалисты Всемирной организации здравоохранения. В документе, который явно стал реакцией на последние новости о введении, возможном или фактическом, в некоторых странах таких «паспортов», ВОЗ говорит о том, что формулу «антитела = иммунитет к вирусу = невозможность повторного заражения» ни в коем случае нельзя считать за аксиому. 

              Во-первых, утверждают в организации, иммунный ответ организма на вирус обеспечивают не только антитела, то есть протеины-иммуноглобулины. В нем также участвуют и другие клетки – макрофаги, нейтрофилы, дендриты, Т-лимфоциты. 

              «Большинство нынешних исследований действительно показывают, что в крови переболевших коронавирусом есть антитела. Только вот у некоторых из выздоровевших уровень этих антител крайне низок, что может свидетельствовать и о важности других клеток в процессе восстановления», – указывается в сообщении. 

              Здесь у некоторых эпидемиологов возникает вопрос: если в роли антител в борьбе с вирусом есть сомнения, то почему ВОЗ тогда не останавливает медиков всего мира от разработки вакцин? Но дело в том, что вакцина может состоять из множества компонентов, их выбор зависит как раз от понимания того, за счет чего человек выздоровел. Сначала ученым нужно выяснить, как сформировался естественный иммунный ответ, а затем уже решать, нужно ли его имитировать, или же искать другие пути. Собственно, этим сейчас ученые и занимаются.

              Так что выработка антител – это лишь свидетельство иммунного ответа.

              И если медики видят, что в организме выздоровевшего пациента крайне мало нейтрализующих антител, убивающих вирус и не дающих ему проникнуть в клетку, это значит, что в процесс было вовлечено что-то другое. Т-лимфоциты, например.  

              «То, что непосредственно устраняет вирус, это скорее всего цитотоксические Т-клетки, относящиеся к клеточному иммунитету. При этом заболевании складывается впечатление, что решающим в иммунном ответе выступают не антитела, а реакция клеточного иммунитета, как впрочем, происходит и в случае гриппа, и многих других респираторных заболеваний», – говорил в марте известный немецкий вирусолог Кристиан Дростен, работающий непосредственно с больными COVID-19.

              И даже если предположить, что Дростен неправ, и главный драйвер борьбы организма с COVID-19 – это все же антитела, то и здесь есть проблема. Некоторые исследования, например, указывают на то, что чем меньше в крови переболевшего антител, тем менее вероятно, что он получит иммунитет к болезни.

              Поэтому в ВОЗ уверены, что на данном этапе пока рано говорить об имеющих антитела к вирусу как о сформировавших иммунитет. Тесты на антитела сейчас – действительно полезная практика для определения процента переболевших в стране, но вот разрешать таким пациентам, условно, свободно ходить по улицам и обниматься с прохожими, все еще преждевременно. И для этого есть еще одна весомая причина. 

              Сомнения в иммунитете

              «По состоянию на 24 апреля нет ни одного исследования, доказывающего, что наличие в организме антител к SARS-CoV-2 обеспечивает иммунитет к последующей инфекции у людей», – говорится в брифе ВОЗ.

              Короче говоря, основной вопрос даже не в том, возникает у организма при наличии антител иммунитет к вирусу, а в том, обеспечивает ли этот иммунитет защиту от повторного заражения.

              Потому как даже если иммунитет и есть, какой в нем смысл, если он продлится всего месяц-два, после чего человек снова заразится. В таком случае все эти «иммунные паспорта» можно будет сразу выкидывать на мусорку. 

              Исследований на эту тему все еще очень мало. А вопрос действительно очень важный, потому как иммунитет человека к различным бактериям и вирусам может существенно отличаться по длительности. Например, у переболевших оспой он длился пожизненно. 

              Но SARS-CoV-2 – вряд ли схожий случай. Здесь исследователям приходится смотреть прежде всего на его родственников – есть ряд «простудных» коронавирусов, вызывающих насморк, кашель, легкую температуру, например. Ими легко заразиться повторно уже через короткий срок после первого раза. Но есть SARS и MERS, вызвавшие небольшие вспышки в начале нулевых и середине десятых годов, их геном ближе к нынешнему вирусу. Так вот, в случаях с ними повторно инфицированных обнаружено не было. Более того, в образцах крови переболевших SARS в 2002-2003 годах и по состоянию на 2020 год сохранились антитела к вирусу. Это не значит, что они не заразились бы им сегодня, но по крайней мере, надежду на это дает. 

              Что касается конкретно COVID-19, то здесь, как писала газета ВЗГЛЯД, опереться можно лишь на опубликованную 13 марта китайскими вирусологами работу на основе наблюдения за макаками.

              Они ввели COVID-19 в ротовую полость четырех взрослых особей – и все животные заболели. Симптомы были относительно легкими – одышка, потеря аппетита и начальная контролируемая стадия пневмонии. При должном лечении все обезьяны выздоровели на 14-й день после инфицирования. На 21-й и 28-й день их проверили снова – симптомов не было, тесты дали отрицательный результат на коронавирус, рентген не показал отклонений. Убедившись, что следов COVID-19 не осталось, двух макак инфицировали снова – причем дозой, в миллион раз превышающей необходимую для заражения. Они так и не заразились.

              Но несмотря на это, со всего мира продолжают поступать сообщения об инфицированных повторно.

              Но если февральско-мартовские случаи, зафиксированные в Китае и Японии, можно было списать на еще не отлаженные механизмы проверки и ведения больных и выздоровевших, то сотни «повторных» в Южной Корее, успешно борющейся с вирусом, объяснить уже чуть сложнее. Но пока предположения все те же – недостатки в тестировании и ведении больных, ведущие к ложным выводам о полном выздоровлении. То есть многие продолжают оставаться инфицированными, когда их записывают в число выздоровевших.

              Несовершенство существующих сейчас тестов – как на наличие вируса, так и на антитела к нему – тоже играет здесь заметную роль. Многие из них дают ложноположительные или ложноотрицательные результаты, что также чревато ложными выводами. 

              И одним из таких ложных выводов, считают в ВОЗ, могут стать «иммунные паспорта». Полагаться на несколько небольших исследований, в том числе о макаках, действительно может быть недальновидно. Слишком много вопросов по-прежнему остаются открытыми. И если сомнения, хоть одно из них, подтвердятся, это в теории может привести к новой волне заболеваемости – ни много ни мало.  


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