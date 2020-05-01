Поведение COVID-19 может измениться летом

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1 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Врачи создают лекарство от COVID-19 из своей крови

Плазма крови переболевших коронавирусом может помочь больнымФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«У всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние», – заявила газете ВЗГЛЯД известный врач-гематолог Елена Мисюрина, комментируя опыт использования для лечения COVID-19 плазмы крови переболевших доноров. Сейчас этот перспективный метод вызывает особый интерес у пациентов. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
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России пора работать на занятом американцами поле

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Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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              В ближайшие дни станет ясно, пройден ли рубеж в борьбе с коронавирусом в России   1 мая 2020, 17:30
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              За последние сутки заразившихся коронавирусом в России стало на 7,4% больше – рекордный прирост. Минздрав особо обращает внимание на увеличение числа заболевших детей и призывает россиян не покидать дома. В противном случае ограничительные меры будут ужесточены. В Роспотребнадзоре высказали надежды на жаркую и солнечную погоду, которая может ударить по вирусу. Однако насколько оправданны такие ожидания?

              Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусной инфекцией, решающим фактором в победе остается ответственное поведение каждого человека. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко, который призвал оставаться дома с целью остановить развитие пандемии.

              «Министерство здравоохранения призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест», – подчеркнул он.

              В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в случае нарушения режима самоизоляции в майские праздники придется усиливать ограничительные меры. «Средняя инкубация – 4–8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», – предупредила она.

              Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о предстоящих первых этапах ослабления режима ограничений. Власти сначала разрешат прогулки группами по два–три человека и занятия спортом на улице. По ее словам, изменения в процессе распространения коронавируса в стране вселяют надежду, но не дают абсолютной уверенности в стабильном снижении уровня заболеваемости.

              Однако глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова утверждает, что в России снизился прирост новых случаев заражения COVID-19 и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне. «Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», – сказала Скворцова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. Скворцова уточнила, что на плато бывают колебания – чуть больше или чуть меньше случаев заражения.

              Заявление прозвучало на тревожном фоне обновления статистики. Только за последние сутки в России подтверждены 7933 случая заражений в 85 регионах, из них у 3534 (44,5%) людей не было клинических проявлений болезни. В четверг в России было подтверждено 7099 новых случаев коронавируса. Это на 834 меньше, чем 1 мая. Рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%. Впрочем, в середине апреля ежедневный прирост зараженных составлял 17-18%. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1169 человек.

              Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, который сам ранее переболел коронавирусом, называет причиной всплеска заболеваемости нарушение режима самоизоляции. «Если не будет соблюдаться самоизоляция, (это будет понятно в середине мая), мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных, спустя пять-десять дней», – сказал Проценко.

              Главврач также отметил, что многие россияне устали от самоизоляции, и у них может возникнуть соблазн выйти на улицу в период праздников. «Но цена этого соблазна может оказаться слишком дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов», – предостерег Проценко.

              Между тем пятницу в Роспотребнадзоре заявили, что в хорошей погоде есть плюсы (если считать минусом больший соблазн людей выйти на улицы). По мнению экспертов ведомства, высока вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад, как это обычно происходит с другими респираторными инфекциями. При этом синоптики ожидают, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений.

              Однако директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович напомнила, что заболеваемость коронавирусом в южном полушарии, где сейчас по-летнему тепло и солнечно, «происходит почти так же, как и в северном». Примером тому стала ситуация в Бразилии, где днем температура воздуха прогревается до 28 градусов тепла (более 87 тыс. заражений и 6006 смертей – Прим. ВЗГЛЯД). «В принципе любые респираторные вирусы имеют сезонность распространения, но в данном случае мы имеем дело не с обычным респираторным вирусом.

              Он ведет себя не как обычный вирус. И как COVID-19 поведет себя летом, сказать очень сложно»,

              – сказала Попович газете ВЗГЛЯД.

              Другим тревожным сигналом стало пятничное сообщение Минздрава о статистике заболеваемости среди детей: они стали заражаться чаще. Сейчас 11 несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, а двое – скончались. В ведомстве призвали отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться. Подчеркивается, что хотя дети и не болеют так часто, как взрослые, для них вирус точно так же опасен.

              Попович не исключает, что вирус может мутировать и становиться более опасным для детей. «Или это дети, которые страдали выявленными или не выявленными генетическими изменениями, в частности, во входных воротах (пути передачи возбудителей инфекционных заболеваний) для вируса, ангиотензинпревращающего фермента, такие вещи тоже бывают», – говорит Попович.

              Эксперт добавляет, что до сих пор нет четкого понимания, какие именно генетические особенности определяют тяжесть течения заболевания.

              «РНК-вирусы быстро мутируют и циркулирующие штаммы могут уже отличаться и набирать, либо терять свою опасность. Здесь нужно серьезно разбираться. Если тенденция заражения реально статистически значима, то это очень опасно, ее надо внимательно изучить, если речь не идет о случайном заболевании детей, которые находились вместе», – подытожила Лариса Попович.

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